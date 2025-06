La lucha lucha pone en peligro las esperanzas del regreso democrático

By







La lucha intraparty amenaza con detener los esfuerzos del Partido Demócrata para reconstruir siete meses después de la amplia victoria de elecciones generales del presidente Trump.

El partido también ha sido arrastrado por revelaciones y preguntas sobre los últimos meses de la administración del ex presidente Biden y si estaba en medio de un deterioro cognitivo.

También tendrán que lidiar con una serie de primarias de alto perfil en el próximo año.

Y derrocado al vicepresidente del Comité Nacional Demócrata, David Hogg, ha estado en el centro de la controversia, utilizando su grupo político para desafiar a los demócratas de la Cámara de Representantes.

La historia sugiere que los demócratas tienen la oportunidad de recuperar la casa en las elecciones de mitad de período del próximo año, ya que el partido del presidente generalmente usa escaños en tales ciclos.

Pero las múltiples fracturas para los demócratas son un riesgo real.

Algunos demócratas reconocen las malas vibraciones que cuelgan sobre el partido, incluso cuando argumentaron que las cosas son más brillantes de lo que parecen.

“La narración en este momento es que somos un grupo de perdedores que corren como gallinas con nuestras cabezas cortadas y no creo que ese sea el caso”, dijo Mike Nellis, un estratega demócrata y ex asesor principal del ex vicepresidente Kamala Harris.

Sugirió que algunos de los problemas del partido son típicos después de una pérdida de elecciones presidenciales.

“Somos un partido fuera del poder sin un portador estándar y eso no va a cambiar hasta las elecciones presidenciales”, dijo.

Las luchas internas democráticas se extendieron al centro del escenario a principios de esta semana cuando se filtró una reciente llamada de DNC, revelando el presidente de DNC, Ken Martin, ventilando sobre su frustración con Hogg, quien niega ser la fuente detrás de la fuga.

El audio salió justo antes de que los funcionarios del DNC estuvieran listo para votar virtualmente sobre si rehacer las elecciones del Vicepresidente.

Más adelante en la semana, los miembros de DNC votaron para rehacer las elecciones de vicepresidente de Hogg y Pensilvania State Rep. Malcolm Kenyatta (D). Hogg dijo después de la votación que no volvería a buscar el puesto, diciendo que se centraría en su grupo, líderes que merecemos.

“Sigue siendo mi misión número 1 para construir la fiesta más fuerte posible”, dijo Hogg.

Pero en una serie posterior de publicaciones en las redes sociales después de la votación del comité, Hogg alegó que los líderes del Partido Demócrata habían estado “dormidos al volante”.

“Se hizo claro que los líderes que merecemos tuvieron que comenzar a primar a los titulares y desafiar directamente la cultura de la política de antigüedad que llevó a nuestro partido a este lugar para ayudar a que nuestro partido se convierta en una forma de lucha nuevamente”, dijo Hogg.

Muchos demócratas han expresado su frustración pública con Hogg en las últimas semanas, aunque Nellis dijo que su importancia es exagerada.

“Esa es una lucha típica, clásica e interna que ocurre en todas partes y se quita la atención sobre su importancia”, dijo.

“¿Podrían nuestros mensajes ser más fuertes? Sí. ¿Podríamos ser más contundentes en la forma en que nos acercamos a estas peleas? Absolutamente. Pero somos una fiesta unificada y estamos luchando por lo que está haciendo Donald Trump”, continuó.

Los demócratas señalan una serie de victorias electorales especiales que han tenido lugar dentro de los primeros meses de la segunda administración de Trump como evidencia de que el partido ya está retrocediendo y galvanizando contra la administración.

El mes pasado, el tesorero John Ewing Jr. (D) expulsó al tesorero del condado de Douglas, el tesorero John Ewing Jr. (D) expulsó al alcalde republicano de Omaha, Jean Stothert, en una elección especial. Esa victoria siguió a un escaño en el Senado del Estado de Iowa en enero y una victoria en un escaño abierto en el Senado del Estado de Pensilvania en marzo que Trump ganó cómodamente en noviembre.

“Algunas personas en DC solo quieren ganar el argumento, pero estoy enfocado en ganar elecciones. Desde el comienzo del año, los demócratas tienen un historial sin precedentes de 30 victorias y sobrevuelos en las carreras en todo el país, y suben y bajan la boleta”, dijo Martin en un comunicado a la colina. “Eso es lo que fui eligido para hacer, y lo estamos haciendo. Ahora, estamos enfocados en ganar en noviembre de 2025 y la mitad de los exámenes en 2026”.

Aún así, con las tensiones de DNC colocadas y apuntando con los dedos sobre la presidencia de Biden persistiendo, los demócratas han parecido todo menos unificados desde el exterior.

Los demócratas retroceden la noción de que son el único partido que enfrenta desunión en este momento, señalando los desacuerdos entre los republicanos en la agenda legislativa de Trump y la caída del público entre Trump y el empresario multimillonario Elon Musk.

En medio de su disputa con Musk la semana pasada, el índice de aprobación de Trump en la escritorio de decisión HQ/El promedio de Hill redujo a 47.5 por ciento, 2 puntos menos que su índice de desaprobación del 49.5 por ciento.

“Donald Trump ha tenido las dos peores semanas de su mandato presidencial”, dijo Nellis, refiriéndose a datos económicos recientes y la disputa de Trump con Musk. “E inmediatamente, Donald Trump decide ejecutar un intento de cambiar la conversación a la inmigración y, como siempre, la ha llevado demasiado lejos”.

El traslado de Trump a desplegar tropas en Los Ángeles esta semana, junto con el senador Alex Padilla (D-Calif.) Ser eliminado por la fuerza de una conferencia de prensa con la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, ha servido como un momento unificador para los demócratas contra Trump.

“Si se enmarca como inmigración, Trump gana ese argumento. No se trata de inmigración, se trata de extralimitación del gobierno”, dijo Nellis.

El estratega demócrata Antjuan Seawright dijo que era hora de que los demócratas recuperaran la narración sobre el tema.

“Creo que es uno de esos problemas en los que vamos a tener que agarrar el micrófono y dejar que el otro lado sepa que no controlan el problema”, dijo. “Creo que los problemas de bolsillo de pan y mantequilla todavía van a correr el día”.

La primera prueba importante de la unidad de los demócratas vendrá en noviembre en las elecciones fuera de año de Virginia y Nueva Jersey. Si bien las dos elecciones no siempre actúan como un barómetro preciso por delante de las exámenes parciales, las victorias estatales darían a los demócratas un impulso necesario para hacer su argumento de 2026.

“Todo tiene que ser sobre nuestro éxito electoral, expandir el mapa, así como cultivar y fortalecer nuestra coalición”, dijo Seawright.

“Creo que en este momento nos juzgaremos cada paso antes de 2028”.





