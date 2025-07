Rubio: USAID cesa oficialmente de operaciones

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el fin de la Agencia Oficial de Desarrollo Internacional (USAID) el martes, después de desmantelar rápidamente el brazo de ayuda exterior del gobierno desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca.

El cierre oficial de USAID se produce después de un estudio publicado el lunes en elLancet Medical JournalProyectando que más de 14 millones de muertes adicionales podrían ocurrir a nivel mundial como resultado de las reducciones de ayuda de los Estados Unidos, incluidas 4.5 millones de muertes entre los niños.

La administración Trump defendió su apagado de USAID como erróneamente “desechos, fraude y abuso” y reorientando los dólares de ayuda estadounidense para entregar rendimientos concretos. Elon Musk, durante su tiempo liderando el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), se jactó de poner a USAID a través del “Pastelero de Madera”.

Rubio dijo que décadas de asistencia extranjera estadounidense no habían logrado entregar resultados para Estados Unidos.

“Los objetivos de desarrollo rara vez se han cumplido, la inestabilidad a menudo ha empeorado y el sentimiento antiamericano solo ha crecido”, escribió Rubio en una publicación de blog el martes. “Esta era de ineficiencia sancionada por el gobierno ha llegado oficialmente a su fin”.

Los demócratas han denunciado rotundamente la desaparición de USAID como inconstitucional y cruel. La administración ha congelado la asistencia extranjera, ha emitido órdenes de parada radicales al personal de USAID y encerró a los empleados de estaciones de trabajo y correos electrónicos. Los movimientos desencadenaron el caos en la comunidad de ayuda yponer vidas en peligrosegún una demanda.

“Rather than engage in constructive conversations to lessen the devastating impact of these layoffs, the administration chose instead to inflict maximum pain and hardship through a barrage of questionable—and likely illegal—policies, accompanied by dismissive and dehumanizing rhetoric, all delivered with little thought to implementation or human consequences,” the American Foreign Service Association, the union representing foreign service officers, wrote in a statement.

“Las acciones de esta administración perseguirán a nuestro país mucho más tiempo que cualquiera de nosotros puede prever.

De los $ 120 mil millones en contratos que estaban vigentes a principios de enero, se mantuvieron alrededor de $ 69 mil millones en programación, según un Análisis de The New York Times.

Estos incluyen 580 programas de ayuda humanitaria, 167 programas de salud, 65 programas de desarrollo económico y otras 79 iniciativas, según The Times.

Rubio dijo el martes que USAID “dejaría oficialmente de implementar asistencia extranjera”, ya que el Departamento de Estado se hizo cargo de la distribución para garantizar que los programas “se alineen con las políticas de administración”. Rubio también prometió asistencia se brindará con “más responsabilidad, estrategia y eficiencia”.

El anuncio fue bien recibido por algunos de los partidarios de America Breat Again (MAGA) del presidente Trump en el Congreso.

“América primero: cada dólar, cada diplomático. Gracias al presidente Trump y al secretario Rubio por su liderazgo”, escribió la mayoría republicana del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara en una publicación en la plataforma social X.

Los opositores dijeron que la administración Trump estaba cometiendo un tremendo error en la política exterior.

“El cierre de USAID es un error histórico y dañará a los Estados Unidos a nivel mundial y en nuestra competencia con China”, R. Nicholas Burns, quien recientemente se desempeñó como embajador del ex presidente Biden en China, escribió en una publicación sobre x.

Según los informes, el ex presidente Bush se unió a una ceremonia Elogiando al personal de USAID el 30 de junio que marcó el último día de la agencia. Brindó la incertidumbre en torno al plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA, un popular programa de prevención del VIH/SIDA que creó que ha salvado aproximadamente 25 millones de vidas.

“¿Es de interés que 25 millones de personas que habrían muerto ahora viven? Creo que lo es”, dijo Bush. “En nombre de una nación agradecida, gracias por tu arduo trabajo, y Dios te bendiga”.





