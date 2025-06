¿Qué tan profunda es la lealtad en Washington?

El presidente Harry S. Truman a menudo se le atribuye decir: “Si quieres un amigo en Washington, consigue un perro”. Sin embargo, nunca dijo eso. Y una vez le dieron un perro (Feller), pero su esposa, Bess, no le dejaría mantenerlo en la Casa Blanca. Su médico se convirtió en su guardián.

Hay una noción popular en el extranjero en la tierra de que los políticos tienen pocos amigos reales, y que las amistades que hay en la capital de la nación son fugaces y poco confiables. La pelea muy ruidosa y desagradable que estalló la semana pasada entre Elon Musk y el presidente Trump solo reforzó ese estereotipo. Musk puede haber referido una vez a su relación con Trump como “primer amigo”, pero quedó claro con la ruptura que esto no era una película de Butch y Sundance Buddy. Era más como un increíble enfrentamiento de Hulk-terminator.

Lo que supuestamente dejó a Musk fue su descubrimiento tardío de que el Un gran acto de billetes en realidad no redujo el déficit, lo aumenta en $ 2.5 billones Durante la próxima década. Su nuevo mantra se convirtió en “Kill el proyecto de ley”, y prometió derrotar a cualquiera que votó por ello, formar un nuevo partido independiente, insinuó la acusación de Trump y sugirió que Trump aparece en los archivos sobre el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. El Primer conjunto de archivos gubernamentales fueron parcialmente liberados por la fiscal general Pam Bondi el 27 de febrero. Musk ha tenido posteriormente eliminó sus X-Posts Sobre el juicio político y Epstein, tal vez señalando un deshielo.

Trump respondió en su intercambio de explosiones viciosas en las redes sociales amenazando con desembolsar los lucrativos contratos espaciales del gobierno de Musk y sugiriendo que Musk lo había hecho “perdió la cabeza. ” Dijo que lo que realmente hizo que Musk fuera la pérdida de subsidios gubernamentales para vehículos eléctricos como Tesla.

¿Es su rápida prueba de caída de que no hay amistades reales o lealtad forjadas en Washington? Probablemente no. Su caso es atípico. Es más un ejemplo de dos egos muy ricos, poderosos y altamente competitivos que lo sacan de atención y primacía. Eso no es sólido para el crecimiento de amistades genuinas, y mucho menos la lealtad duradera, ya sea en Washington o en cualquier otro lugar.

La fisura del musgo Trump plantea el tema de si la lealtad es menos posible y más volátil en un entorno político donde ganar a menudo se describe como todo. Piense en el desfile de funcionarios que se fueron con la Casa Blanca en la primera administración de Trump, como Michael Flynn, Rex Tillerson, John Kelly, James Mattis, HR McMaster, John Bolton, Nikki Haley y otros.

O tome la multitud del ex presidente Biden que mantuvo a mamá, cubierta o permaneció en negación por su declive en la agudeza mental. La ex secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre, es el ejemplo más reciente, declarando que su partido cambia a Independent con la publicación de su libro, “Independent: una mirada dentro de una casa blanca rota, fuera de las líneas del partido”.

Ningún partido o presidente tiene el monopolio de los desilusionados que renuncian o son despedidos. Ocurre con frecuencia a aquellos cuya primera lealtad es a la Constitución y no a su presidente. Este fenómeno es más visible en los niveles de la Casa Blanca o el gabinete donde las apuestas son las más altas y las luchas por el poder son a menudo las más viciosas.

Los miembros del Congreso van y vienen con derrotas electorales, jubilaciones y aspiraciones para un cargo superior. Pero sus antiguos empleados principales generalmente se quedan y se mudan a trabajar para otros miembros. Cuando el personal de la colina se desgasta, a veces pasan a los trabajos como cabilderos, con tanques de expertos o en la academia, nuevamente, todo el tiempo ampliando su círculo de amigos cercanos.

Aquellos que desean explotar sus glorias y posiciones pasadas de poder para la fama y la fortuna, ya que las estrellas de los medios o autores de libros sensacionales tienen vidas medias muy cortas, y su círculo de antiguos amigos a menudo se reduce.

¿Qué tiene que ver todo esto con la súper disputa Trump-Musk? No mucho. Van por caminos separados, continuando acumulando el poder, con cualquier alusión a las amistades pasadas y la lealtad perdiendo cualquier relevancia. No hay mucho que los ciudadanos promedio puedan identificarse o incluso preocuparse, aparte de su valor puro de entretenimiento.

Trump es el Solo presidente en un siglo quien no ha tenido un perro mientras estuviera en el cargo. Una historia de Newsweek de agosto de 2018 “,”A Trump no le gustan los perros y los perros no les gusta“Cita a su primera ex esposa Ivana de sus memorias:” Donald no era un fanático de los perros “. Ciertamente no llevó a su caniche de mascotas, chappie y viceversa.

Don Wolfensberger es un veterano del personal del Congreso de 28 años que culminó como jefe de personal del comité de reglas de la Cámara en 1995. Es autor de "Congreso y la gente: democracia deliberativa en el juicio" (2000) y "Culturas cambiantes en el Congreso: de juegos de juego justo" (2018).





