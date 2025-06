Trump señala que ha terminado con almizcle

El presidente Trump señaló el viernes que ha terminado con su relación convertida en Feud con el multimillonario tecnológico Elon Musk, diciéndole a los periodistas que no está interesado en compensar a su ex asesor principal.

“Hay esfuerzos”, dijo Trump sobre el trabajo para conciliar al dúo. “Pero no estoy realmente interesado en eso. Estoy realmente interesado en que el país resuelva problemas, incluidos los problemas de guerra en tierras muy lejanas”.

Mientras hablaba con los periodistas en Air Force One en su camino a Nueva Jersey, Trump describió sus esfuerzos para reducir los precios, que fue gran parte del foco de sus publicaciones en las redes sociales el viernes en lugar de Musk.

“No tenemos inflación ahora … Tendríamos tasas de interés más bajas si este tipo reduciría las tasas”, dijo, tomando un golpe al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Cuando se le pidió su opinión sobre Musk hasta el viernes por la noche, el presidente dijo que ha estado ocupado trabajando en asuntos internacionales y que no ha pensado en su ex asesor principal.

“Honestamente, he estado tan ocupado trabajando en China, trabajando en Rusia, trabajando en Irán … No estoy pensando en Elon Musk”, dijo. “Solo le deseo lo mejor”.

La Casa Blanca buscaba girar la página después de la explosión entre Trump y Musk el día anterior, que se volvió cada vez más dramático cuando Musk pidió la acusación de Trump y lo vinculó a los archivos de Jeffrey Epstein.

La Casa Blanca cerró la charla de un posible llamado para que los dos hombres se reconcilien, solo una semana después de que Musk se fue oficialmente de su papel del gobierno al frente del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DoGe). En los días transcurridos desde su salida, el multimillonario tecnológico aumentó las críticas de la One Big Beautiful Bill Ley, calificándola de “abominación desagradable” e instando a los legisladores a “matar el proyecto de ley”.

El presidente parecía no interesado en continuar el Spar que se deterioró por completo su relación con Musk.

No comentaba sobre el supuesto consumo de drogas de Musk, y agregó que “sonaba muy injusto” cuando The New York Times informó sobre él la semana pasada. Y, dijo que pensó que el trabajo de Dege “nos ayudó mucho” y dijo que el trabajo no está terminado.

Después de haber planteado la idea de cancelar contratos y subsidios federales para las compañías de Musk mientras se combinaba con él en las redes sociales, Trump dijo que estaría mirando los contratos que Musk tiene con el gobierno.

“Echaremos mirar todo”, dijo, y agregó que solo actuará si es “justo para él y el país”.

“Estados Unidos puede sobrevivir sin casi nadie … excepto yo”, agregó Trump cuando se le presiona cómo les irá a los Estados Unidos sin los contratos. Agregó que espera que Musk “le vaya bien con Tesla”.





