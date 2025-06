Meta escala hacia arriba Ai Push

96



Meta invierte en escala AI, Taps CEO para el empuje de 'Superintelligence' Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, es Invertir una cantidad "significativa" en la escala AI y contratar al CEO de la compañía de inteligencia artificial (AI), Alexandr Wang. © Thibault Camus, Associated Press La inversión, según los informes, vale la pena $ 14 mil millonestraerá al fundador de tecnología de 28 años para ayudar con los "esfuerzos de superinteligencia" de Meta. "Meta ha finalizado nuestra asociación estratégica e inversión en escala IA", dijo Meta en un comunicado. "Como parte de esto, profundizaremos el trabajo que hacemos juntos produciendo datos para modelos de IA y Alexandr Wang se unirá a Meta para trabajar en nuestros esfuerzos de superinteligencia". Scale AI, fundada por Wang en 2016, proporciona servicios de datos para empresas de IA. La inversión masiva de Meta valora a la empresa en más de $ 29 mil millones. Wang señaló en un mensaje al personal que "nunca dejaría atrás la escala" y seguirá siendo miembro de la Junta Directiva, "continuar apoyando la misión de la Escala y la visión a largo plazo". Jason DroegeEl director de estrategia de escala AI, asumirá el cargo de CEO interino, según un comunicado de prensa de la compañía. Cuando esta oportunidad se presentó por primera vez, mi reacción inmediata fue la incertidumbre ", dijo Wang en el mensaje publicado en Threads el jueves. "La idea de no ser un Scalien era, francamente, inimaginable. Pero a medida que pasaba el tiempo realmente considerándolo, me di cuenta de que este era un momento profundamente único, no solo para mí, sino también para la escala". "Como probablemente se haya reunido de noticias recientes, las oportunidades de esta magnitud a menudo tienen un costo", agregó Wang. "En este caso, ese costo es mi partida". La nueva asociación se produce cuando Meta busca construir un laboratorio de superinteligenciacentrado en crear una IA que sea más inteligente que los humanos, un paso más allá de la inteligencia general artificial (AGI) buscada por muchas compañías tecnológicas y de IA, según el New York Times. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Menos republicanos tienen puntos de vista "muy favorables" de Musk: encuesta Las actitudes republicanas hacia el multimillonario tecnológico Elon Musk parecen haberse enfriado después de su amarga fila pública con el presidente Trump la semana pasada, ya que una nueva encuesta encontró menos encuestados diciendo que tienen opiniones "muy favorables" del ex jefe del Departamento de Eficiencia del Gobierno de la Casa Blanca en comparación con April. Sobre una cuarta parte de los republicanos encuestados en el último Centro de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC … Historia completa

Shaquille O’Neal Settling FTX demanda de acción colectiva por $ 1.8M La leyenda de la NBA, Shaquille O’Neal, acordó pagar $ 1.8 millones para resolver una demanda colectiva sobre su promoción del ahora desaparecido Crypto Exchange FTX. El acuerdo de acuerdo propuesto resolvería el caso contra el ex jugador de baloncesto, quien fue una de varias celebridades y figuras notables demandadas a raíz del colapso de FTX. “El colapso de FTX, el rápido desentrañamiento de una de las estafas más grandes del mundo, es … Historia completa

Los legisladores de Minnesota aprueban la medida de advertencia de la salud mental de las redes sociales Los legisladores de Minnesota han aprobado una medida que requiere que las plataformas de redes sociales muestren una etiqueta de advertencia, advirtiendo sobre los impactos negativos de su uso en la salud mental. El proyecto de ley, que la legislatura envió al gobernador de Minnesota, Tim Walz (d) el jueves, requiere que las plataformas muestren la advertencia cada vez que un usuario accede al sitio. Los usuarios deben reconocer el “potencial de daño” y elegir “para proceder a la plataforma de redes sociales … Historia completa

La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: Walmart y Amazon explorando la emisión de la suya stablecoins (Wall Street Journal)

(Wall Street Journal) Revisión del Departamento de Justicia Google Planificado de adquisición de $ 32 mil millones de Wiz (Bloomberg) Esquina criptográfica SEC retira más de una docena de reglas de la era Biden © Andrew Harnik, Associated Press El Comisión de Bolsa y Valores (SEC) Retiró 14 propuestas de la era Biden el jueves, incluidas dos que enfrentaron el rechazo de la industria criptográfica. La agencia sacó una regla propuesta de 2023 que buscaba establecer requisitos más estrictos para Asesores de inversiones que tienen activos criptográficos para sus clientes. También retiró una propuesta de 2022 que han ampliado la definición de sistemas de intercambio para abarcar esos activos de cifrado comerciales, incluidos finanzas descentralizadas sistemas. Ex presidente de la SEC en funciones Mark Uyeda Anteriormente indicó en marzo que estaba considerando desechar ambas reglas relacionadas con cripto, ya que se movió para remodelar rápidamente el enfoque de la agencia hacia la industria. Bajo su liderazgo, la SEC eliminó numerosas demandas contra las principales empresas criptográficas, incluidas Coinbase, Kraken y Ripple. Desde Paul Atkins fue confirmado como presidente, la agencia también desestimó su caso contra el intercambio de cifrado Binance. Presidente de Servicios Financieros de la Casa Colina francesa (R-ARK.) El viernes promocionó la decisión de retirar las reglas propuestas presentadas bajo el ex presidente de la SEC Gary Gensler. “Elogio la decisión de la SEC de retirar varias reglas equivalentes de la era del Gensler”, dijo en un comunicado. “Durante demasiado tiempo, los consumidores e instituciones financieras han enfrentado cargas innecesarias impuestas al extralimizar a los reguladores federales”. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: Más de 1 millones de bancos de energía recordaron después de informes de incendios, explosiones NUEVA YORK (AP) – Los consumidores informaron más de 1.15 millones de bancos de energía en los Estados Unidos después de que los consumidores informaron algunos incendios y explosiones. Según un aviso del jueves de la Comisión de Seguridad del Producto del Consumidor de EE. UU., El fabricante de productos electrónicos Anker Innovations está retirando ciertos bancos de energía “PowerCore 10000” porque la batería de iones de litio en el interior puede sobrecalentarse. Una batería de sobrecalentamiento puede conducir a la “fusión de componentes de plástico … Historia completa

