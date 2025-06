Trump extiende la fecha límite de venta de Tiktok

96



Tecnología Tecnología La gran historia Trump le da a Tiktok otra vida mientras las conversaciones se detienen Presidente Trump extendió la fecha límite para Tiktok’s Compañía matriz para desinvertir la popular aplicación para compartir videos en 90 días. © Manuel Balce Ceneta, Associated Press El pedido de la fecha límite para China Byte al 17 de septiembre. La fecha límite más reciente fue el jueves. “Acabo de firmar la orden ejecutiva que extiende la fecha límite para el cierre de Tiktok durante 90 días (17 de septiembre de 2025). ¡Gracias por su atención sobre este asunto!” Triunfo escribió en una publicación sobre verdad social, adjuntar una captura de pantalla del orden. El pedido instruye el Departamento de Justicia No para hacer cumplir la ley o imponer sanciones relacionadas con ella. “Agradecemos el liderazgo y el apoyo del presidente Trump para garantizar que Tiktok continúe estando disponible para más que 170 millones de usuarios estadounidenses y 7,5 millones de negocios estadounidenses que dependen de la plataforma a medida que continuamos trabajando con la oficina del vicepresidente Vance “, Tiktok dijo en un comunicado después de la orden del jueves. Secretario de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt Confirmado a principios de esta semana, Trump planeó firmar otra extensión, diciéndole a los periodistas que el presidente “no quiere que Tiktok se oscurezca”. “Esta extensión durará 90 días, que la administración pasará trabajando para garantizar que este acuerdo esté cerrado para que el pueblo estadounidense pueda continuar usando a Tiktok con la seguridad de que sus datos son seguros y seguros”, dijo Leavitt en un comunicado el martes. Cuando se le preguntó el lunes si le daría otra extensión a la popular plataforma de intercambio de video, dijo el presidente a los periodistas a bordo de Air Force One: “Probablemente, sí”. “Probablemente tenga que conseguir China[‘s] aprobación, pero creo que lo conseguiremos “, dijo Trump mientras viajaba del grupo de siete cumbre en Canadá.” Creo que presidente Xi [Jinping] finalmente lo aprobará ”. La orden marca la tercera extensión de Trump desde que asumió el cargo en enero. Lea más en un informe completo en thehill.com Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y – rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Información engañosa sobre Acción de retraso en la ciencia del clima: Informe La información engañosa sobre la naturaleza del cambio climático es complicar y retrasar aún más la acción para combatir el problema ambiental, según un nuevo informe de investigación. Un informe en expansión, publicado este mes del Panel Internacional sobre el entorno de información (IPIE), encontró a “actores poderosos” como gobiernos, partidos políticos y corporaciones a menudo están detrás de la propagación intencional de inexactos o … Historia completa

Los demócratas de Texas le piden a Tesla que retrase el lanzamiento de Robotaxi Un grupo de legisladores demócratas en Texas instó a Tesla a retrasar el lanzamiento de su robotaxis en Austin, mientras los autos sin conductor se preparan para salir a las calles este fin de semana. En una carta al director de calidad de campo de Tesla, Eddie Gates, siete legisladores le pidieron al fabricante de vehículos eléctricos que retrocedan su lanzamiento hasta septiembre, cuando una nueva ley de Texas entrará en vigencia. La ley, que revisa las pautas estatales anteriores para autónomos … Historia completa

SpaceX Rocket explota durante la prueba Un cohete SpaceX explotó el miércoles por la noche durante una prueba de incendio estático, que la compañía atribuyó a “una anomalía importante”. “El miércoles 18 de junio, aproximadamente a las 11 p.m. CT, la nave espacial que se prepara para la décima prueba de vuelo experimentó una anomalía importante, mientras que en una posición de prueba en Starbase”, la compañía aeroespacial, propiedad del multimillonario tecnológico Elon Musk, escribió el jueves temprano en la plataforma social X. “Un área clara de seguridad … Historia completa

Honda dice que lanzó con éxito y consiguió un cohete reutilizable Honda lanzó con éxito y consiguió su cohete reutilizable experimental en sus instalaciones en Japón, dijo la compañía en un anuncio sorpresa el martes. El cohete alcanzó una altitud de 271.4 metros, o aproximadamente 890 pies, y aterrizó en 37 centímetros, o aproximadamente 15 pulgadas, del punto de touchdown objetivo, dijo la compañía. La duración del vuelo fue de 56.6 segundos. “La prueba se completó con éxito, la primera vez Honda … Historia completa

La actualización Noticias de las que hemos señalado TLa intersección de la tecnología y otros temas: La Unión Europea sondea la adquisición de X xai antes de la penalización potencial (Bloomberg)

antes de la penalización potencial (Bloomberg) Empresas estadounidenses Brace para Israel-Irán derramamiento cibernético (Axios) Esquina criptográfica Trump pide a la casa para aprobar el proyecto de ley de establo ‘limpio’ © Evan Vucci, Associated Press Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. Presidente Trump está instando a los legisladores de la Cámara de Representantes a aprobar la legislación de Stablecoin que despejó al Senado a principios de esta semana sin ninguna adición importante, una demanda que puede chocar con la esperanza de unir dos proyectos de ley de criptografía clave. “El Senado acaba de aprobar un proyecto de ley increíble que hará de Estados Unidos el líder indiscutible en activos digitales: ¡nadie lo hará mejor, es puro genio!” Trump escribió en una publicación sobre verdad social de la Acto de genio. “Los activos digitales son el futuro, y nuestra nación lo posee”, continuó. “Estamos hablando de una inversión masiva y una gran innovación. La casa con suerte moverá un rayo rápidamente y pasará un acto de genio ‘limpio'”. El Senado votó 68-30 El martes para aprobar la Ley Genius el martes, con 18 demócratas que se unen a la mayoría de los republicanos para obtener el proyecto de ley Stablecoin en la línea de meta. Marcó un momento hito para la industria criptográfica como la primera legislación de activos digitales importantes para despejar la cámara. “Llévelo a mi escritorio, lo antes posible, sin demoras, sin complicaciones”, agregó Trump. “¡Esta es la brillantez americana en su mejor momento, y vamos a mostrar al mundo cómo ganar con activos digitales como nunca antes!” Después de adoptar la industria en la campaña, Trump ha convertido a la legislación criptográfica en una prioridad para su administración, presionando para aprobar dos proyectos de ley de criptografía antes de que el Congreso se vaya para su receso de agosto. Además del proyecto de ley de Stablecoin, los legisladores de la Casa Blanca y el Partido Republicano están tratando de aprobar una legislación que dividiera la supervisión del resto del mercado de activos digitales entre dos reguladores financieros. Si bien Trump empuja a los legisladores a que obtengan una Ley de Genio “limpio” a su escritorio lo más rápido posible, algunos en la industria y el Congreso han expresado su apoyo para unir los dos proyectos de ley criptográficos para garantizar que no pierdan impulso antes de llegar a la estructura del mercado. Sin embargo, otros están presionando para obtener la victoria en la legislación de Stablecoin y abordar la legislación de la estructura del mercado posterior. En otras noticias Ramificarse con otras lecturas en la colina: Vance arrancó brevemente desde Bluesky después de unir la plataforma El vicepresidente Vance fue suspendido brevemente de la red de redes sociales Bluesky poco después de unirse a la plataforma el miércoles, pero se restableció rápidamente en línea. Publicando su primera publicación sobre Bluesky el miércoles por la noche, Vance escribió: “Hola Bluesky, me han dicho que esta aplicación se ha convertido en el lugar para ir para la discusión y el análisis políticos de sentido común. Así que estoy encantado de estar aquí para interactuar con todos ustedes”. … Historia completa

Lo que otros están leyendo Dos historias clave en la colina en este momento: Fannie, el supervisor de Freddie sale la guerra en línea contra el jefe de la Fed El supervisor de Fannie Mae y Freddie Mac está librando una batalla en línea para expulsar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En el lapso de 24 horas, … Leer más Leavitt: Trump para decidir sobre la acción de Irán en las próximas 2 semanas Se espera que el presidente Trump tome una decisión sobre si tomar medidas directas contra Irán en las próximas dos semanas, dijo el jueves en un mensaje … Leer más Lo que otros están leyendo Opinión relacionada con la tecnología presentada a la colina: Una moratoria de 10 años sobre la regulación de la IA es la locura Todos estás atrapado. ¡Nos vemos mañana!

