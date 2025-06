Partido Republicano del Senado se dividió profundamente por el costo de corte de ‘Bill y hermoso proyecto de ley’

By







Los republicanos del Senado están profundamente divididos sobre cómo reducir el costo de la legislación pasada por la casa para promulgar la agenda del presidente Trump, que Elon Musk ha atacado como una “montaña de carne asquerosa” y los conservadores fiscales en Capitol Hill Say no hace lo suficiente para reducir el déficit.

Enfrentando un mercado de bonos nerviosos y las críticas mordaces de Musk, los legisladores republicanos han ampliado su búsqueda de formas de reducir el déficit al reducir Medicare, el Departamento de Defensa y la Reserva Federal, áreas del presupuesto que se consideraron fuera de los límites hace solo unas semanas.

Pero cada nueva propuesta está creando nuevas divisiones.

El senador Josh Hawley (R-Mo.) Advierte a los colegas que se mantengan alejados de reducir el gasto de Medicare, a pesar de que los defensores de la idea insisten en que solo estaría dirigido a “desechos, fraude y abuso”.

“No me gusta esta idea de jugar en absoluto con Medicare”, dijo Hawley. “Creo que es una mala idea. No deberíamos hacer eso. He aconsejado contra eso”.

“¿Qué tal en su lugar, limitamos el precio? [Centers for Medicare & Medicaid Services] ¿Pagar por medicamentos recetados? ¿Por qué tocar Medicare? preguntó.

Otros republicanos desean analizar los planes de Medicare Advantage proporcionados por las compañías de seguros privadas como una alternativa a Medicare tradicional. Dicen que los proveedores de atención médica “volar a la noche” están abusando del programa y están atacando al gobierno federal.

El senador Roger Marshall (R-Kan.) Dijo que los legisladores están discutiendo una propuesta patrocinada por el senador Bill Cassidy (R-La.) Que podría ahorrar hasta $ 275 mil millones al tomar medidas enérgicas contra las compañías de seguros que sobrecargan la ventaja de Medicare.

“Nadie está más preocupado por nuestra deuda nacional que yo. Me gustaría reducir más dinero en esta factura. Si fuera por mí, pasaríamos de $ 7 billones al año a $ 6.5 billones”, dijo Marshall, proponiendo medio billón de dólares en reducción de déficit durante la próxima década.

Algunos republicanos también están pidiendo una mirada más cercana al gasto de defensa, argumentando que el Pentágono necesita ver que su presupuesto se reduzca junto con el resto del gobierno.

Si bien el proyecto de ley con la casa incluye $ 150 mil millones en nuevos fondos para el Departamento de Defensa para nuevos programas, como el escudo de defensa antimisiles “Golden Dome” de Trump, los conservadores fiscales dicen que hay mucha hinchazón en el presupuesto de defensa que debería eliminarse.

El senador Rand Paul (R-Ky.) Dice que Defense Hawks tiene una “agenda oculta” para usar el gran y hermoso proyecto de ley de Trump para bombear el gasto militar más allá de lo que la nación podría pagar.

“Es una frustración para aquellos de nosotros que pensamos que deberíamos ser sobre la restricción fiscal y/o reducir los impuestos, o ambos. Termina convirtiéndose en una factura de gasto y el gasto es de $ 150 mil millones además de [what] Ya estaban aumentando el ejército ”en el proceso de asignaciones regulares, dijo.

“Si eres fiscalmente conservador, debes ser fiscalmente conservador en todas partes. No puedes ser para volar el presupuesto en el ejército”, argumentó.

Marshall dice que también apoyaría los recortes de gastos militares.

“Soy uno de los pocos republicanos que piensa que la defensa tiene más que suficiente dinero”, dijo.

Pero los recortes al presupuesto del Pentágono enfrentarían un fuerte rechazo del presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker (R-Miss.) Y el presidente del Comité de Asignaciones de Defensa, Mitch McConnell (R-Ky.), Quien argumenta que el presupuesto de defensa de Trump es inadecuado.

Wicker a principios de este año pidió $ 175 mil millones en nuevos fondos de defensa para incluirse en el paquete de reconciliación, pero luego cedió a $ 150 mil millones, lo que dice que es el mínimo necesario.

Se espera que McConnell presione al Secretario de Defensa Pete Hegseth sobre la solicitud de asignaciones de defensa de Trump el martes.

El senador Ted Cruz (R-Texas) ha propuesto detener los pagos de intereses a los bancos que depositan efectivo en la Reserva Federal, que según él ahorraría $ 1 billón en la próxima década.

Pero esa propuesta ya enfrenta una reacción violenta de la industria bancaria, que ha llegado a depender de los pagos como un flujo de efectivo constante.

Los estrategas de JPMorgan Chase & Co. advierten que eliminar los pagos de intereses crearía agitación en los mercados financieros y predeciría que la propuesta no va a ninguna parte, según Bloomberg News.

Las propuestas en la factura de la Cámara de Representantes para reducir casi $ 800 mil millones en gastos de Medicaid y $ 267 mil millones en el gasto del programa de asistencia nutricional suplementaria se encuentran en objeciones de Sens. Susan Collins (R-Maine), Lisa Murkowski (R-Alaska) y Jerry Moran (R-Kan.).

También lo son las disposiciones para finalizar las exenciones de impuestos de energía renovable que podrían detectar decenas de miles de millones de dólares en inversiones a los estados republicanos, como Virginia Occidental, donde el centro de hidrógeno limpio de los Apalaches está en peligro de perder fondos si la construcción no está en marcha antes del final del año.

Los sens. Thom Tillis (RN.C.), John Curtis (R-Utah) y Shelley Moore Capito (RW.Va.) están sonando la alarma por la eliminación inmediata de las exenciones de impuestos de energía limpia, que advierten que interrumpiría sus economías estatales y sus trabajos de costo.

En el otro lado del argumento están conservadores como el senador Mike Lee (R-Utah), quienes dicen que el proyecto de ley no llega lo suficientemente lejos como para reducir los beneficios de Medicaid a los inmigrantes ilegales, y el senador Rick Scott (R-FLA), que quiere derogar inmediatamente las salidas fiscales orientadas al clima impulsado por la Ley de reducción de inflaciones de Biden.

“Estamos hablando de Medicaid, estamos hablando de EITC, el crédito fiscal sobre la renta ganado, el crédito fiscal infantil y la elegibilidad para reclamar los beneficios de los dependientes para fines del impuesto sobre la renta. Esas cosas deben ser beneficios disponibles para ciudadanos y residentes permanentes legales y no para otros, no migrantes ilegales”, dijo Lee a The Hill.

Lee dice que el proyecto de ley de la Cámara no cierre por completo los beneficios federales para los migrantes ilegales y declaró “ese es el problema”.

Mientras tanto, Scott dice que los subsidios para los programas de energía limpia deben cortarse rápidamente para ayudar a reducir el déficit.

“Tenemos una crisis fiscal”, dijo. “Tenemos que equilibrar nuestro presupuesto.

“Deberíamos eliminar por completo el New Deal verde, ese es el número 1”, declaró.





