Vought: estima que los aranceles reducirán la “parte principal” del déficit del argumento para el ‘gran y hermoso proyecto de ley’

El jefe de presupuesto del presidente Trump, Russell Vought, argumentó que la predicción de las tarifas tomará un mordisco importante de los niveles de déficit estadounidenses es una parte clave del argumento de la administración para el “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano “.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) encontró el miércoles que los aranceles de Trump reducirán el déficit en $ 2.5 billones durante la próxima década, al tiempo que descubrió que el proyecto de ley aprobado por la Cámara agregaría $ 2.4 billones a déficits hasta 2034.

Vought, quien es el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, dijo que los aranceles que reducen el tamaño del gobierno de los Estados Unidos deberían ser “parte de la historia” para el megabill.

“El hecho de que no se transfiera en el proyecto de ley no significa que no sea parte de una agenda fiscal coherente. Por lo tanto, cuando miramos todas las partes móviles de las que esta administración ha sido parte, es una parte importante”, dijo Vought a los periodistas.

“Creo que es un elemento muy justo para nosotros incluir en nuestros argumentos fiscales sobre los que vamos a contar la historia. En solo cinco a seis meses, esencialmente tomaremos un tercio de la totalidad del problema de frente, y si nuestras acciones son decisivas y que cambian de paradigma, acumularán durante muchos años”, agregó.

Los aranceles medidos por la CBO incluyeron las que Trump implementó del 6 al 13 de enero, que incluye la tregua comercial con China anunciada el 12 de mayo.

Mientras tanto, el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump se ha enfrentado a los halcones fiscales y al ex asesor principal Elon Musk por su potencial para aumentar el déficit de la nación.

La CBO estimó que los recortes de impuestos propuestos en el plan, que bloquean las disposiciones que vencen en la ley fiscal de Trump de 2017, y otros complementos disminuirían los ingresos en más de $ 3.6 billones durante la próxima década, mientras que las medidas acompañantes para reducir el gasto federal, como las reformas a Medicaid y el programa de asistencia nutricional de suplementación, reducirían los ataques por $ 1.2 billetes.

Musk ha pedido matar el proyecto de ley de la Cámara después de que llamó a la legislación aprobada por la Cámara “llena de cerdo” y una “abominación desagradable” el día anterior.

Vought cepiló las críticas y sugirió que la Casa Blanca no está preocupada por el esfuerzo por desechar la legislación que aprobó la Cámara.

“Creo que estamos en un muy buen lugar en el proyecto de ley. Tenemos excelentes conversaciones con el Senado”, dijo. “No creo que la medida en que haya puntos de vista opuestos en el exterior esté perjudicando nuestra capacidad de aprobar este proyecto de ley. Realmente no lo hago”.

El orador Mike Johnson (R-La.) También dijo a los periodistas el miércoles que no hay tiempo para un nuevo proyecto de ley en respuesta a los comentarios de Musk.

"Trabajamos en la factura durante casi 14 meses. No puedes volver a la mesa de dibujo, y no deberíamos", dijo Johnson. "Tenemos un gran producto para entregar aquí. Así que sé que no … no es perfecto para las estimaciones de algunas personas".





