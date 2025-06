Trump, el almizcle permanece aislado

96



Tecnología Tecnología La gran historia Algunos republicanos esperan que el musgo Trump se reconcilie Algunos republicanos tienen la esperanza de que el presidente Trump y Elon Musk reparen las cercas después de la semana pasada. ruptura bromance de bromance. © AP Photo/Evan Vucci El anhelo de la armonía llega en medio de un sprint republicano en Capitol Hill para finalizar el Megabill de Trump – Lo que Musk destrozó, y a medida que el partido mira hacia las elecciones de mitad de período 2026, un proceso que el multimillonario amenaza con sacudir sugiriendo que puede perseguir a los legisladores que apoyan el paquete. “Estuve con el presidente en la Oficina Oval de ayer por la tarde, ya que algo de esto se estaba desarrollando, y puedo decirte, como dijo en sus propias palabras, él estaba justo, estaba decepcionado y me sorprendió la repentina oposición de Elon”, hablante Mike Johnson (R-La.) Dijo a los periodistas el viernes cuando se le preguntó si Trump tiene algún interés en reparar cercas. “Espero que se reconcilien”, agregó. “Creo en redención. Eso es parte de mi cosmovisión, y creo que es bueno para la fiesta y el país si todo eso ha funcionado “. Reps. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.)-Un aliado leal de Trump que también preside el subcomité de la Cámara de la Cámara de la eficiencia del gobierno, nombrado similar al Departamento de Eficiencia del Gobierno de Musk, dijo que los dos deberían enterrar el hacha en privado en lugar de canales públicos. “No creo que atacar en Internet sea la forma de manejar cualquier tipo de desacuerdo, especialmente cuando tienen los teléfonos celulares del otro. Así que espero que esto se resuelva”, dijo Greene.

“Pero le diré en este momento que la gente se centrará en asegurarse de que obtengamos la agenda por la que votamos, y esa es la agenda del presidente Trump”. El optimismo no se limita a la Cámara: Sen. Chuck Grassley (R-Iowa) pidió a su matrimonio de 70 años para encontrar consejos para los dos. “Acabo de escuchar a Barbara Grassley decir este desacuerdo y argumentos, por supuesto, Musk y Trump deben terminar. Sé que ama a Musk y Pres Trump. Te aconsejaría que sigas su consejo”. escribió en la plataforma social x. La colina Mychael schnell Informes para thehill.com. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Amazon invertirá $ 20 mil millones en centros de datos de Pensilvania Amazon planea invertir al menos $ 20 mil millones para construir dos centros de datos en Pensilvania, el gigante de comercio electrónico y de computación en la nube anunció el lunes junto con los líderes estatales de Keystone. Los nuevos centros de datos se ubicarán en el municipio de Salem junto con la planta de energía nuclear de Susquehanna y en el municipio de Falls en el sitio de una antigua fábrica de acero, dijo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro (D). “Los trabajadores de Pensilvania, durante décadas, … Historia completa

Trump aún no ha terminado con Musk, dice Michael Cohen El ex abogado personal del presidente Trump, Michael Cohen, dijo el sábado que Trump aún no ha terminado con el multimillonario tecnológico Elon Musk, después de que las tensiones entre los dos hombres se calentaron increíblemente en una disputa pública en las redes sociales la semana pasada. “Realmente irán tras Elon Musk como nadie ha visto, en este país, porque pueden”, dijo Cohen a Ali Velshi de MSNBC. “Y una cosa que Elon no entiende es esto … Historia completa

Waymo detiene el servicio en Los Ángeles después de Robotaxis Set en llama Waymo ha detenido su servicio Robotaxi en Los Ángeles después de que múltiples autos autónomos se incendiaron a medida que las protestas por las redadas de inmigración federales se desarrollaron en la ciudad. Un portavoz de Waymo confirmó que la decisión de eliminar sus vehículos del centro de Los Ángeles y pausas en esa área se realizó en coordinación con el Departamento de Policía de Los Ángeles. El portavoz notó que Waymo todavía está operando en Los Ángeles y el … Historia completa

El almizcle reprende a Grok para verificar la publicación X fabricada Elon Musk reprendió su propio chatbot de inteligencia artificial (AI) el domingo, después de que verificó incorrectamente un falso post X que pretendía mostrar al multimillonario tecnológico dando un golpe al subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. La publicación fabricada, que desde entonces se ha eliminado, aprovechó la grieta explosiva entre el almizcle y el presidente Trump la semana pasada, cuyas consecuencias atraparon a Miller y su esposa Katie … Historia completa

ya que presenta un nuevo software (The Wall Street Journal) Trump dice que no dejaría caer el almizcle Enlace de estrellas servicio en medio de la disputa (Reuters) Esquina criptográfica La Ley de Claridad obtiene el último minuto antes del marcado © Greg Nash Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. El Ley de certeza regulatoria de blockchain (BRCA) Se ha agregado a la versión recientemente introducida de la Ley de Claridad del Mercado de Asociación Digital, una coalición de grupos de la industria de criptomonedas anunciada el lunes. Los grupos calificaron la adición un “paso significativo para proteger a los desarrolladores de tecnologías no custodiales y de igual a la vez que mantienen una fuerte supervisión de las instituciones financieras de custodia”. BRCA, reintroducido por el látigo de la mayoría de la casa Tom Emmer (R-Minn.), Su objetivo es proporcionar una claridad regulatoria para los desarrolladores y proveedores de servicios de activos digitales sin custodia. Los ocho grupos principales llamado al Congreso Para hacer esto la semana pasada, declarar que la enmienda es necesaria para proteger a los desarrolladores y proveedores de servicios que no mantienen la custodia de los fondos de los clientes. El proyecto de ley actualizado se basa en la guía de 2019 de la Red de aplicación de delitos financieros Dentro del departamento del Tesoro. La guía de 2019 pidió aclarar “que cuando los desarrolladores y los proveedores de infraestructura no controlan los fondos de los clientes, no deben estar regulados como transmisores de dinero”, explicaron los grupos de asociación. Se produce un día antes de los comités de servicios financieros y agricultores de la Cámara de Representantes que tendrán marcas para el Acto de claridad, que busca establecer un marco regulatorio claro para los activos digitales. La Ley de Claridad establecería líneas claras entre la autoridad reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos, y establecería nuevos requisitos para los desarrolladores. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: Gaza Aid Barco con Greta Thunberg a bordo incautado por Israel La activista del clima sueco Greta Thunberg, de 22 años, y varios aliados fueron llevados bajo custodia israelí en las aguas internacionales el lunes temprano al intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, que enfrenta una crisis alimentaria en medio de la guerra en curso de Hamas con Israel. “El ‘yate Selfie’ de las ‘celebridades’ está llegando a las costas de Israel”, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MFA) de Israel … Historia completa

