La fecha límite ‘grande y hermosa’ de Trump

Bienvenido al boletín de negocios y economía de Hill

Negocio y economía Negocio y economía Lo grande Historia Thune busca iniciar el proyecto de ley de Trump en el Senado Presidente Trump Fecha límite del 4 de julio Por firmar, el proyecto de ley se está escapando mientras los senadores republicanos luchan entre sí por los recortes de gastos y otros problemas en el proyecto de ley con la casa. © Greg Nash Pero Thune quiere que la legislación vuelva a la normalidad convocando a pequeños grupos de trabajo para obtener componentes clave del proyecto de ley, según los republicanos familiarizados con su plan. Thune espera generar suficiente impulso en los diversos comités del Senado para que los componentes del proyecto de ley se unan un gran compromiso A finales de mes. Pero los senadores de rango y archivo que tienen algunas de las objeciones más fuertes a la legislación tienen aún para ver piezas clave de texto. Y las mordaces críticas de Elon Musk al proyecto de ley como una “montaña de carne asquerosa” está creando vientos en contra de la legislación. “Thune hará lo mismo que hizo por otras cosas donde la gente tiene problemas más profundos: armará pequeños grupos. Nadie podrá decir que no fueron escuchados”, dijo el senador republicano. Leer más aquí. Bienvenido a la colina Boletín de negocios y economíaSoy Sylvan Lane, cubriendo la intersección de Wall Street y Pennsylvania Avenue. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Noticias comerciales y económicas clave con implicaciones esta semana y más allá: Amazon invertirá $ 20 mil millones en centros de datos de Pensilvania Amazon planea invertir al menos $ 20 mil millones para construir dos centros de datos en Pensilvania, el gigante de comercio electrónico y de computación en la nube anunció el lunes junto con los líderes estatales de Keystone. Historia completa

Trump promociona las inversiones para los recién nacidos en el proyecto de ley de reconciliación El presidente Trump organizó un evento de mesa redonda para promocionar una iniciativa en el paquete de reconciliación masiva de los republicanos que proporcionaría $ 1,000 para que los bebés recién nacidos se pongan en una cuenta de inversión. Historia completa

Waymo detiene el servicio en Los Ángeles después de Robotaxis Set en llama Waymo ha detenido su servicio Robotaxi en Los Ángeles después de que múltiples autos autónomos se incendiaron a medida que las protestas por las redadas de inmigración federales se desarrollaron en la ciudad. Historia completa

Vigilancia de impuestos Embajador británico para las sartenes de EE. UU. 'Impuesto de venganza' El embajador británico en los Estados Unidos, Peter Mandelson, está apelando al Congreso que piense nuevamente en el nuevo impuesto de represalia propuesto sobre ciertas inversiones extranjeras en los Estados Unidos. "Creo que hay algo mal en principio de que debes castigar a los negocios e individuos de un país en Estados Unidos porque no te gusta lo que están haciendo sus gobiernos en casa", dijo Mandelson sobre Sección 899 de la "gran y hermosa factura" de la Cámara para implementar la agenda de Trump. La Sección 899 crearía un impuesto de represalia sobre los nacionales de los países que imponen "Impuestos extranjeros injustos"En las empresas estadounidenses. "Si tiene una discusión con sus gobiernos, entonces saque a los gobiernos. No lo tome sobre las empresas y las personas", agregó. Mandelson también cree que este nuevo impuesto a los inversores extranjeros es "contraproducente"Para los Estados Unidos. – Sarakshi Rai La vigilancia fiscal es una característica regular centrada en la lucha por la reforma fiscal y extender los recortes de impuestos de Trump de 2017 este año.



El ticker Los próximos temas y eventos de noticias estamos viendo: El Departamento laboral lanzamientos Índice de precios al consumidor (CPI) DAT a para mayo del miércoles a las 8:30 a.m. EDT En otras noticias Dirigido con más historias del día: Apple presenta el rediseño del software mientras se recupera de los pasos en falso de la IA, la agitación tecnológica y la guerra comercial de Trump CUPERTINO, California (AP) – Después de tropezar con la puerta inicial en la carrera fundamental de Big Tech para capitalizar … Historia completa

Bueno saber Noticias comerciales y económicas que hemos marcado de otros puntos de venta: Los futuros de acciones son poco cambiados como Los inversores esperan detalles Sobre la política comercial estadounidense (CNBC)

China tiene un carta valiosa para jugar Como posee conversaciones comerciales con los EE. UU. (CNN) Lo que otros están leyendo Las principales historias en la colina ahora mismo: Mark Green para renunciar a la Cámara después de la votación final sobre 'Bold Bill y Beautiful Bill' El representante Mark Green (R-Tenn.) Dijo el lunes que planea renunciar al Congreso después de que la Cámara celebra una votación final sobre el "proyecto de ley grande y hermoso" del partido, renunciando a su asiento y su puesto de liderazgo en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Leer más El hermano de Pam Bondi aplastado en la elección de la Asociación de Abogados de DC Brad Bondi, el hermano de la Fiscal General Pam Bondi, perdió abrumadoramente su intento de liderar la asociación de abogados de DC en una carrera con participación récord, anunció la organización el lunes. Leer más Lo que la gente piensa Opiniones relacionadas con asuntos económicos y comerciales presentados a la colina: La factura 'grande y hermosa' crea un refugio fiscal de $ 5 mil millones para donantes de escuelas privadas

Un colapso del mercado de bonos podría ser inevitable





