Los demócratas necesitan mostrarle a los trabajadores de cuello azul algo de respeto

Aretha Franklin dejó en claro lo que necesitaba (al igual que Otis Redding, quien realmente escribió la canción).

“Todo lo que estoy preguntando”, cantó, “es por un poco de respeto!” Luego lo explicó, en caso de que no estuvieras seguro: “Respeto”.

Poner en términos políticos, no puedes obtener votos de personas que no respetas. O con mayor precisión, no puede obtener votos de personas que creen que no los respeta.

Cuando las personas de fe, o los propietarios de armas, o aquellos preocupados por la inmigración ilegal oyan Los demócratas dicen que esas personas “Ponte amargado, se aferran a armas, religión o antipatía a las personas que no son como ellos o el sentimiento antiinmigrante o el sentimiento contra el comercio como una forma de explicar sus frustraciones”, no se sienten respetados.

Más sucintamente, asignando personas a un “canasta de deplorables“No indica respeto. Tampoco hablar como al Harvard Faculty Club o no presentar candidatos que representen un segmento particular de la población.

¿Cuál es el grupo más subrepresentado en el Congreso? ¿Negro? Gays? ¿Mujer? Latinos? No. El segmento más subrepresentado en el Congreso son aquellos sin un título universitario.

Según la Oficina del Censo, alrededor del 67 por ciento de los estadounidenses no tienen un título universitario, mientras que en el Congreso ese número es inferior al 2 por ciento, una brecha de más de 65 puntos porcentuales.

Los titulares de grados no universitarios no son lo mismo que los trabajadores de cuello azul, aunque a menudo se superponen y muchos combinan los dos.

Los trabajadores del cuello azul no se sienten respetados. Una encuesta de Pew de 2024 encontró que solo el 10 por ciento de los trabajadores de cuello azul sienten que sus conciudadanos los respetan.

Y esos trabajadores de cuello azul no están equivocados. Un grupo de académicos europeos encontró que los estadounidenses mejor educados tienen más actitudes negativas hacia personas menos educadas que hacia personas altamente educadas. Las personas menos educadas clasificadas en la parte inferior de una lista de grupos desfavorecidos. También fueron vistos como más responsables y culpables de su situación que otras.

¿Quién es menos probable que les falte al respeto? No sus compañeros de trabajo o supervisores, sino sus clientes y clientes, el resto de la sociedad.

Los salarios que se les paga constituyen un tipo de evidencia de falta de respeto. Esa insatisfacción particular se indica más dolorosamente por el hecho de que “el pago no se ha mantenido al día con los aumentos en el costo de vida”.

De hecho, toda la idea de la meritocracia que, hasta Trump, animó la retórica de ambos partidos durante décadas, refuerza este educacionalismo.

Sugerir que Estados Unidos es una meritocracia implica que las personas obtienen lo que merecen. Tanto el éxito como el fracaso están en manos de cada individuo.

Elon Musk “merece” ser el hombre más rico del mundo debido a su intelecto, habilidad y visión, o eso afirmarían los meritócratas. El corolario, por supuesto, es que aquellos que luchan económicamente también merecen lo que obtuvieron. La implicación es “Es su culpa”.

As political philosopher Michael Sandel put it, the “single-minded focus on education as the answer to inequality is partly to blame. Building a politics around the idea that a college degree is a condition of dignified work and social esteem has a corrosive effect on democratic life. It devalues ​​the contributions of those without a diploma, fuels prejudice against less-educated members of society, effectively excludes most working people from representative government and provokes political reacción “.

Trump les cuenta a los votantes que no son universitarios una historia muy diferente y mucho más agradable. Han obtenido mucho menos de lo que merecen, porque los inmigrantes, los extranjeros, los políticos incompetentes y otras élites han conspirado para impedir la puerta a su éxito.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, lideró el camino en una dirección diferente para los demócratas. En su primer día en el cargo, el recién elegido gobernador eliminó el requisito de un título universitario que afecte a unos 65,000 empleos estatales. “En Pennsylvania”, dijo, “la gente debe decidir qué camino es mejor para ellos, no tenerlo decidido por algún requisito arbitrario o cualquier limitación arbitraria”.

Insistió en que la contratación debería centrarse en las habilidades y la experiencia.

Es solo un ejemplo importante de mostrar respeto a los votantes de cuello azul, a quienes los demócratas necesitan volver al redil.

Mellman es presidente de la consultora Mellman Group A que ha ayudado a elegir a 30 senadores estadounidenses, 12 gobernadores y docenas de miembros de la Cámara. Mellman se desempeñó como encuestador de líderes democráticos del Senado durante más de 30 años y es miembro del Salón de la Fama de la Asociación Americana de Consultores Políticos. Tiene títulos de Princeton y Yale.





Fuente