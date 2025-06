Los demócratas ven la trampa política en la investigación Biden de Trump

Los demócratas advierten a los miembros de su partido que no caigan en una trampa política después de que el presidente Trump ordenó una investigación sobre el estado mental y las acciones ejecutivas del ex presidente Biden al final de su mandato.

Trump dirigió a su abogado, en consulta con el Fiscal General, para investigar “si ciertas personas conspiraron para engañar al público sobre el estado mental de Biden” en medio de un renovado escrutinio de la edad y la salud de su predecesor en el período previo a las elecciones del año pasado.

La investigación amenaza con mantener un problema en la noticia de que a los demócratas les gustaría pasar y podría obligarlos a la incómoda posición de tener que defender a Biden a pesar de su impopularidad.

“Necesitamos evitar el cebo por un truco político totalmente infundado, que es lo que es esta investigación”, dijo el senador Richard Blumenthal (D-Conn.). “Es una distracción de los problemas que enfrentan los estadounidenses cotidianos en nuestra economía: aranceles, el aumento de los precios y la” gran factura grande y hermosa “.

Biden también emitió la obra como una distracción de la controversia girando alrededor de la actual Casa Blanca, retrocediendo bruscamente contra la sugerencia de Trump de que él no fue quien tomó las decisiones de la Oficina Oval.

El llamado de Trump para una investigaciónfijadoSobre el uso de Biden de un piloto automático para firmar acciones ejecutivas,reclamaciónEso, si los asesores “usaban en secreto” el mecanismo “para ocultar su incapacidad”, constituiría un ejercicio inconstitucional del poder presidencial.

“Permítanme ser claro: tomé las decisiones durante mi presidencia”, dijo Biden en un comunicado. “Esto no es más que una distracción de Donald Trump y los republicanos del Congreso que están trabajando para impulsar una legislación desastrosa que reduciría programas esenciales como Medicaid y aumentaría los costos a las familias estadounidenses, todo para pagar las exenciones fiscales para las corporaciones ultra ricas y grandes”.

En Capitol Hill, donde el proyecto de ley de gastos con la casa de Trump está golpeando los inconvenientes en el Senado mientras Elon Musk se disputa con Trump y llama para matar la legislación, otros demócratas están haciendo eco de ese encuadre.

“Claramente está tratando de desviar la atención del desastroso efecto que ha tenido en la economía estadounidense”, dijo el senador Tim Kaine (D-Va). “Solo menciona a Joe Biden cuando está realmente preocupado por algo, como ‘Vladimir Putin me está jugando y el mundo lo ve. Mis tarifas no están funcionando'”.

“Entonces diría, dale la menor atención posible”, dijo Kaine, sugiriendo que los demócratas deberían cambiar la investigación sobre Trump y decir: “‘Ahora eres el presidente. ¿Qué pasa con tu evidencia de declive mental?'”

Sens. Tammy Baldwin (D-Wisc.) Y Ruben Gallego (DN.M.) coincidieron en que la medida es una distracción del proyecto de ley y que los demócratas deberían responder atrayendo el enfoque de los estadounidenses a las preocupaciones presupuestarias.

La participación también podría arriesgarse a legitimar algunas de las afirmaciones de Trump sobre el final del término de Biden, sugirió el estratega demócrata Antjuan Seawright. Llamó al empuje para una investigación “un lanzamiento de distracción que Donald Trump está tratando de arrojar a la caja del bateador, esperando que alguien se lo balancee”.

“Cada vez que caemos en la trampa, luego nos atrapamos”, dijo Seawright sobre los demócratas. “Deberíamos centrarnos en este momento y no tratar de quedar atrapados en conversaciones que no nos ganan nada electoral o políticamente”.

Las preguntas sobre la edad y la salud de Biden lo perseguían a lo largo de la campaña de 2024, contribuyendo a su eventual salida de la carrera. Trump, quien criticó a su dos veces rival como “Sleimy Joe” mientras se empujaban para la Casa Blanca, ha seguido planteando el problema, mientras que los demócratas buscan girar la página y mirar hacia la mitad de los pistas intermedias y 2028.

Trump ha criticado repetidamente a Biden por su uso automático, cuestionando si las órdenes firmadas por su predecesor, incluidos los indultos preventivos de 11 horas para que los miembros de su familia y otros protejan contra “enjuiciamientos motivados políticamente”, son nulas como resultado. La Casa Blanca confirmó esta semana que el Departamento de Justicia está revisando los perdones de Biden.

El Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara también ha comenzado su propia investigación sobre lo que los republicanos han creado como un “encubrimiento de declive mental”. Esta semana, el presidente de supervisión, James Comer (R-Ky.) Exigió entrevistas de algunos de los ex ayudantes principales de Biden, así como de su médico, Kevin O’Connor.

Al mismo tiempo, nuevos libros, incluyendo “El pecado original: el declive del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa elección de volver a funcionar” de Jake Tapper de CNN y Alex Thompson de Axios, han renovado un debate sobre su agudeza mental.

El escrutinio también se produce después de que Biden fue diagnosticado con un cáncer agresivo el mes pasado. El diagnóstico en sí provocó preguntas sobre si el momento se pretendía como una distracción e hizo poco para sofocar sobre si el hombre de 82 años debería haber abandonado la carrera antes.

Los republicanos, por su parte, están anunciando en gran medida las investigaciones como una búsqueda en transparencia.

“El pueblo estadounidense merece saber quién estaba tomando decisiones de la Casa Blanca entre 2021-2025. Espero que esta investigación descubra la verdad”, el representante Mark Green (R-Tenn).dijo en xde la investigación de Trump.

Varios demócratas vistos como aspirantes a 2028, preguntados en las últimas semanas sobre el final de la presidencia de Biden, han reconocido sus debilidades. El ex secretario de transporte, Pete Buttigieg, dijo a un ayuntamiento de Iowa el mes pasado que la decisión de su entonces jefe de postularse para la reelección “tal vez” dañó a los demócratas, y el senador Chris Murphy (D-Conn.) Le dijo a Politico que “sin duda” sufrió una disminución cognitiva.

Sin embargo, en todos los ámbitos, los demócratas han estado señalandohacia el futuroyEsperando seguir adelanteDe preguntas sobre su antiguo líder del partido mientras miran a la mitad de los períodos de alto riesgo el próximo año y apuntan a la Casa Blanca en 2028.

La favorabilidad de Biden era del 39 por ciento en el último yogov/The Economistvotaciónen comparación con el 44 por ciento de Trump y el 42 por ciento del ex vicepresidente Harris.

“Si los demócratas cambian su enfoque a esto, entonces corren el riesgo de alienar y frustrar su base que está listo para dejar atrás a Biden”, dijo el estratega demócrata Fred Hicks.

Señaló las consecuencias públicas de Trump esta semana con Musk, quien sugirió que el proyecto de ley de Trump podría estar “en bancar en la bancarrota de Estados Unidos”, y sugirió que podría abrirse para los demócratas en su retroceso contra la administración.

Pero aunque los demócratas están presionando para que el partido ignore no solo la investigación, sino también el discurso Biden más ampliamente, muchos han reconocido que es probable que el problema los perseguen hasta 2028 e incluso podría ser una responsabilidad política para algunos posibles contendientes presidenciales.

El estratega Hank Sheinkopfinterpretó la nueva investigación de Trump no como una trampa o cebo, sino como un ataque directo, y contrarrestó a algunos de sus compañeros demócratas argumentando que el partido debería responder.

“‘Llevar [Trump] On o perder en 2026 ‘es realmente la realidad con la que no quieren lidiar. De alguna manera creen que si no los toman, ganarán de todos modos ”, dijo Sheinkopf sobre los líderes del partido.

“Lo que quieren es [to say]’Biden, no estamos hablando de eso, ese es el pasado’. Pero ese es el presente. Entonces es un argumento delirante “, dijo.” Trump está haciendo de este el presente. Está definiendo el partido demcorático por Biden, y las cosas que va a decir sobre Biden, ya sea que sean ciertas o no. Entonces no puedes dejar que eso se ponga de pie “.





Fuente