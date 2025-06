96



Tecnología Tecnología La gran historia Trump, el almizcle insinúa la reconciliación El presidente Trump dijo que cree que podría hacer las paces con multimillonario tecnológico Elon Muskmientras que el CEO de Tesla expresó arrepentimientos por su choque público con el presidente. © AP Photo/Evan Vucci Menos de una semana Después de la explosión Entre los dos hombres que se volvieron cada vez más dramáticos como Musk pidió La acusación de Trump y lo vinculó a el Archivos de Jeffrey Epsteinel presidente parecía abierto a hacer las paces. Sin embargo, también sugirió que hacerlo no es una prioridad para él. “Supongo que podría, pero ya sabes, tenemos que enderezar el país”, dijo el presidente al New York Post “POD Force One. “ “Y mi única función ahora es hacer que este país vuelva a un nivel más alto de lo que ha sido. Y creo que podemos hacerlo. Creo que lo haremos fácilmente”. Cuando se le preguntó si había algo que pudiera hacer para perdonar a Musk, el presidente dijo que “no tiene resentimientos”, pero que se sorprendió por las críticas públicas de su ex asesor a la casa pasada. factura de impuestos y gastos. “Cuando hizo eso, no era un campista feliz”, dijo Trump. Musk temprano el miércoles también expresó arrepentimiento por su enemistad pública con el presidente, diciendo que “fue demasiado lejos” en su plataforma de redes sociales X. Alex Gangitano de la colina tiene más aquí. Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Trump, Musk habló antes de ‘arrepentirse’ en medio de la charla de reconciliación: informes El presidente Trump habló por teléfono con el multimillonario tecnológico Elon Musk el lunes por la noche, según múltiples informes, ya que los aliados de ambos hombres los instaron a conciliar su disputa que explotó la semana pasada con un torrente de las púas de las redes sociales. El New York Times informó por primera vez en la llamada. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la conversación que Musk y Trump tuvieron una pelea muy pública la semana pasada después de … Historia completa

2 paneles de la casa Advance Bill de la estructura del mercado de la criptografía Un par de paneles de la Cámara de Representantes votaron el martes para avanzar en la legislación que expone la supervisión del mercado de criptografía. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes realizaron marcados separados en la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, y ambos votaron en última instancia para informar el proyecto de ley fuera del comité. Las escenas en los dos comités, sin embargo, fueron muy diferentes. El Comité de Agricultura de la Cámara votó 47-6 para avanzar … Historia completa

GABBARD: AI solía decidir la clasificación continua de los archivos JFK El director de inteligencia nacional Tulsi Gabbard dijo que la administración Trump usó inteligencia artificial (IA) para ayudar a determinar qué documentos relacionados con el asesinato del ex presidente Kennedy deberían permanecer clasificados. Gabbard, hablando en una conferencia de servicios web de Amazon el martes, promocionó cómo la agencia alimentó a decenas de miles de páginas de materiales en sistemas de IA antes de su desclasificación para acelerar lo contrario … Historia completa

La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Meta en conversaciones para invertir $ 14 mil millones En escala ai, el CEO de alquiler Alexandr Wang (Wall Street Journal)

En escala ai, el CEO de alquiler Alexandr Wang (Wall Street Journal) Elon Musk dice que Tesla “tentativamente” se lanzará servicio robotaxi en Austin el 22 de junio (CNBC) Esquina criptográfica El proyecto de ley de Stablecoin borra otro obstáculo en el Senado © Greg Nash Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. El Senado votó el miércoles para avanzar en la legislación estableciendo un marco regulatorio para pago stablecoinsacercando el proyecto de ley criptográfico un paso más a una votación final en la cámara superior. Ocho demócratas votaron con casi todos los republicanos para poner fin al debate sobre una versión actualizada de la Acto de genio. El nuevo texto del proyecto de ley se alcanzó como parte de largas negociaciones entre los republicanos y los demócratas criptográficos el mes pasado, antes de una votación procesal anterior sobre el piso del Senado. El desglose de la votación fue en gran medida similar a la votación de mayo, aunque el proyecto de ley recogió el apoyo de Sens. John Hickenlooper (D-Colo.) Y Andy Kim (DN.J.) Mientras que el Sen. Lisa Blunt Rochester (D-Del.) Cambió su voto para oponerse a la medida. Blunt Rochester había apoyado el proyecto de ley tanto en el comité bancario del Senado en marzo como en el piso del Senado el mes pasado. Explicó algunas dudas el martes sobre la decisión del liderazgo del Senado de renunciar a un proceso de enmienda abierta sobre la Ley Genius, enfatizando que esperaba ver cambios adicionales en el proyecto de ley. “Estaba realmente claro”, dijo a The Hill. “Esperaba que hubiera un proceso de enmienda abierta, y eso es lo que escuché que el líder Thune dijo el mes pasado, así que echaré un vistazo a este idioma, y ​​tomaremos una decisión desde allí”. Líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.d.) Finalmente desechó el impulso del llamado “orden regular”, como enmiendas controvertidas, especialmente, Sen. Roger Marshall’s (R-Kan.) Ley de competencia de tarjetas de crédito: amenazó con devolver el apoyo al proyecto de ley. La Ley Genius probablemente enfrenta un puñado más de votos antes de que pueda despejar al Senado y dirigirse a la Cámara. Senador Cynthia Lummis (R-Wyo.) Le dijo a The Hill el martes que espera una votación final sobre el proyecto de ley la próxima semana. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: Walmart expandiendo el servicio de entrega de drones a estas 5 ciudades BENTONVILLE, Ark. (KNWA/KFTA) – Walmart ha confirmado que expandirá su programa de entrega de drones, permitiendo a los clientes en cinco ciudades más pedir artículos del minorista y hacer que volaran directamente a su puerta. “Ahora, millones de clientes en Atlanta, Charlotte, Houston, Orlando y Tampa disfrutarán de la conveniencia de recibir sus pedidos en solo minutos”, declaró el comunicado. Entrega de drones de Walmart … Historia completa

