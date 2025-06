Media Matters demanda a la FTC para bloquear la sonda

By







Los medios de comunicación para Estados Unidos demandaron el lunes a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para bloquear la investigación de la agencia sobre el grupo de vigilancia de medios progresivos, argumentando que la investigación equivale a represalias ilegales.

El grupo recibió una solicitud de la FTC el mes pasado para documentos y comunicaciones relacionadas con varios grupos de publicidad y vigilancia, así como su batalla legal con la plataforma social de Elon Musk X.

“Media Matters enfrenta una campaña continua de retribución por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda”, dice la demanda. “Por tercera vez, los asuntos de los medios deben pedirle a este tribunal que detenga esta ‘campaña gubernamental de represalias'”.

X demandó al grupo Watchdog en 2023 por un informe que describió cómo el sitio de las redes sociales había colocado anuncios para las marcas convencionales junto a contenido odioso. El informe, combinado con comentarios controvertidos de Musk en ese momento, llevó a los anunciantes a detener sus gastos en la plataforma.

Texas y Missouri siguieron su ejemplo, abriendo investigaciones sobre asuntos de los medios y solicitando documentos del grupo que luego fueron bloqueados en la corte.

“Ahora la Comisión Federal de Comercio busca castigar los asuntos de los medios por su periodismo y discurso para exponer asuntos de preocupación pública sustancial”, escribió el grupo en su queja. “La campaña de retribución contra los asuntos de los medios debe detenerse”.

Media Matters argumenta que la solicitud de la FTC es “excesiva y diseñada para ser máxima” y “constituye una expedición de pesca en las áreas más sensibles” de su trabajo, buscando información sobre las finanzas, el proceso editorial y las actividades de recolección de noticias del grupo.

La FTC no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la colina.

En particular, la agencia ya no tiene comisionados demócratas, después de que el presidente Trump despidió a los comisionados Rebecca Kelly Slaughter y Álvaro Bedoya en marzo. Los ex comisionados, que argumentan que sus despidos son ilegales, han demandado al presidente.





