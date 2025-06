Vista previa del domingo: la disputa Trump-Musk deja el tambaleo del administrador; ‘Big, Beautiful Bill’ llega a Speed ​​Bump

By







La disputa del multimillonario del presidente Trump y la tecnología Elon Musk se extendió en público el jueves, con el hombre más rico del mundo y el líder más poderoso del mundo intercambiaba púas que envolvieron ciclos de noticias en Washington y en el extranjero.

Musk, un aliado de Trump, expresó su decepción con el “proyecto de ley grande y hermoso” de Trump que actualmente se encuentra en el Senado. Musk, que pasó millones durante la campaña presidencial de 2024 para ayudar a elegir a Trump, calificó la legislación masiva como una “abominación desagradable”.

Trump luego intervino el jueves en la Casa Blanca durante la visita al canciller alemán Friedrich Merz, diciendo: “Elon y yo tuvimos una gran relación. No sé si ya lo haremos”. La disputa se intensificó, con Musk flotando las perspectivas de crear un tercero, alegando que sin sus contribuciones políticas, Trump no sería victorioso contra el ex presidente Harris en noviembre y acusando al presidente de tener vínculos con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Trump amenazó con cortar los contratos federales otorgados a las compañías de Musk.

Más tarde, el jueves, Musk señaló que podría estar abierto a negociar una tregua con el comandante en jefe. Después de hablar con varios medios de comunicación el viernes por la mañana, Trump sugirió que esté listo para seguir adelante e indicó que no hablará con Musk por un tiempo. Trump le dijo a CNN el viernes por la mañana que “ni siquiera está pensando en Elon” y agregó que el CEO de SpaceX y Tesla tiene “un problema. El pobre tipo tiene un problema”.

En el Senado, el proyecto de ley de la agenda de Trump, que aprobó la Cámara de la Cámara el mes pasado, ha provocado preocupaciones y críticas de los senadores republicanos.

El primer grupo de republicanos, que consiste en Susan Collins (R-Maine), Lisa Murkowski (R-Alaska), Jerry Moran (R-Kan.) Y Josh Hawley (R-Mo.), Discuten que podrían votar contra el proyecto de ley si recorta los beneficios de Medicaid. Otros, incluido el sens. Rand Paul (R-Ky.) Y Ron Johnson (R-Wis.) Han dicho anteriormente que no respaldarían la legislación si retiene la deuda actual y los niveles de gasto. El Partido Republicano puede tener tres deserciones en total si todos los demócratas votan en contra de la legislación.

El senador Johnson estará en el “estado de la Unión de la Unión de CNN, donde probablemente discutirá si se ha abordado alguna de sus preocupaciones con respecto al” proyecto de ley grande y hermoso “.

Como parte de un impulso para eliminar los desechos, el fraude y el abuso dentro de Medicare, el senador Thom Tillis (RN.C.) dijo esta semana que un proyecto de ley patrocinado Por el sens. Bill Cassidy (R-La.) Y Jeff Merkley (D-Ore), eso tomaría medidas enérgicas contra los pagos excesivos de Medicare Advantage conocidos como “codificación superiores”, podría insertarse en la legislación masiva de Trump. Cassidy estará en el “The Hill Sunday” de Newsnation, donde probablemente discutirá lo último sobre el paquete de reconciliación junto con su reciente visita a la Casa Blanca.

