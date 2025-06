Elon, apenas te conocemos

Los estadounidenses aman una pelea, especialmente cuando las personas ricas y poderosas están involucradas. Siempre hemos sido así. Sam Adams, Andrew Jackson, George Armstrong Custer, George Patton – Tenemos confrontación en nuestra línea de sangre nacional.

Y así, el polvo entre el presidente Trump y Elon Musk ha inyectado una gran cantidad de emoción voyeurista en nuestras vidas. ¡Habla de un combate de peso pesado! Coloque sus apuestas ahora.

Un problema: Musk no puede ganar. Ya ha perdido miles de millones de dólares a medida que sus acciones de Tesla se hunden en el traicionero pantano de DC. ¡Toma a Trump, da los puntos!

No sé por qué los chicos se pelean. Todavía no he hablado con los que sí lo saben, pero lo haré. Me he preocupado por tratar de que el gobierno chino coopere con los Estados Unidos, como sabrán. Algunas cosas positivas han estado sucediendo en ese frente, y es mucho más importante para su vida que el “Thrilla en la avenida Pensilvania”.

A pocos les importa por qué está sucediendo esta pelea verbal. Es divertido ver a los Titanes en el Coliseo. Pulgar hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dices, Calígula?

Conozco algunas cosas. Musk ha sufrido a lo grande para exponer los desechos del gobierno y la irresponsabilidad. La izquierda no quiere nada de eso, ya que busca crear una presencia federal aún mayor para tomar nuestro dinero y decirnos todo qué hacer. Los corruptos medios de comunicación izquierdistas han atacado a Musk en cada frente. Me ha pasado a mí. No es divertido. Especialmente cuando sus empresas están siendo incendiadas tanto literal como figurativamente.

Por lo tanto, Musk se siente agraviado y, aparentemente, subestimado por el presidente. Entonces él arremetió.

Trump también se siente despreciado, pero, nuevamente, no sé por qué. Está peleando tantas batallas en tantos frentes que es imposible clavar precisamente lo que está sucediendo aquí. Cuando hablé con el presidente a principios de esta semana sobre China, él estaba centrado en el láser en eso. No hubo indicios de que lo almizcle saliera fuera de control.

Esta pelea pronto se detendrá, ya que ambos hombres aman a Estados Unidos, y las desagradables carpas públicas no ayudan al país. En absoluto. No espero que el acercamiento y el vitriolo continuo del “Glee Club” incrustado en las redes corporativas y sociales se debe tener en cuenta. Estos enemigos son terribles. Los deportaría a China si pudiera. Podríamos usar uno de los cohetes de Musk para llevarlos allí.

Al final, la pantalla no tendrá sentido. El presidente tiene que gobernar durante tres años y medio más, Musk volverá a armar su imperio comercial.

Eso debería mantener a los niños ocupados.

Esperemos.

Bill O’Reilly es autor, podcaster y ex presentador y comentarista de noticias por cable.