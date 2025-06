Maher aconseja a los demócratas que ‘ganen’ Elon Musk ‘de regreso’

El comediante y experto en medios Bill Maher está aconsejando a los demócratas que “recuperen” el multimillonario de tecnología Elon Musk después de que el hombre más rico del mundo se cayó públicamente con el presidente Trump.

Maher criticó la propuesta de algunos estrategas demócratas de que el partido necesita tener su propia versión de Joe Rogan. En cambio, dijo Maher, los demócratas deberían preguntarse por qué perdieron “el viejo” ya que él “solía estar de tu lado”.

“Se ha expresado inquietud con algunas cosas que Trump está haciendo, al igual que a un cierto ex empleado descontento llamado Elon Musk, quien, al igual que Joe, es otro tipo que, hace cinco años, fue considerado como un liberal pero fue llevado al otro campamento por las malas actitudes y las malas ideas, una reversión que entiendo completamente, aunque nunca emulaba”, dijo Maher en el “tiempo real de HBO en HBO con Bill Maher”. “

“Se esforzaron mucho hace unos años, y cuando Elon fue el anfitrión de Saturday Night Live en 2021, mucho antes de que fuera un trumper, algunos de los miembros del elenco le dieron el hombro frío por el pecado de ser rico. Crees que la gente no recuerda cuándo haces esto, a ellos que no van a tener un retroceso”, dijo el comediante, que aludía a Musk, el apoyo previo por los candidatos demócratas, incluidos los ex presidentes, incluidos los ex presidentes, y los comedentes y el ob.

“Ahora yo de nuevo. No tienes que recuperarme, porque nunca me fui. Pero todos los muchachos de Estados Unidos como Joe y Elon, sí, tienes que recuperarlos. La buena noticia es que puedes”, agregó el viernes por la noche.

Maher luego señaló las recientes críticas de Musk a la administración, incluida su decepción con el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump. Trump dijo el jueves en la Casa Blanca que tenía una relación “excelente” con Musk, pero ese ya podría no ser el caso.

El multimillonario tecnológico y el ex asesor de eficiencia del Departamento de Gobierno luego retiraron, lo que indica que está abierto a formar un tercero, respaldar los llamados a que Trump sea acusado y acusando al presidente de ser incluido en los archivos de Jeffrey Epstein. Trump advirtió que podría optar por cortar los contratos de las compañías de Musk con el gobierno federal.

“Así que creo que lo llamamos un votante de GetTable, alguien que está reflexionando un cambio”, dijo Maher sobre Musk. “Tal vez esto pondrá más tranquilo a las tonterías que Elon y Rogan también fueron al lado oscuro”.

Desde que sufrió grandes pérdidas durante el ciclo electoral de 2024, los demócratas buscan reconstruir su imagen, apuntalar su base y encontrar formas de contrarrestar de manera efectiva a Trump. El partido también está buscando a su próximo líder.

Los demócratas también han expresado su frustración por los esfuerzos para llevar a los hombres a su coalición que, en noviembre, respaldaron a Trump sobre el ex vicepresidente Harris. El Partido Republicano hizo un trabajo mejor al hablar con los hombres durante la carrera, particularmente hombres más jóvenes, a través de medios como podcasts.

“Patearon a nuestros AA por todos lados con estos tipos”, dijo un mejor estratega demócrata a The Hill. “Conocieron a los votantes masculinos exactamente donde estaban y nosotros, por otro lado, no teníamos nada comparable”.

Al menos un demócrata de la Cámara de Representantes está abierto a cortejarse a Musk, quien anteriormente era donante del Partido Demócrata, en la tienda del partido.

“Si Biden tuviera un gran defensor lo criticara, Trump lo habría abrazado al día siguiente. Cuando nos negamos a reunirnos con @Robertkennedyjr, Trump lo abrazó y ganó. Podemos ser el partido de las conferencias santonosas o el grupo de FDR que sabe cómo ganar y construir una mayoría progresiva”, representante Ro Khanna (D-Calif.) Dijo en un jueves un jueves un jueves un jueves un jueves un jueves un jueves un jueves un jueves un jueves un jueves un jueves. correo En la plataforma de redes sociales X.





