Los servicios de idiomas extranjeros de Voice of America son vitales para la paz global

Con suerte, la administración Trump acaba de aprender una lección importante: la importancia estratégica de la voz de los servicios de idiomas extranjeros de Estados Unidos para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Después de que Israel lanzó una guerra a gran escala contra Irán, que presenta una amenaza inmediata a las tropas estadounidenses e intereses nacionales vitales en el Medio Oriente (funcionarios de Trump recordado de nuevo al trabajo Algunos periodistas y emisoras de servicio persa de VOA que habían sido puestos en licencia administrativa pagada y amenazados con la terminación.

Unos meses antes del ataque de Israel para destruir las capacidades de armas nucleares de Irán, Trump emitió una orden ejecutivapor sugerencia de Elon Musk, de escalar los servicios de transmisión de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales al mínimo legal. Kari Lake, asesora de Trump en USAGM, puede haber querido salvar más servicios de idiomas extranjeros de VOA y trabajos de transmisión, pero ella realizó fielmente las órdenes del presidente al proponer reducir el personal de algunos servicios clave de idiomas extranjeros, incluido el servicio persa, a solo un par de periodistas web para solo unos pocos países.

Gestioné el servicio polaco de VOA cuando amplió su audiencia y contribuyó a poner un fin pacífico para el comunismo y el colonialismo ruso en Polonia durante la administración Reagan. Envié un mensaje aconsejando a Lake que VOA no puede manejar emergencias internacionales con solo unos pocos periodistas con fluidez en idiomas extranjeros.

Cuando el régimen comunista en Polonia declaró la ley marcial en 1981, el servicio polaco de VOA tenía 15 empleados a tiempo completo. Aumentamos nuestras transmisiones de dos y media a siete horas diarias casi durante la noche contratando ayuda temporal y aumentando lentamente a nuestro personal a 25 puestos de tiempo completo. No comenzamos de la nada o solo dos emisoras. Al mismo tiempo, el servicio polaco de Radio Free Europe, también financiado por dólares de impuestos estadounidenses, tenía más de 100 empleados y muchas más horas de transmisiones diarias de radio a Polonia. Los dos puntos de venta ayudaron a eliminar la amenaza militar del Pacto de Varsovia para Estados Unidos y trajeron democracia a la región mientras evitaban la guerra y la violencia.

Pocos estadounidenses saben que una de las principales razones para comenzar el servicio ruso VOA en 1947 (y radio Liberty poco después) era convencer a los rusos de que Estados Unidos no querían la guerra y nunca usaría armas nucleares contra Rusia. Necesitábamos un canal de comunicación en caso de emergencia, así como una herramienta para contrarrestar la desinformación.

Afortunadamente, cuando comenzó la última guerra en el Medio Oriente, los empleados del servicio persa de VOA a tiempo completo todavía estaban en licencia administrativa pagada. Podrían volver a trabajar inmediatamente después de los ataques israelíes en Irán. Eso no hubiera sido posible, si ya hubieran perdido sus trabajos, ya que pronto lo habrían sido bajo el plan de la administración Trump, y Estados Unidos se habría quedado sin un activo crítico estratégico de seguridad nacional.

Con Musk fuera de la imagen (al menos por ahora), y con la creciente crisis en el Medio Oriente, es hora de que los funcionarios de Trump y los miembros del Congreso de ambos partidos elaboren un plan razonable para salvar y reformar la voz de América.

Sin embargo, no favorezco devolver la Agencia para los Medios Globales a su estado anterior. Bajo la influencia de los funcionarios de Obama y Biden, se ha convertido en una de las burocracias más hinchadas del gobierno federal. Los antiguos liderazgo de USAGM contrataron periodistas que participaron en informes de noticias partidistas, permitió un reportero Acompañar a Biden como su invitado a una ceremonia oficial y reclutó a un freelancer ruso, ignorando las señales de que era un espía ruso. Crearon un entorno de trabajo en el que varios periodistas de VOA se sintieron libres de publicar en sus cuentas de redes sociales “Muerte a Israel” y “f*ck Trump” memes.

Estos ejecutivos partidistas ya han renunciado o retirado. El comité de la Cámara de Supervisión y la Reforma del Gobierno ha lanzó una investigación A cargos de que los ex funcionarios de USAGM “utilizaran de manera rutinaria e incorrecta programas de visa para emplear a ciudadanos extranjeros mal examinados, incluso de las naciones adversas a” los Estados Unidos y otorgaron subvenciones a entidades “a pesar de los principales conflictos de intereses”. Pero esos periodistas en los servicios de idiomas extranjeros de VOA que no hicieron nada malo no deberían ser castigados por los pecados de sus antiguos jefes. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes son más fáciles de examinar y siempre deben tener prioridad en la contratación sobre las personas que residen en el extranjero.

Aunque fue nombrado durante la administración Biden, el director de VOA, Michael Abramowitz, quien permanece en licencia remunerada, había tomado medidas para frenar los excesos partidistas de algunos reporteros de Servicios de Noticias en Inglés VOA al tiempo que aumentó el apoyo al trabajo de los mejores y más críticos servicios de idiomas extranjeros de VOA. Abramowitz, ex jefe de Freedom House, es el primer director de VOA en mucho tiempo que comprende el papel crucial de la transmisión de idiomas extranjeros. Siempre he creído que no es una mala idea tener un líder competente en VOA que es de la parte opuesta de la de la Casa Blanca. Esto podría ayudar a prevenir el sesgo partidista, aunque tal acuerdo es poco probable en el entorno político actual.

Si bien reducir la voz de América a algunos periodistas es una propuesta totalmente involuntaria, reducir la burocracia de USAGM a unas pocas personas y combinar sus operaciones de medios para evitar la duplicación es una excelente idea que ahorraría millones de dólares, que luego se puede usar para transmisiones a Irán, China, Tibet, Rusia, Cuba, Cordea del Norte y algunos otros países.

Los informes partidistas en Voice of America ocurrieron principalmente en la sala de redacción de inglés VOA en lugar de en los servicios de idiomas extranjeros. Los reporteros y editores de la sala de redacción de VOA fueron los que, al principio, no informaron que la actuación de Biden en su debate previo a las elecciones con Trump disminuyó de alguna manera. Algunos reporteros ingleses VOA se negaron a llamar a Hamas “terroristas” después del ataque del 7 de octubre de 2023.

Por ley, VOA no puede duplicar el trabajo de los medios privados, y no hay un país extranjero importante que amenazara a los Estados Unidos o carece de una prensa libre. Voice of America no requiere que un gran equipo de periodistas prepare informes de noticias en inglés que dupliquen el trabajo de CNN, el New York Times o Fox News. Un pequeño equipo que produce un resumen de noticias estadounidenses de múltiples fuentes sin censura ideológica es más que suficiente.

Lo que VOA necesita son servicios de idiomas extranjeros que utilizan la mejor tecnología para ofrecer noticias sin censura que de otro modo no están disponibles, desde medios privados hasta países que pueden representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y para la paz internacional. El Congreso y la administración Trump deberían preservar VOA para ayudar a evitar que los Estados Unidos se enreden en guerras extranjeras.

Ted Lipien fue el jefe del servicio polaco de la voz de Estados Unidos durante la lucha de Polonia por la democracia y el director asociado interino de VOA. Sirvió de 2020 a 2021 como presidente de Radio Free Europe/Radio Liberty.





