Sergio Gor se consolida a sí mismo como parte ‘vital’ de la Casa Blanca de Trump

By







Sergio Gor, jefe de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, ha estado en silencio en el centro del esfuerzo del presidente Trump para remodelar agresivamente el tamaño del gobierno federal y almacenarlo con leales.

Gor es una figura menos conocida para los que están fuera de Beltway, pero las fuentes le dijeron a The Hill que es un auxiliar muy influyente con fuertes lazos con el movimiento MAGA. Es un aliado cercano de Donald Trump Jr. y un feroz leal al presidente.

Como lo expresó un presidente Trump, el subdirector de gabinete Stephen Miller da forma a las políticas de Trump, el secretario del personal, Will Scharf formas a quién y qué ve Trump, y las formas de Gor que sirven en la administración.

“Sergio ha liderado el esfuerzo para garantizar que America comprometido y principios de Estados Unidos defienda primero al personal del gobierno del presidente. Ha hecho un gran trabajo y continuará haciéndolo”, dijo el vicepresidente Vance en un comunicado a The Hill.

Gor es un ex asistente del senador Rand Paul (R-Ky.), Un giro algo irónico dado la actual oposición de Paul al paquete de reconciliación masiva que contiene piezas clave de la agenda de Trump, así como el reciente combate de Paul con Miller.

Pero las credenciales MAGA de Gor no están en duda. Cofundó una editorial con Donald Trump Jr. que ha publicado libros del presidente y figuras conservadoras como Charlie Kirk y el asesor comercial senior Trump Peter Navarro. Gor también lideró el super-Trump Super PAC Right for America.

Gor ha mantenido un perfil en su mayoría discreto, aunque ha estado en los titulares como una figura central en una división acrimoniosa entre el presidente y el CEO de Tesla, Elon Musk, quien partió de su papel como un empleado especial del gobierno a fines del mes pasado.

Según los informes, Musk y Gor se enfrentaron en los últimos meses, incluso en las reuniones del gabinete donde Musk castigó a Gor por los desacuerdos de personal. Musk, quien dirigió el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), había presionado para obtener más acceso y autoridad para sus principales diputados.

Gor también fue citado como un figura animadora Al presionar por la retirada de Jared Isaacman, un aliado de almizcle que había sido aprovechado para liderar la NASA. Trump retiró la nominación poco después de la partida de Musk del gobierno, citando “asociaciones previas”, una referencia a las donaciones de Isaacman a los demócratas.

Un funcionario de la administración le dijo a The Hill que la decisión de atraer la nominación de Isaacman finalmente recaía en el presidente. El funcionario también minimizó la charla de una disputa más amplia entre Gor y Musk. Notaron que Gor supervisó la contratación de los funcionarios de Doge y argumentaron que los dos estaban ampliamente alineados en los objetivos de la agencia.

Gor ha sido fundamental en una de las mayores empresas de Trump hasta ahora en su segundo mandato: remodelar el gobierno federal y abastecerlo de leales.

Dege hizo su misión recortar drásticamente el número de empleados que trabajan en el gobierno federal, lo que llevó a una ola de despidos en varias agencias gubernamentales que afectaron a decenas de miles de trabajadores. A algunos de esos despidos se les permitió avanzar por los tribunales.

Mientras tanto, Gor ha liderado la oficina del personal presidencial, que maneja los procesos de reclutamiento, investigación, entrevista y contratación para trabajadores de todo el gobierno federal.

El primer mandato de Trump vio algunas de sus políticas más controvertidas y sugerencias impulsivas socavadas o rechazadas por funcionarios del gabinete y nombrados que no estaban de acuerdo con él, incluido uno que escribió un artículo de opinión anónimo en el New York Times.

Pero esas barandillas ocasionales se han eliminado más o menos esta vez, con Gor en la punta de la lanza para asegurarse de que los nombrados estén alineados con Trump.

Gor dijo poco después del Día de la Inauguración que todas las decisiones de contratación de nombramientos políticos estaban pasando por la Casa Blanca. Se les preguntó a los solicitantes cómo apoyaron a Trump durante la campaña de 2024, entre otras preguntas que equivalían a las pruebas de lealtad.

Pautas de contratación enviado por el La Oficina de Gestión de Personal a fines del mes pasado incluye una pregunta sobre cómo los solicitantes avanzarían las órdenes ejecutivas de Trump y una solicitud para citar ejemplos de iniciativas de políticas que encuentran significativamente.

El resultado ha sido una administración que cumple con el viejo adagio de que el “personal es política”, con los leales de Trump en gran medida al unísono que lleva a cabo la agenda del presidente a una velocidad agresiva y más sincronizada que su primer mandato.

“Sergio es un miembro vital del equipo y ha ayudado al presidente Trump a elaborar una administración que es insuperable”, dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado a The Hill. “Como asesor desde hace mucho tiempo, no hay nadie más capaz de garantizar que el gobierno esté personalizado de personas que estén alineadas con la misión de hacer que Estados Unidos sea grande nuevamente y trabajar para implementar la agenda del presidente”.

Las acusaciones de Elon pusieron a Vance, Patel en el acto

Cuando Musk estaba en una diatriba en las redes sociales contra Trump la semana pasada, dejó caer lo que se refería como la “bomba realmente grande”, una que el CEO de Tesla puede haber sabido causaría ondas con la base del presidente.

Musk alegó el jueves que Trump fue nombrado en documentos relacionados con la investigación federal del financiero deshonrado Jeffrey Epstein. Esos documentos, y la muerte de Epstein, han sido una fuente de numerosas teorías de conspiración y una fascinación más amplia entre los partidarios de Trump.

Esa fascinación ha puesto a los funcionarios, como la Fiscal General Pam Bondi, bajo un microscopio y ha provocado una protesta de algunos en Maga World que no están comprando la insistencia de la administración de que no hay un complot nefasto para descubrir.

Sucedió que mientras Musk estaba publicando, dos altos funcionarios de Trump estaban grabando apariciones con podcasters influyentes cuyas audiencias se superponen con aquellos interesados ​​en el caso de Epstein.

El vicepresidente Vance estaba en el podcast de Theo Von, mientras que el director del FBI, Kash Patel, se unió a Joe Rogan. Tanto Rogan como Von son parte de la “Manosfera”, que comprende la programación que atrae a los hombres jóvenes en particular.

Vance se enteró de la publicación Epstein eliminada en tiempo real cuando Von, presentador del podcast “este pasado fin de semana”, lo lee en voz alta.

“Aquí está mi reacción básica a todas estas cosas. En primer lugar, como, absolutamente, Donald Trump no hizo nada malo con Jeffrey Epstein. Cualquiera que los demócratas y los medios de comunicación dicen sobre él, eso es totalmente BS”, dijo Vance.

Mientras tanto, Patel ya había hablado extensamente sobre los archivos de Epstein con Rogan cuando apareció la publicación de Musk.

Pero Patel, que ya ha atrapado a algunos de algunos en la base de Maga por insistir en que Epstein murió por suicidio, no estaba tomando el anzuelo para profundizar en las conspiraciones.

“No estoy participando en ninguna de esa conversación entre Elon y Trump”, dijo Patel a Rogan. “Conozco mi carril, y eso no es todo”.





Fuente