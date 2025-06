Media Matters lucha contra la FTC

96



Tecnología Tecnología La gran historia Media Matters golpea FTC con traje para bloquear la sonda Media Matters for America demandó al Comisión Federal de Comercio (FTC) El lunes, para bloquear la investigación de la agencia sobre el grupo de vigilancia de los medios progresivos, argumentando que la investigación equivale a represalias ilegales. © AP Photo/Alex Brandon, archivo El grupo recibió una solicitud de la FTC el mes pasado para documentos y comunicaciones relacionadas con varios grupos de publicidad y vigilancia, así como su batalla legal con Elon Musk’s Plataforma social X. “Media Matters enfrenta una campaña continua de retribución por ejercer su Derechos de la Primera Enmienda“La demanda dice” Por tercera vez, los medios de comunicación deben pedirle a este tribunal que detenga esta ‘campaña gubernamental de represalias’ “. X demandó al grupo Watchdog en 2023 por un informe que describió cómo el sitio de las redes sociales había colocado anuncios para las marcas convencionales junto a contenido odioso. El informe, combinado con comentarios controvertidos de Musk en ese momento, llevó a los anunciantes a detener sus gastos en la plataforma. Texas y Missouri Siguió su ejemplo, abriendo investigaciones sobre asuntos de los medios y solicitando documentos del grupo que luego fueron bloqueados en la corte. “Ahora la Comisión Federal de Comercio busca castigar los asuntos de los medios por su periodismo y discurso para exponer asuntos de preocupación pública sustancial”, escribió el grupo en su queja. “El campaña de retribución contra los asuntos de los medios de comunicación deben detenerse “. Media Matters argumenta que la solicitud de la FTC es “excesiva y está diseñada para ser máxima. La FTC no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la colina. Lea más en thehill.com Bienvenido a la colina Boletín de tecnologíaSomos Miranda Nazzaro y Julia Shapero, rastreando los últimos movimientos de Capitol Hill a Silicon Valley. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Cómo la política afectará al sector tecnológico ahora y en el futuro: Ford recuerda 197,000 autos por un tema que puede atrapar a los pasajeros Ford ha retirado más de 197,000 Mustang Mach-es debido a un problema que puede dejar a los pasajeros atrapados dentro de los vehículos. El peligro que afecta los años modelo 2021-2025 es especialmente peligroso para los niños, que podrían terminar atrapados en el asiento trasero durante el calor extremo, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA). El problema afecta los pestillos de las puertas dentro de los vehículos eléctricos. Si la batería del auto se obtiene … Historia completa

Antrópico gana la decisión sobre la capacitación de IA en la demanda por derechos de autor, pero debe enfrentar el juicio en los libros pirateados En un caso de prueba para la industria de la inteligencia artificial, un juez federal dictaminó que la compañía de IA Anthrope no violó la ley al capacitar su chatbot Claude en millones de libros con derechos de autor. Pero la compañía todavía está en el gancho y ahora debe ir a juicio sobre cómo adquirió esos libros descargándolos de “Bibliotecas Sombras” en línea de copias pirateadas. El juez de distrito estadounidense William Alsup de San Francisco dijo en un fallo … Historia completa

WhatsApp prohibió los dispositivos del personal de la casa La aplicación de mensajería WhatsApp ha sido prohibida en los dispositivos gubernamentales del personal del Congreso, confirmó el lunes el director administrativo de la Cámara. “Proteger la casa del pueblo es nuestra máxima prioridad, y siempre estamos monitoreando y analizando los posibles riesgos de ciberseguridad que podrían poner en peligro los datos de los miembros de la Cámara y el personal”, dijo la directora administrativa Catherine Szpindor en un comunicado … Historia completa

Se enfrenta a Reino Unido para aflojar su control en la búsqueda (Financial Times) Senado propuesta antimonopolio Se dirige a Apple, Google App Stores (Ley de Bloomberg) Esquina criptográfica El Senado toma medidas hacia el proyecto de ley de estructura del mercado © Greg Nash Bienvenido a Crypto Corneruna característica diaria centrada en la moneda digital y su perspectiva en Washington. El Senado está tomando medidas lenta pero segura para hacer su estructura de mercado Bill una realidad. Sensación Tim Scott (Rs.C.), Cynthia Lummis (R-Wyo.), Thom Tillis (Rn.c.) y Bill Hagerty (R-Tenn.) Lanzó un conjunto de “principios” el martes para guiar el desarrollo de la legislación que busca dividir la supervisión del mercado de activos digitales. Esto incluye: Claramente dibujando una línea entre el activo digital valores y productos básicos

Asignando claramente autoridad reguladora sobre activos digitales

Modernización de la regulación para explicar la “naturaleza única” de los activos digitales, incluido el dibujo de distinciones entre centralizado y protocolos descentralizados

Establecer disposiciones de “específicas e internovación” para evitar el lavado de dinero y la evasión de sanciones Los principios están destinados a servir como “una línea de base importante para las negociaciones sobre este proyecto de ley”, dijo Scott, quien se desempeña como presidente del Comité bancario del Senado. “Tengo la esperanza de que mis colegas dejen a un lado la política y proporcionan una claridad desde hace mucho tiempo para la regulación de los activos digitales”, agregó. El movimiento en la legislación de la estructura del mercado se produce después de que el Senado aprobó el Acto de genio La semana pasada, cuyo objetivo es crear un marco regulatorio para el pago Stablecoins. Los legisladores de la Administración Trump y el Partido Republicano han hecho de la aprobación de la legislación de Stablecoin y el mercado de la estructura de mercado una prioridad clave, con la esperanza de cruzar la línea de meta en agosto. Los trabajos de la colina ¿Interesado en explorar una nueva carrera? Visita La Junta de Jobs de Hill para descubrir millones de roles en todo el mundo, incluyendo:

Director de Asuntos Gobierno y Político – Asociación Nacional de Minería, Washington, DC Aplicar Director de Política Federal – Aahoa, Washington, DC Aplicar Subdirector de políticas – US Global Leadership Coalition (USGLC), Washington, DC Aplicar Socio, relaciones gubernamentales – Forward Global, Washington, DC Aplicar Haga clic aquí para mencionar su trabajo

El fracaso de la gestión, no el trabajo desde el hogar, mata la productividad

Los estadounidenses han sido peligrosamente engañados sobre las leyes de verificación de edad porno

