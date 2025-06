Musk Empire enfrenta riesgos con la disputa de Trump

96



Tecnología Tecnología La gran historia Por qué la disputa de Musk con Trump podría arriesgar su imperio comercial Elon Musk, el El hombre más rico del mundo, puede haberse convertido en un enemigo del líder más poderoso del mundo. © Evan Vucci, Associated Press El reventón público entre el almizcle y el presidente Trump está amenazando a los negocios del multimillonario tecnológico, algunos de los cuales tienen miles de millones de dólares en contratos federales. Compañía aeroespacial de almizcle Spacex Según los informes, solo tiene al menos $ 22 mil millones en contratos federales, que Trump había amenazado con revocar en la cima de su disputa con su antiguo asesor. “Trump persigue a personas, empresas y organizaciones que no le gustan”, dijo Peter Loge, profesor de ciencias políticas en la Universidad George Washington y ex asesor principal de la FDA durante la administración Obama. “Como desarrollador de bienes raíces, político y presidente, ha utilizado todas las herramientas a su disposición para castigar a las personas que cree que lo han perjudicado”, agregó Loge. “A menos que Musk exprese contrición, es probable que Trump lo lastime en todos los sentidos. Si el almizcle es contrito, puede ser bienvenido de nuevo en la tienda de Trump”. Si bien los dos podrían reconciliarse en el futuro, los observadores están de acuerdo en que el dramático giro de los eventos deja el imperio comercial de Musk vulnerable a la ira de Trump. Trump, en un momento durante el jueves de ida y vuelta, amenazado con cortar El gobierno de Musk contrata cuando llamó a su ex asesor “loco”. “La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles de millones y miles de millones de dólares es rescindir los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!” Trump escribió en una publicación social de la verdad. Musk, a su vez, dijo que desmisión de SpaceX Nave espacial de dragón, que es responsable de transportar astronautas y carga hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Más tarde retrocedió, después de que un usuario X lo instó a “enfriarse y dar un paso atrás”. El intercambio público subrayó cómo las empresas comerciales de Musk podrían quedar atrapadas en la mira de cualquier disputa con el presidente, que se sabe que tiene una propensión venganza. “Si esto se convierte en una guerra caliente, ciertamente, las consecuencias para la relación comercial de Musk con el gobierno federal podrían estar en peligro, o al menos significativamente complicado“, Dijo el estratega del Partido Republicano y alumno de la campaña de Trump Brian Seitchik. Lea más en un informe completo el sábado por la mañana en thehill.com Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Grassley a Trump, Musk: Escucha a mi esposa y deja de pelear El senador Chuck Grassley (R-Iowa) entregó un mensaje severo al presidente Trump y al multimillonario tecnológico Elon Musk el viernes en medio de sus dramáticas consecuencias, un mensaje de la esposa de Grassley, eso es. “Acabo de escuchar a Barbara Grassley decir este desacuerdo y argumentos porque Musk y Trump deben terminar. Sé que ama a Musk y Pres Trump”, escribió el senador de 91 años en la plataforma social X, utilizando su notable taquigrafía y … Historia completa

World Liberty Financial para invertir en Trump Meme Coin después de la disputa de la billetera criptográfica World Liberty Financial, una empresa criptográfica lanzada por el presidente Trump y sus hijos, planea invertir en la moneda de memes del presidente, aparentemente resolviendo una disputa entre las dos empresas criptográficas vinculadas a la familia Trump. Eric Trump, quien ayuda a dirigir World Liberty Financial junto con Donald Trump Jr., anunció el viernes que el token de $ Trump se había “alineado” con la compañía y que ya no avanzaría con una billetera criptográfica … Historia completa

Musk-Trump, desde amigos rápidos hasta la ruptura: una línea de tiempo La alianza del multimillonario del presidente Trump y la tecnología Elon Musk se formó con una velocidad rápida e intensa hace menos de un año. Se dedicó tan rápido esta semana. Su relación implosionó abruptamente en cuestión de días, mientras una disputa a fuego lento se hirvió y se derramó en público entre el hombre más rico del mundo y el líder más poderoso del mundo. La semana pasada, Trump presentó una llave ceremonial de almizcle en la Casa Blanca. … Historia completa

La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Renovaciones del Departamento de Comercio ‘Internet para todos’ programa (Wall Street Journal)

programa (Wall Street Journal) X saltos Up the App Store Charts en medio de Musk-Trump Feud (TechCrunch) Esquina criptográfica Las empresas criptográficas atadas a Trump resuelven la disputa de la billetera © AP Photo/Altaf Qadri Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. World Liberty Financialuna empresa criptográfica lanzada por el presidente Trump y sus hijos, planea invertir en la moneda de memes del presidente, aparentemente resolviendo una disputa entre las dos empresas criptográficas vinculadas a la familia Trump. Eric Trump – ¿Quién ayuda a dirigir World Liberty Financial junto con Donald Trump Jr. – anunció el viernes el $ Trump Token había “alineado” con la compañía y ya no estaría avanzando con una billetera criptográfica, lo que había causado la grieta entre las dos empresas. “Aunque su billetera de memes no está avanzando, siguen enfocados en construir el meme más emocionante de la Tierra: $ Trump”, escribió Eric Trump en una publicación sobre X. “Además, estamos orgullosos de anunciar que World Liberty Financial planea adquirir una posición sustancial en $ Trump para su tesoro a largo plazo”, continuó. “Compartimos una visión más grande para la criptografía, el patriotismo y el éxito a largo plazo. ¡Estén atentos para más por venir!” El equipo detrás de la moneda meme inicialmente anunció el martes que lanzarían una billetera criptográfica junto a Edén mágicoun mercado de token no fundamental (NFT). Sin embargo, el anuncio provocó confusión cuando los hijos del presidente negaron la participación en el proyecto. Según los informes, World Liberty Financial envió cartas de cese y desistimiento tanto al Edén mágico como a Pelea pelea peleala compañía detrás de $ Trump, sobre la billetera, según Bloomberg. Sin embargo, las dos empresas parecían haber resuelto sus diferencias el viernes. “El meme de Trump y WLFI pueden ser carriles diferentes, pero comparten la misma carretera. Los mismos valores, la misma misión, amplificando la fuerza estadounidense a través de la innovación”, dijo World Liberty Financial en una publicación. Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: Abrego García para regresar a nosotros para enfrentar cargos La administración Trump se mudó para devolver a Kilmar Abrego García del encarcelamiento en un centro salvadoreño para presentar un caso penal contra … Leer más Hegseth podría estar ‘en el gancho’ por cientos de millones en el jet Qatari, dice Raskin El principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara advirtió al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, que podría estar “en el gancho” por cientos de millones … Leer más Lo que otros están leyendo Opiniones relacionadas con la tecnología presentada a la colina: Misión posible: una alternativa a la tecnología de reconocimiento facial Todos estás atrapado. ¡Nos vemos la próxima semana!

