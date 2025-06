Algunos republicanos esperan que Trump, el almizcle repare las cercas después de la ruptura abrasadora

By







Algunos republicanos tienen la esperanza de que el presidente Trump y Elon Musk reparen las cercas después de la ruptura del bromance del jueves, que cautivó a Washington y dejó el “gran y hermoso proyecto de ley” del partido colgando en el equilibrio.

El anhelo de la armonía se produce en medio de un sprint republicano en Capitol Hill para finalizar el Megabill de Trump, que Musk destrozó, y mientras el partido mira hacia las elecciones de mitad de período de 2026, que el multimillonario amenaza con sacudir al sugerir que puede perseguir a los legisladores que apoyan el paquete.

“Estuve con el presidente en la Oficina Oval ayer por la tarde, ya que algo de esto se desarrollaba, y puedo decirte, como dijo en sus propias palabras, estaba justo, estaba decepcionado y me sorprendió la oposición repentina de Elon”, el presidente Mike Johnson (republicano

“Espero que se reconcilien”, agregó. “Creo en la redención. Eso es parte de mi cosmovisión, y creo que es bueno para la fiesta y el país si todo eso ha funcionado”.

La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.)-Un leal aliado de Trump que también preside el subcomité de la Cámara de la Cámara sobre la eficiencia del gobierno, nombrado similar al Departamento de Eficiencia del Gobierno de Musk, dijo que los dos deberían enterrar el hacha en canales privados en lugar de canales públicos.

“No creo que atacar en Internet sea la forma de manejar cualquier tipo de desacuerdo, especialmente cuando tienen los teléfonos celulares del otro. Así que espero que esto se resuelva”, dijo Greene. “Pero le diré en este momento que la gente se centrará en asegurarse de que obtengamos la agenda por la que votamos, y esa es la agenda del presidente Trump”.

El optimismo no se limita a la Cámara: el senador Chuck Grassley (R-Iowa) pidió a su matrimonio de 70 años para encontrar consejos para los dos.

“Acabo de escuchar a Barbara Grassley decir este desacuerdo y argumentos, por supuesto, Musk y Trump deben terminar. Sé que ama a Musk y Pres Trump. Te aconsejaría que sigas su consejo”. escribió en la plataforma social x.

Las tensiones a fuego lento entre Trump y Musk explotaron el jueves, solidificando la división entre el hombre más poderoso del mundo y la persona más rica del planeta. El regreso y el final comenzó sobre el paquete en expansión, con Musk llamándolo “una abominación repugnante” y Trump defendiéndolo, antes de espiral en ataques personales, encabezado por Musk alegando que Trump es nombrado en los archivos de Jeffrey Epstein y el presidente llamando al billonario “loco”.

“Elon y yo tuvimos una gran relación; ya no sé si lo haremos”, dijo Trump en la Oficina Oval el jueves.

La explosión agitó el almizcle de gran parte de su influencia entre los republicanos en Capitol Hill, con varios legisladores del Partido Republicano que se alza con el presidente sobre el multimillonario.

“He tenido mucho amor y respeto por lo que has hecho por este país en los últimos meses, pero te has perdido la mente”, dijo a los periodistas del representante Troy Nehls (R-Texas), un aliado cercano de Trump, a los periodistas de Musk. “Has perdido la cabeza. Ya es suficiente, detente esto. No creo que sea saludable”.

A partir de ahora, no parece que el presidente esté interesado en suavizar las cosas.

Después de que surgieron informes durante la noche de una posible llamada telefónica entre Trump y Musk, el presidente le dijo a ABC News que “no estaba particularmente” interesado en hablar con el ex empleado especial del gobierno, a quien llamó “el hombre que ha perdido la cabeza”.

“No hablaré con él por un tiempo, supongo, pero le deseo lo mejor”, dijo Trump a CNN.

Si bien los funcionarios cercanos a la Casa Blanca no descartaron la idea de una conversación entre los dos en algún momento, los asistentes indicaron esta semana que querían cambiar la página en el drama y permanecer directamente enfocados en obtener el megabill a través del Congreso.

Musk, por su parte, abrió la puerta a algún tipo de reconciliación: después de que Bill Ackman, el CEO de Pershing Square y un aliado de Trump y Musk, instó a la pareja a X a “hacer las paces en beneficio de nuestro gran país”, agregando: “Somos mucho más fuertes que separados”, El almizcle respondió: “No te equivocas”.

Algunos aliados de Trump, sin embargo, piensan que la paz es posible y probablemente.

El representante Max Miller (R-Ohio), que trabajó en la Primera Casa Blanca de Trump y conserva una relación cercana con el presidente, cuando se le preguntó si hay alguna posibilidad de conciliar la relación entre Trump y Musk dijo: “Hago mucho”.

Comparó la situación con una estrategia utilizada por World Wrestling Entertainment (WWE), fundada por Vince McMahon y su esposa, la secretaria de educación, Linda McMahon, de deshacerse de los venerados luchadores para traerlos de vuelta al redil más adelante, generando emoción.

“Estableció toda esta compañía para crear héroes dentro de todo el país de la lucha libre de adultos, y luego dispararía a esa persona, se deshacía de ellos, y luego los traería de regreso, y ¿qué pasaría cuando los traería de vuelta?” Preguntó Miller. “Cuando los traía de vuelta, el precio de las acciones de la WWE se dispararía por el techo y la calificación se dispararía por las nubes porque todos saben que ahí es donde realmente está la emoción, es la reunificación de estas personas”.

"Así que creo que va a volver, creo que vamos a resolver esto", agregó. "Creo que al final del día esto era realmente un montón de nada, y que tienes un presidente de los Estados Unidos y ahora un civil privado que no están de acuerdo entre ellos".





