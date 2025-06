Stephen Miller: paquete de políticas del Partido Republicano ‘Most Maga Bill Never’

By







El subdirector de gabinete del presidente Trump, Stephen Miller, defendió el proyecto de ley de gastos republicano aprobado por la casa en una serie de puestos en línea el martes.

El cariñosamente etiquetado como “gran y hermoso proyecto de ley” se ha enfrentado a un coro de críticas de los demócratas e incluso algunos legisladores republicanos y aliados de Trump, incluido el ex asesor de la Casa Blanca, Elon Musk.

“BBB fue diseñado por el presidente Trump y sus aliados en el Congreso para cumplir con sus compromisos de campaña principales a los votantes y eso es exactamente lo que hace. Este es el proyecto de ley MAGA aprobado por la Cámara, y ni siquiera está cerca”, escribió Miller en un correo En la plataforma de redes sociales X.

“Ciertos libertarios en el Congreso, que no son MAGA, tienen su propia agenda … y no es tuya”, agregó.

Más temprano el martes, Musk criticó el proyecto de ley como una “abominación desagradable”, mientras que el senador Rand Paul (R-Ky) duplicó sus críticas al propuesto aumento de la deuda nacional.

En Post de la noche del martesMiller dijo que los legisladores deberían defender el proyecto de ley, haciendo referencia como “la legislación más importante para el proyecto conservador”.

Dijo que la legislación sería: “El esfuerzo de seguridad fronteriza y deportación más significativo en la historia, incluido todo el muro, por adelantado, ahora, sin posibilidad de obstrucción demócrata”.

La administración Trump ha sacudido la política de inmigración nacional a medida que avanza en el proceso de visas de estudiantes extranjeros y busca ejecutar deportaciones masivas, las cuales han provocado una variedad de desafíos legales.

El proyecto de ley de presupuesto, que aumentaría el número de agentes en la frontera y los fondos para más mudanzas, solo puede pagar tres defectos para pasar en la cámara superior.

Aún así, Miller dice que los republicanos y el país no podrían haber soñado con tener la oportunidad de aprobar un proyecto de ley con una gran variedad de reformas.

“El BBB no es un proyecto de ley de asignaciones. No financia más del 99% del gobierno. Cero dólares para el departamento de DE, cero dólares para HUD, cero dólares para la EPA. No es un centavo”, Miller, Miller escribió.

“BBB reduce los impuestos, deporta a los ilegales y reforma el bienestar. Nunca podríamos haber soñado con un proyecto de ley como este en 2017”.





Fuente