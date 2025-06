Trump Bill toma fuego hostil de aliados republicanos

By







El “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Trump tomó un fuego hostil de varios aliados de la Casa Blanca el martes, incluido Elon Musk, complicando su camino fuera del Senado y al escritorio del presidente.

Musk ofreció críticas punzantes del proyecto de ley unos días después de dejar la administración, calificándola de “una abominación desagradable”.

“Lo siento, pero ya no puedo soportarlo. Este proyecto de ley de gastos del Congreso masivo, indignante y lleno de carne de cerdo es una abominación desagradable”, publicó Musk en su plataforma social X.

“Vergüenza para aquellos que votaron por ello: sabes que lo hiciste mal. Lo sabes”, continuó el magnate de la tecnología, apuntando directamente a los republicanos de la Cámara de Representantes y atrayendo a los líderes del Partido Republicano en el Congreso.

Todo es una cuestión de mal tiempo para el presidente, que acaba de sobrecargar buscando ganar sobre los críticos republicanos del proyecto de ley de la Cámara. Trump hizo una serie de llamadas en los últimos días cuando comienza el esfuerzo para obtener el proyecto de ley a través del Senado, donde enfrenta los llamados a más recortes de gastos de los gustos de Sens. Rand Paul (R-Ky) y Ron Johnson (R-Wis.).

Por separado, los senadores republicanos como Josh Hawley (Mo.), Lisa Murkowski (Alaska) y Thom Tillis (NC) tienen otras preocupaciones, que van desde lo que el proyecto de ley haría a quienes se realizan en Medicaid hasta créditos fiscales verdes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tuvo que reaccionar ante la misiva de almizcle en tiempo real, mientras un reportero le leyó su publicación.

“El presidente ya sabe dónde se paró Elon Musk en este proyecto de ley”, dijo, cepillando el comentario de Musk. “No cambia la opinión del presidente. Este es un billete grande y hermoso y se apegan a ella”.

Sin embargo, algunos senadores republicanos rápidamente se pusieron del lado de Musk.

Paul respaldó los comentarios del multimillonario después de que había duplicado sus propias objeciones al proyecto de ley, diciendo que se opone fuertemente a elevar el techo de la deuda, que sería subido por $ 4 billones bajo la legislación actual.

El presidente el martes había criticado directamente a Paul, acusando al legislador de Kentucky de votar “no sobre todo” y “nunca” tener “ideas prácticas o constructivas”.

El senador Mike Lee (R-Utah) también respaldó a Musk, llamando al déficit de aumento “nada menos que impresionante”.

Johnson, otro aliado de Trump, ha inspirado a la necesidad de que el proyecto de ley se reduzca en tamaño en una serie de entrevistas con noticias por cable.

La Casa Blanca señaló que no estaba preocupado por las críticas del Partido Republicano el martes.

“Esos senadores, no es noticia que no están de acuerdo con este presidente en política, y el presidente los ha llamado vocalmente por ello y por no tener sus hechos juntos”, dijo Leavitt, calificando la oficina de presupuesto del Congreso “históricamente incorrecto” sobre sus proyecciones de costos del plan republicano.

“[Musk is] con derecho a su opinión. Creo que es un poco fuerte “, agregó Tillis, quien le dijo a The Hill más temprano en el día que se opondría a la factura de la Cámara si esa fuera la versión final.

“Creo que hay una buena cantidad de política en el proyecto de ley. Creo que de lo que Elon está hablando es una fracción del proyecto de ley. No creo que se esté centrando en varias de las cosas en las que incluso el pueblo estadounidense no se centra”.

La transmisión de quejas se produce en un momento de hacer o ruptura para el Partido Republicano, ya que trata de completar el trabajo antes del cuatro de julio, que los miembros han establecido como una fecha de meta al intentar hacer que los recortes de impuestos de 2017 permanentes y eliminar los impuestos sobre las propinas, entre otras cosas.

Trump se está metiendo en la acción, hablando por teléfono o reuniéndose en persona con Hawley, Johnson, Paul y el senador Rick Scott (R-Fla.) En los últimos días.

“Él conoce la lista”, dijo una fuente familiarizada con el estado de juego del Senado, refiriéndose a los miembros que deben ser ganados.

Según Johnson, Trump lo llamó recientemente después de sus múltiples apariciones en televisión en las que ha acumulado críticas sobre el proyecto de ley de la Cámara y habló los recortes de gastos necesarios.

“Él entiende mis preocupaciones. Le encantaría volver a gastar razonable y prepandemia”, dijo Johnson sobre Trump. “[That’s] Difícil de lograr en la casa, también reconozco ese hecho. … Expresó sus preocupaciones y expresé la mía. Son preocupaciones legítimas en ambos lados “.

El republicano de Wisconsin también señaló que habló el lunes por la noche con el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien posteriormente apareció en el almuerzo semanal del Partido Republicano del Senado el martes.

Trump está “profundamente involucrado” con “defender personalmente” para el proyecto de ley, y habrá reuniones adicionales en el futuro entre la administración y los legisladores para aprobarlo, dijo un funcionario de la Casa Blanca a The Hill.

Hawley le dijo a The Hill que su discusión es parte de una “rodante” centrada en su oposición a los recortes de beneficios de Medicaid, una oposición que comparte Trump.

“Hablamos de manera bastante consistente”, dijo. “Está muy involucrado. En el lado de la casa, no habrían aterrizado el avión sin él”.

“Es muy, por decirlo suavemente, muy, muy involucrado, y creo que lo estará, a medida que el proyecto de ley se enfoca en este lado, creo que se involucrará más”, continuó Hawley. “Él es como [Speaker] Mike Johnson lo pasó. Sin él, nunca lo habrían pasado ”.

Scott dijo que se reunió con Trump en la Casa Blanca a instancias del presidente para discutir la avenida para hacerlo. El republicano de Florida ha sido alineado con los sens. Johnson y Lee con la esperanza de aumentar los recortes de gastos.

Paul también dijo que tenía unLlamada “larga”con el presidente en los últimos días. Durante mucho tiempo se cree que el republicano de Kentucky es el miembro más duro del Partido Republicano, dada su oposición al aumento del techo de la deuda.

“Hizo la mayor parte de la conversación”, dijo Paul.

Aunque los miembros admiten que el impacto de Trump es más agudo con los miembros de la Cámara, dada la dinámica política en la cámara, aún consideran que el presidente tiene una influencia real para obtener el paquete sobre la línea de meta.

“Él es el más cercano”, dijo el líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.D.) a The Hill. “El presidente claramente está muy marcado en este momento”.





Fuente