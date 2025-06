Defensa y

La gran historia Después de mortal ejército Helo, Jet Crash, una legislación de seguridad aérea radical revelada Siete legisladores demócratas dieron a conocer la legislación el jueves que describe Regulaciones actualizadas de seguridad aérea Después de que un avión de pasajeros mortal chocó con un helicóptero del ejército en enero. © Crédito de la foto El proyecto de ley propuesto requeriría que la Administración Federal de Aviación (FAA) realice revisiones de seguridad después de los accidentes de aerolíneas comerciales mientras exige que las empresas usen Tecnología avanzada de seguimiento de aviones conocido como ADS-B. Sens. Maria Cantwell (Washington), Tammy Duckworth (Ill.), Amy Klobuchar (Minn.), Raphael Warnock (Georgia), Tim Kaine (Virginia), Mark Warner (Va.) Y Ed Markey (Mass.) Introdujo la operación segura del acto de espacio aéreo compartido de 2025 "a" Fortalecer la seguridad de la aviación En el Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan Washington (DCA), aeropuertos de todo el país y la Administración Federal de Aviación ", según un comunicado de prensa. Tanto el presidente Trump como el secretario de transporte Sean Duffy tienen pidió una reforma importante para aerolíneas después de varios accidentes de aviones mortales a principios de año. Las complicaciones continuaron a principios de mayo, ya que dos aviones de pasajeros comerciales que aterrizan en el aeropuerto nacional la semana pasada necesitaban cambiar de curso debido a un Helicóptero del ejército tomando una "ruta panorámica" cerca del aeropuerto. Duffy, en parte, dijo que los incidentes ocurrieron debido a un personal de control de tráfico aéreo, tecnología de comunicación obsoleta y una Falta de orientación clara en vuelos militares. Sin embargo, los legisladores dicen que la legislación del jueves Ayuda a cerrar la brecha en regulaciones de aviación. "La tragedia de DCA se cobró 67 vidas y expuso brechas críticas en la supervisión de la seguridad de la aviación.más de 15,000 casi falsificaciones Debería haber sido una señal de advertencia evidente ", dijo Cantwell en el comunicado. "Esta legislación cierra las lagunas peligrosas Eso permitió a los aviones operar sin tecnología de seguridad esencial, exige los sistemas de vigilancia modernos que mejoran la conciencia del piloto de los aviones cercanos y asegura que la FAA finalmente actúe en los datos en lugar de ignorarlo ". Lea el informe completo en thehill.com.

El futuro: Hegseth podría estar ‘en el gancho’ por cientos de millones en el jet Qatari, dice Raskin El principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara advirtió al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, que podría estar “en el gancho” por cientos de millones de dólares por haber aceptado un avión de lujo del gobierno de Qatar. En una carta enviada el miércoles, el representante Jamie Raskin (D-Md.) Argumentó que la aceptación formal de Hegseth del Boeing 747 Jetliner el mes pasado, un movimiento realizado para que la Fuerza Aérea pueda actualizar sus medidas de seguridad … Historia completa

Pentágono Watchdog investiga si se pidió a los empleados que eliminaran los mensajes de señal de Hegseth WASHINGTON (AP) – El perro guardián del Pentágono está investigando si se pidió a alguno de los ayudantes del secretario de Defensa Pete Hegseth que eliminaran mensajes de señal que pueden haber compartido información militar confidencial con un reportero, según dos personas familiarizadas con la investigación y documentos revisados ​​por Associated Press. La solicitud del Inspector General se centra en cómo la información sobre los ataques aéreos del 15 de marzo … Historia completa

Bannon: el almizcle debe ser “deportado del país de inmediato” El Insider de Maga y ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, pidió al presidente Trump que investigue el estado inmigración de Elon Musk y deporte el multimillonario de la tecnología sudafricana después de la amarga implosión de la relación del presidente con Musk el jueves. “Deberían iniciar una investigación formal de su estado de inmigración porque soy de la fuerte creencia de que él es un extranjero ilegal, y debe ser deportado … Historia completa

Sanciones de los Estados Unidos cuatro jueces internacionales de la corte penal Estados Unidos dijo el jueves que sancionará a cuatro jueces del Tribunal Penal Internacional (ICC) a través de una parte de una orden ejecutiva anterior que el presidente Trump emitió en febrero. Los cuatro jueces que los Estados Unidos dijeron que está sancionando son Reine Alapini-Gansou, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Beti Hohler, según una hoja de acceso de la oficina del portavoz del Departamento de Estado Tammy Bruce. “No damos este paso a la ligera … Historia completa

Ramificarse con una lectura diferente de la colina: DHS Ordena a los oficiales que se centren en visas superadas El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ordenado al personal de la aduana y la protección fronteriza de los Estados Unidos, la aplicación de la inmigración y la aduana y los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que se concentre en visas superadas, según un comunicado de prensa del miércoles de USCIS. Durante el fin de semana, un ataque … Historia completa

Perro guardián del Pentágono investiga si se pidió a los empleados que eliminaran Mensajes de señal de Hegseth (The Associated Press)

