Los niños se enfermarán y morirán porque Trump le debía a RFK Jr. un favor

By







¿Es un error político matar a sus votantes y a sus hijos? Esa hipótesis pronto será probada.

El reciente despido masivo del Secretario de Salud y Servicios Humanos de Robert F. Kennedy Jr. del Comité Asesor de Inmunización de los CDC es solo el último paso en su campaña de años contra la vacunación. Ante un brote de sarampión en Texas, difundir la información errónea y remedios de quack trompetos. Ha cancelado el desarrollo de vacunas, eliminó la investigación sobre la vacuna contra la vacuna y se unió a Elon Musk para reducir masivamente el presupuesto y el personal de su agencia.

Kennedy tiene este poder porque su apoyo ayudó a elegir a Trump, y esta es su recompensa.

Los demócratas deberían responsabilizar a la administración Trump. Sin embargo, antes de que eso pueda suceder, el público necesita comprender el peligro.

Aquí están los hechos sobre el sarampión, las enfermedades más contagiosas que Kennedy amenaza con traer de vuelta a Estados Unidos. Puede obtenerlo ingresando a una habitación donde una persona infectada estaba dos horas antes. Él causas Daño a largo plazo al sistema inmunitario, dejando a los niños en riesgo de enfermedad de otras enfermedades durante años.

Alrededor de un niño de cada 1,000 que obtengan sarampión desarrollarán encefalitis (hinchazón del cerebro). Esto puede conducir a convulsiones y dejar al niño sordo o con una discapacidad intelectual. Entre uno y tres de cada 1,000 niños que se infectan morirán de complicaciones respiratorias y neurológicas.

Las personas no vacunadas representan una amenaza constante, ya que los bebés no pueden ser inmunizados hasta que tengan un año. En Alemania en 2000, un niño no vacunado de 11 años fue llevado al pediatra con fiebre. Tenía sarampión e infectó a seis niños en la sala de espera, incluidos tres bebés. Dos de ellos desarrollaron un complicación incurable Llamado SSPE que generalmente aparece años después de que la víctima parece haberse recuperado. Produce el primer deterioro cognitivo y problemas de comportamiento, luego convulsiones, y finalmente lento deterioro y muerte. Eso es lo que pasó a esos dos bebés.

Un estudio encontró Eso, para los bebés que se someten a sarampión antes de ser vacunados, la tasa de esta complicación es una en 609. Intenta escalar eso hasta la población estadounidense.

Kennedy ha promovido el mitodesde que se desacreditó, que la vacuna contra el sarampión causa autismo. Él una vez fijado“Los brotes de sarampión se han fabricado para crear miedo que a su vez obliga a los funcionarios del gobierno a” hacer algo “. Luego infligen vacunas innecesarias y riesgosas a millones de niños con el único propósito de engordar las ganancias de la industria “.

Él también ha dicho“Soy una persona de libertad de elección” sobre las vacunas.

Pero si su comité recientemente reconstituido elimina las vacunas de los horarios, las familias perderán la cobertura de seguro para la vacunación y es posible que no pueda elegir vacunarse. La libertad de la que está hablando es la libertad de matar a los niños, a los propios y a la de otras personas.

Los reemplazos de Kennedy para los expertos de los CDC no están calificados, y algunos de ellos son bielas antivacuna. El también tiene promovió la noción de quack Ese sarampión puede tratarse con vitamina A, y el HHS incluso envió dosis de vitamina a Texas después de un brote. La gente evidentemente le creyó y los niños en el oeste de Texas fueron hospitalizados para sobredosis de vitamina A.

A veces se ganan las elecciones planteando problemas que no habían estado en las noticias, pero que los votantes pueden ser convencidos inesperadamente de preocuparse. Los demócratas tienen una oportunidad aquí.

Lo peor que ha hecho la administración Trump, y es un campo extremadamente competitivo, es la destrucción de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Desde la administración cortar alimentos y ayuda médica a países extranjeros, Alrededor de 300,000 personas han muerto, la mayoría de ellos niños. Millones más están amenazados, incluidos algunos estadounidenses, porque cuando MPOX y tuberculosis resistente a las drogas Se extiende sin control en otro lugareventualmente encontrará su camino aquí.

Bill Gates respondido acelerando un pago de $ 20 mil millones de su fundación para mejorar el daño. Eso no es suficiente para compensar los recortes de Trump, pero ahorrará millones. Gates es un moderno Oskar Schindlerrescatando a personas que otros son Tratando de matar.

Gates podría ser un modelo para otros filántropos y, tal vez, donantes políticos. Parte de lo que hace el movimiento antivacuna Tan peligroso es que está tan bien financiado. Sus organizaciones recaudan Más de $ 20 millones al añoque usan para Difundir agresivamente sus mentiras en las redes sociales.

Las mismas técnicas podrían implementarse en nombre de la verdad. Pero la organización más grande que está intentando, El proyecto de integridad de vacunas ha recaudado solo $ 240,000. Una vez que la gente entiende la ciencia, podría haber consecuencias políticas. Incluso si no lo hay, contrarrestar la información errónea ciertamente salvaría vidas.

Todos deberían conocer las historias de Micha y Natalie, los dos niños alemanes infectados en el consultorio del médico. Natalie murió en 2011 y Micha en 2013. Hay víamisistema operativo Eso les muestra cuando estaban sanos, y luego cuando estaban paralizados y en silla de ruedas. Los videos son horribles de ver. Todos deberían verlos. Muestran lo que significará vivir en el mundo de la administración Trump lleno de personas no vacunadas. Los padres verán impotentes a sus hijos enfermarse y morir porque Trump le debía a Kennedy un favor.

La mayoría de la gente ni siquiera sabe sobre SSPE. Una campaña de redes sociales podría cambiar eso. También presionaría a los senadores republicanos que votaron para confirmar a Kennedy, Todos ellos, excepto el senador del sobreviviente de la poliomielitis Mitch McConnell (R-Ky). – para explicarse. Incluso podría ayudar a voltear un asiento del Senado o dos.

¿Alguna multimillonaria lee esto? También podrías ser un Schindler.

Andrew KoppelmanEl Profesor de Derecho de John Paul Stevens en la Northwestern University, es el autor de “Quemando la casa: cómo la filosofía libertaria estaba corrompida por el engaño y la codicia. “





Fuente