Republicano de Florida prevé la reconciliación de Trump-Musk

El representante Jimmy Patronis (R-Fla.) Dijo que la disputa del presidente Trump y Elon Musk no duraría mucho, señalando que el Partido Republicano y los aliados del presidente son parte de “una gran familia”.

Musk en los últimos días ha criticado el proyecto de ley presupuestario del presidente sobre sus efectos sobre la deuda nacional, que el multimillonario de tecnología dice que “socava” el trabajo que completó en el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE). La pelea llegó a un punto álgido esta semana, con los dos intercambiando palabras duras en las redes sociales.

Pero a medida que la disputa continúa, Patronis dijo que cree que los dos pronto se reconciliarán.

“No sé cuántas veces he visto a Donald Trump lanzar [Sen.] Lindsey Graham [(R-S.C.)] Fuera del lado de la calle y diga que el chico está loco. ¿Pero entonces sabes qué? La semana siguiente están jugando al golf juntos. Esto no es diferente “, dijo Patronis durante una aparición el viernes en” The Hill “de Newsnation, haciendo referencia a la relación a veces tensa del presidente con el legislador de Carolina del Sur.

“Trump sabe que a veces vas a caer con los que confías, te gustan, que eres amigo. Sucede con nosotros en DC todo el tiempo. Así que nuevamente. Marque mis palabras. Aproximadamente un mes a partir de ahora, estos tipos volverán de nuevo”, agregó.

El legislador de Florida también vertió agua fría sobre la reciente propuesta de Musk de lanzar un tercero para desafiar.

“Elon Musk no va a crear un nuevo nuevo partido político”, dijo a Newsnation.

El viernes, Musk planteó “el Partido América” ​​como una nueva facción política potencial después de publicar una encuesta para que sus seguidores pesen en la plataforma de redes sociales X el día anterior.

“Aprecio lo que Elon Musk ha hecho con Doge. Él ha sacado a la luz las cosas sobre las que vamos a actuar en el Congreso. Pero el final del día, los únicos amigos que veo en Washington DC DC [are] Probablemente mi esposa y mis hijos ”, dijo Patronis.

“Los amigos que me importan son los del Distrito 1 del Congreso … y eligieron a Donald Trump”, agregó. “No eligieron a Elon Musk”.





