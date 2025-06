Joe Rogan apaga a Bernie Sanders, defiende a Elon Musk

By







El senador Bernie Sanders (I-Vt.) Regresó ayer al podcast Joe Rogan, ¡y qué episodio fue!

Érase una vez, Sanders había sido, por supuesto, el candidato preferido de Rogan. El gigante del podcasting le dio al demócrata a la izquierda independiente su respaldo en 2020, un respaldo que muchos liberales convencionales trataron como un inconveniente en ese momento, lo que parece bastante loco hoy.

De hecho, algunos miembros de los medios liberales querían que Sanders rechazara el respaldo y la distancia de Rogan, debido a las opiniones contrarias y de mentalidad independiente de Rogan sobre temas como la pandemia covid, el transgénero, “wokeness”, etc.

Avance rápido hasta 2025, y los demócratas están desesperados por su propio “Joe Rogan liberal”, ya que ahora tuvo que lidiar con el hecho de que el rechazo utilizado por la rodilla del progresismo de cada figura ampliamente popular que no encaja perfectamente en una caja los ha dejado sin amigos y con la trayectoria de la vida cultural estadounidense.

Así que no me sorprende que, esta vez no haya demócratas que muevan sus dedos en Bernie por ir a Rogan. ¿Podría ser que les gustaría aprender de él?

Diré esto: Sanders mantiene una cierta apelación. Todavía es bastante agudo y pudo conversar con Rogan hábilmente sobre una variedad de temas, a pesar de su edad avanzada. Es mucho más cognitivamente capaz que Joe Biden, que es francamente vergonzoso que el Partido Demócrata no haya sido con esta opción en 2020.

Dicho esto, hizo una serie de argumentos que, aunque perfectamente bien articulados y son los que son razonables, están equivocados en mi opinión. De hecho, Rogan incluso llamó a uno de ellos mientras Sanders lo estaba haciendo.

Esta parte temprana de la entrevista Centrado en el poder de los multimillonarios para influir en las políticas públicas con sus dólares, algo con lo que la izquierda progresiva está obsesionada. Sanders atacó la decisión de la Corte Suprema de Citizens United, que cree que es más o menos lo peor que le ha pasado a nuestro país y la fuente de todos nuestros problemas.

Deje de lado por el momento el problema obvio de que Sanders se queja de una decisión de la Corte Suprema que le permite, bueno, usar su libertad de expresión para criticar a Bernie Sanders, lo que en mi opinión es algo que obviamente debería estar permitido en una democracia. Pero Aquí está la siguiente parteen el que Rogan le recordó a sus espectadores que no es el caso que una parte reciba toneladas de dinero de personas ricas, y la otra no.

Ambos partidos y sus candidatos son los destinatarios de grandes sumas de dinero. La razón es que el gobierno federal tiene un tremendo poder para afectar los resultados de las personas ricas. Por eso gastan tanto.

Los federales pueden decidir si dividir meta en un grupo de compañías más pequeñas, por lo que, por supuesto, Mark Zuckerberg gastará su dinero para detener eso. Los federales pueden decidir si Amazon, el motor más eficiente de satisfacer la necesidad humana jamás diseñada, se ve obstaculizado por la costosa regulación. Será mejor que crea que Jeff Bezos se involucrará en la política. Es cierto para Apple. Es cierto para Google. Apuesto a que es cierto para Elon Musk.

Y no son solo individuos ricos. Los grupos activistas como los sindicatos de maestros también gastan millones de dólares para ayudar a elegir demócratas, porque piensan que los demócratas hacen un mejor trabajo protegiendo sus empleos, salarios y vacaciones de verano.

Si no le gusta cuánto dinero se gasta en política, entonces la mejor solución, en mi opinión, es hacer que la política sea menos importante. Si el gobierno tuviera menos poder, no valdría la pena gastar tanto para controlarlo.

Pero quiero volver a la primera parte de la respuesta de Sanders y recordarle a todos los que observan, una vez más, que se trata no solo de dinero, sino del habla. Citizens United fue una compañía cinematográfica que hizo un documental crítico de la entonces comando Hilary Clinton durante su fallida presidencia de 2008. La Comisión Electoral Federal multó a los cineastas por atar a los anuncios de televisión aérea para esta película dentro de los 30 días de una elección primaria o 60 días del general.

Piense en eso: los federales realmente decían que tenían el poder de evitar que los cineastas compraran anuncios para promover sus documentales.

Antes de la Corte Suprema, los abogados de la Comisión Federal de elecciones argumentaron que podían hacer lo mismo con un libro, de hecho, que podrían evitar que publique un libro sobre un candidato, si estuviera demasiado cerca de las elecciones. Eso es lo que convenció al juez asociado Anthony Kennedy, el votante de la corte en ese momento, de que la ley tuvo que ser atacada. Y no tomes mi palabra por eso Aquí estaba Kennedy discutiendo el caso años después.

Aprecio por qué las figuras políticas, los miembros del Congreso y quizás el propio Sanders no querrían que puedas publicar un documental crítico, una película, o anunciarlo en televisión. Pero debería ser obvio para Rogan y sus televidentes, quienes correctamente premiando la libertad de expresión, que tal ley lo habría hecho, y lo hizo, violaría sus derechos de la Primera Enmienda.

Si queremos limitar cuánto dicen que las personas ricas tienen sobre la política gubernamental, tenemos que establecer límites en la política gubernamental, no en las personas ricas, porque los límites en las personas se aplican a mis derechos de libertad de expresión y también a sus derechos de libertad de expresión.

Robbie Soave es coanfitrión del programa de comentarios de The Hill “Rising” y un editor senior de la revista Reason. Esta columna es una transcripción editada de su comentario diario..





