McDaniel: Trump, Musk Feud como Ross y Rachel en ‘Friends’

La ex presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC), Ronna McDaniel, durante una reciente aparición en televisión, equiparó la amarga enemistad entre el presidente Trump y el multimillonario tecnológico Elon Musk con la relación cíclica entre Ross y Rachel en la comedia de situación “Amigos”.

“Espero que sea como una cosa de Ross y Rachel. Que es solo un descanso y vuelven juntos. Sabes, todos entramos en pánico cuando rompieron en ‘amigos'”, dijo McDaniel en una aparición del jueves por la noche en “Cuomo” de Newsnation, y agregó que espera que “vuelvan juntos”.

Musk, que dirige seis compañías, ha estado criticando el “proyecto de ley grande y hermoso” de Trump que actualmente se está moviendo en el Congreso. Aumentó la retórica el jueves, tomando golpes directos a Trump respaldando un llamado para que el presidente fuera acusado y acusándolo de estar en los archivos de Jeffrey Epstein.

Trump amenazó con cancelar los contratos que las compañías de Musk tienen con el gobierno federal. Anteriormente en la Casa Blanca el jueves, Trump dijo que estaba “muy sorprendido” y “muy decepcionado” en Musk por sus críticas al proyecto de ley masivo de gastos que aprobó la Cámara el mes pasado.

“Creo que Trump, has visto a Trump perdonar a las personas que han dicho cosas sobre él. Has visto a estos dos hombres trabajar muy juntos. Elon fue una gran parte de esta elección”, dijo el ex presidente de RNC al anfitrión Chris Cuomo. “Entró, sus negocios han sufrido, han sido atacados, han recibido muchos éxitos personales por salir políticamente, y espero que al final llamen una tregua”.

Cuomo le preguntó a McDaniel si cree que ambos hombres “valen más o menos que antes de las elecciones?”

“Creo que ambos valen más”, dijo en respuesta.

Trump está buscando pasar por las consecuencias. Los funcionarios cercanos a la Casa Blanca no descartaron la posibilidad de que los dos hombres arreglen su relación.





