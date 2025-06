Meta enfrenta el momento de la verdad

96



*{box-singing: border-box} body {margen: 0; relleno: 0} a[x-apple-data-detectors]{Color: HereT! IMPORTANTE; TEXT-DECORACIÓN: HERHERIT! IMPORTANTE} #MESSAGEVIEWBODS A {COLOR: HERHERIT; Text-Decoration: None} P {Line-Height: Inherit} .desktop_hide, .DeskTop_Hide Table {MSO-Hide: All; Display: Ninguno; MAX-HEIGHT: 0; Overflow: Hidden img+div {display: none} sub, sup {font-size: 75%; line-height: 0}#converted-body .list_block ol,#converted-body .list_block ul, .bodybodybody [class~=x_list_block] ol, .Body [class~=x_list_block] UL, U+.Body .List_Block OL, U+.Body .List_Block UL {Padding-Left: 20px} @Media (Max-Width: 620px) {. Desktop_hide table.icons -uter {Display: Inline-Table! IMPORTANTE} .Image_Block div.fullwidth {width máximo: 100%! IMPORTANTE} .mobile_hide {display: none} .row-content {ancho: 100%! IMPORTANTE} .Stack .Column {ancho: 100%; Display: Block} .Mobile_Hide {min-height: 0; max-height: 0; max-width: 0; desbordamiento: hidden; font-size: 0} .desktop_hide, .desktop_hide tabla {display: tabla! importante; max-hecther: none! importante} .reverse {display: table; width: 100%}. reverse .column.first {display: table-footer-group! importante} .reverse .column.last {display: table-header-group! IMPORTANTE} .ROW-10 td.Column.First .border,. .border, .Row-8 td.Column.First .border {Padding: 5px 5px 15px 25px} .row-10 td.column.last .border, .row-12 td.column.last .border, .row-14 td.column.last .border. .border {Padding: 5px 20px 25px 5px} .row-14 td.column.first .border {relly: 5px 5px 15px 25px; border-bottom: 15px sólido transparente}}

sup, sub {font-size: 100%! IMPORTANTE; } sup {mso-text-raise: 10%} sub {mso-text-raise: -10%}

{faro}

Tecnología Tecnología La gran historia Qué saber sobre la prueba FTC-Meta La Comisión Federal de Comercio (FTC) y Meta han concluido un juicio de seis semanas sobre los padres de Facebook e Instagram presunto monopolio de redes socialesdejando la decisión final en manos del juez. © Thibault Camus, Associated Press El juicio, que llegó a su fin la semana pasada, busca determinar si Meta tiene el monopolio sobre las redes sociales personales de que la compañía se arraigó con sus adquisiciones de Instagram y Whatsapp. Esto es lo que debe saber sobre el juicio y lo que viene después: Momento de círculo completo para la administración de Trump El juicio de la FTC con Meta representó un momento de círculo completo para la segunda administración de Trump, después de que la agencia originalmente trajo el caso al final de la primera administración del presidente Trump. La agencia demandó a Meta, entonces conocida como Facebook, en diciembre de 2020. El caso fue parte de un impulso de la administración Trump para apuntar a las principales empresas tecnológicas, luego de la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) contra Google. Zuckerberg intenta establecerse, termina en el stand Meta CEO Mark Zuckerberg Según los informes, cortejó a los funcionarios de Trump y la Casa Blanca para resolver el caso en las semanas previas al juicio. Sin embargo, estos esfuerzos no parecen haber pagado dividendos. La oferta inicial del meta CEO de $ 450 millones fue cepillado a un lado, con la FTC exigiendo al menos $ 18 mil millones y un decreto de consentimiento, según el Wall Street Journal. Según los informes, Zuckerberg aumentó su oferta para $ 1 mil millonespero fue en vano. El Meta Trial comenzó a mediados de abril, y la FTC inmediatamente llamó a Zuckerberg al stand, donde pasó tres días enfrentando preguntas. ¿Quién es la competencia de Meta? En el corazón del juicio está la afirmación de la FTC de que Meta tiene el monopolio sobre las redes sociales personales, un mercado que incluye las aplicaciones de Meta, así como Snapchat y Mewe y se centra en compartir entre familiares y amigos. Meta ha retrocedido en esta definición del mercado, argumentando que enfrenta la competencia de una franja mucho más amplia de plataformas de redes sociales, incluida Tiktok, YouTube, incógnita y iMessage. Juez de Distrito de los Estados Unidos James Boasberg ha parecido escéptico sobre el mercado propuesto por la FTC, señaló Geoffrey Manne, presidente y fundador del Centro Internacional de Derecho y Economía. “El juez ha expresado algunas reservas sobre la forma en que la FTC está tratando de demostrar su definición de mercado, pero obviamente el problema subyacente es el poder de monopolio”, dijo Manne a The Hill. Lea más en un informe completo en Thehill.com mañana. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Greene dice que se opondrá al ‘gran proyecto de ley hermoso’ de Trump si no se elimina la provisión de AI La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) Pide al Senado que elimine una disposición que prohibiría la regulación estatal de la inteligencia artificial (AI) del “proyecto de ley grande y hermoso” del presidente Trump, argumentando que viola los derechos de los estados. “Transparencia total, no sabía sobre esta sección en las páginas 278-279 del OBBB que elimina los estados del derecho de hacer leyes o regular la IA durante 10 años”, Greene … Historia completa

Warren lanza un informe de 130 acos sobre el mandato de Elon Musk La senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) Publicó el martes un informe de 130 acusaciones sobre el tiempo del multimillonario tecnológico Elon Musk como empleado especial del gobierno, argumentando que se benefició de su trabajo en la administración Trump. “Mientras se desempeña como” empleado especial del gobierno “en la Casa Blanca y liderando el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), Musk ha mantenido extensos conflictos financieros de intereses a través de su propiedad o participación … Historia completa

‘Abominación desagradable’: Elon Musk desgarra a Trump Megabill El multimillonario Elon Musk aumentó sus críticas al megabill de la reducción de impuestos del presidente Trump y las prioridades de gasto, calificando la legislación como una “abominación desagradable”. “Lo siento, pero ya no puedo soportarlo. Este proyecto de ley de gastos del Congreso masivo, indignante y lleno de carne de cerdo es una abominación desagradable”, publicó Musk el martes en su plataforma social X. Historia completa

El orador Johnson llama a las críticas de la agenda de Trump a la agenda “terriblemente mal”. El orador Mike Johnson (R-La.) Dijo el martes las agudas críticas de Elon Musk a los recortes de impuestos masivos y el proyecto de ley de gastos del partido es “terriblemente incorrecto”. Los comentarios llegaron minutos después de que Musk incendió el paquete extenso en X, llamándolo “una abominación repugnante”. “Permítanme decir esto: es muy decepcionante”, dijo Johnson a los periodistas en el Capitolio, y luego agregó: “Con el debido respeto, mi amigo Elon está terriblemente equivocado sobre el grande, … Historia completa

Noticias de mañana hoy Manténgase por delante de las tendencias políticas inscribiéndose en la colina Informe nocturno hoja informativa. Haga clic aquí para registrarse



La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Ai pionero Yoshua Bengio lanza el laboratorio sin fines de lucro con un nuevo enfoque para la seguridad de la IA (Axios)

lanza el laboratorio sin fines de lucro con un nuevo enfoque para la seguridad de la IA (Axios) Proyectos de almizcle Spacex Ingresos de aproximadamente $ 15.5 mil millones en 2025 (Reuters) Esquina criptográfica ¿Una nueva billetera criptográfica para el token de $ Trump? © Samuel Corum/Politico/Bloomberg a través de Getty Images Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. Edén mágicoun mercado de token no fungible (NFT), anunció el martes que se está asociando con el equipo detrás del Memecoin de $ Trump para lanzar un billetera criptográfica. Una billetera criptográfica es una herramienta que permite a los usuarios almacenar y administrar sus criptomonedas u otros activos de blockchain. En una declaración sobre X, Magic Eden dijo la billetera “Viene pronto” y lo describió como la “primera y única billetera criptográfica para los verdaderos fanáticos de Trump”. Una lista de espera para el $ Billetera Trump Comenzó el martes en Trumpwallet.com y Magic Eden dijo que ofrecerá hasta $ 1 millón en recompensas de $ Trump para aquellos que se registran o remiten al menos a otra persona. La billetera, como el $ Trump moneda de memese comercializa con un gráfico del presidente Trump, y es la última expansión de las criptomonedas de Trump. Tanto el presidente como la primera dama tienen monedas de memes con su imagen y semejanza. Jack Lu, el CEO de Magic Eden, dijo que la asociación “representa nuestro compromiso de incorporar a la audiencia convencional más profunda en cripto”. Usando la billetera, los usuarios podrán cambiar el token de $ Trump, junto con activos importantes como Bitcoin, Solana y Ethereum. Los hijos de Trump, Eric y Donald Trump Jr., que dirigen los esfuerzos en la compañía de criptomonedas de la familia World Liberty Financial, dijo que no tenían conocimiento del producto. “La Organización Trump tiene una participación cero con este producto de billetera. @Rerictrump y no sabemos nada al respecto. Esté atento: World Liberty Financial @WorldLiberTyfi, en el que hemos estado trabajando incansablemente, lanzará nuestra billetera oficial pronto”, Trump Jr. escribió en X. “¡Ejecuto @trump y no sé nada sobre este proyecto! @WorldLiberTyfi $ Trump @AmericanBtc”, agregó Eric Trump. Trump ha sido objeto de escrutinio por sus criptomonedas, especialmente su moneda de memes. El mes pasado, organizó una cena privada con los principales inversores en su moneda de memes, que los demócratas denominados “esquema de pago por juego”. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: La administración Trump extiende la pausa de la tarifa en chips de fabricación china durante 90 días La administración Trump ha extendido una exención de larga duración para los chips de fabricación china de un arancel de 25 por ciento impuesto durante la primera administración del presidente Trump. La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo en un aviso publicado el sábado que estaba extendiendo la exención, que expirará ese día al 31 de agosto. El arancel del 25 por ciento, que inicialmente entró en vigencia en 2019, habría aplicado a una variedad … Historia completa

Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: Hegseth ordena la nave azul marino buque de aceite usns harvey leche de nombre El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó a la Armada que cambie el nombre de un barco petrolero que lleva el nombre del activista de los derechos de los homosexuales Harvey Milk, un movimiento que viene intencionalmente … Leer más La Casa Blanca envía una solicitud del Congreso por $ 9.4B en recortes de Doge La Casa Blanca envió el martes al Congreso una solicitud para recuperar $ 9.4 mil millones en fondos para ayuda extranjera y transmisión pública, el primer paquete … Leer más Lo que otros están leyendo Opiniones relacionadas con la tecnología presentada a la colina: Los vehículos autónomos deben pasar una prueba de conductor, al igual que cualquier otra persona.

Estamos comerciando siglos de acceso a Internet por una milla más de fibra

Las baterías de litio están estallando en llamas, comenzando incendios de basura peligrosos y tóxicos Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!





Fuente