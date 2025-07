Rey Donald? La Corte Suprema otorga a Trump poder a derogar las leyes a su capricho

By







“El ejecutivo se ha apoderado de sí mismo el poder de derogar la ley federal a través de terminaciones masivas, en contravención directa de la cláusula de cuidado y la separación de poderes de nuestra constitución”.

Lea eso de nuevo. Estos son los palabras de la justicia Sonia Sotomayor en una opinión disidente a la decisión de un párrafo del 14 de julio de la Corte Suprema, en la que la mayoría se mantuvo básicamente, sin ninguna justificación o explicación, que está bien que Estados Unidos se ha convertido en una tierra de ley con el poder consolidado en una persona.

El presidente Trump es la ley ahora.

El caso es McMahon v. Nueva York, e involucra el plan declarado de Trump para abolir el Departamento de Educación al disparar básicamente la mitad de la fuerza laboral para que la agencia no pueda funcionar. A diferencia del experimento DOGE cortado y quemado de Elon Musk, esta maniobra ni siquiera está disfrazada por la pretensión de la “eficiencia” del gobierno. Trump solo quiere que el Departamento de Educación se vaya.

El problema es que, como una cuestión de la separación central de los poderes de la Constitución, el Congreso hace las leyes. En 1979, el Congreso promulgó el Ley de Organización del Departamento de Educación Para fines de “garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades educativas para cada individuo”.

Como Sotomayor explicó en su disidencia, en qué jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se unieron: “Solo el Congreso tiene el poder de abolir el departamento. La tarea del Ejecutivo, por el contrario, es” cuidar que las leyes se ejecuten fielmente “. y su juramento de cargo, que él ejecuta debidamente esas leyes.

El plan de Trump ignora un montón de otras leyes que el Departamento de Educación también es responsable de ejecutar, incluidas las leyes que rigen subvenciones federales para los Institutos de Educación Superior; Financiación federal para el jardín de infantes hasta la escuela secundaria (que fue de más de $ 100 mil millones durante el año escolar 2020-2021, o el 11 por ciento de los fondos totales para las escuelas públicas de K-12 en todo el país); y leyes que prohíben la discriminación en las escuelas financiadas por el gobierno federal sobre la base de la raza, el color, el origen nacional, el sexo y la discapacidad.

Luego está la Ley de educación de personas con discapacidades, que, según el sitio web actual del departamento“Es una ley que pone a disposición una educación gratuita apropiada para niños elegibles con discapacidades … y garantiza educación especial y servicios relacionados a esos niños, apoya los servicios tempranos para bebés y niños pequeños y sus familias, y otorga subvenciones competitivas discrecionales”. Siete millones de estudiantes en todo el país reciben servicios de educación especial apoyados por esa ley. Otro estatuto que el departamento administra, la Ley de Educación de Primaria y Estudiantes, también proporciona programas de asistencia financiera a decenas de millones de estudiantes de bajos ingresos.

Todas estas leyes ahora están siendo destruidas por el golpe de la pluma de Trump, como si fuera un rey.

No hay debate público en el Congreso, no hay marcas de proyectos de ley que modifiquen la ley, no hay capacidad para los votantes de llamar a los representantes para presionar a favor o en contra de las propuestas para enmendar el Departamento de Educación y los estatutos que administra. Sin análisis de presupuesto, sin cobertura mediática del comercio de caballos del Congreso, sin entrevistas de personas de ambas partes en los pasos del Capitolio, sin audiencia de funcionarios de escuelas públicas, maestros o padres sobre si esta es una buena idea.

Nada de eso, porque Trump simplemente arrebató el poder de hacer y derogar la principal legislación y programas federales que afectan a millones de niños estadounidenses para sí mismo.

Peor aún, la mayoría en la Corte Suprema lo está dejando hacerlo. Al igual que Trump, hizo su decisión sobre las puertas cerradas y a puerta cerrada: sin una información completa, un argumento oral o una decisión escrita que explica la justificación de los jueces para su finalización del Artículo I de la Constitución (que aloja el poder de la legislación en el Congreso) y el Artículo II (que exige que el Presidente se encargue de que las leyes se ejecuten fielmente).

El silencio de la mayoría dejó a los jueces disidentes, una vez más, tratar de llenar el razonamiento de la mayoría en una opinión disidente para que el público tenga algún tipo de registro sobre lo que posiblemente está sucediendo aquí.

Sotomayor explica que Trump, poco después de asumir el cargo, condenó al Departamento de Educación como un “gran trabajo de estafa” que le gustaría cerrar de inmediato “. Una semana después de su mandato, la Secretaria de Educación, Linda McMahon, eliminó “casi el 50 por ciento de la fuerza laboral del departamento” como “el primer paso en el camino hacia un cierre total”. Cerró oficinas completas, incluido el equipo responsable de administrar la educación bilingüe, cada abogado en la oficina del asesor general responsable de la financiación de la educación K-12 y las subvenciones de ideas, numerosas oficinas regionales que tratan las leyes de derechos civiles y la mayoría de la oficina que certifica a las escuelas para recibir ayuda financiera federal para estudiantes.

El 20 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva con una directiva titulada “Cerrar el Departamento de Educación y Autoridad de regreso a los Estados”. Veinte estados y el Distrito de Columbia demandaron, argumentando que sus acciones violaron la cláusula de cuidado y la separación de poderes de la Constitución, incapacitantes componentes centrales del Departamento de Educación en el que confían los estados. Siguió una demanda similar de distritos escolares y sindicatos. Los casos se combinaron y un tribunal de distrito emitió una orden judicial que preservaba el status quo, manteniendo intacto el departamento y el sistema escolar de la nación mientras el caso estaba pendiente. Un tribunal de apelaciones confirmó ese mandato.

Eso sí, el tribunal de distrito emitió su orden judicial después de considerar docenas de declaraciones juradas de funcionarios del Departamento de Educación y beneficiarios de fondos federales que describen cómo las terminaciones masivas de McMahon ya han afectado la capacidad de pagar a los maestros, comprar materiales y equipos, e inscribir a los estudiantes en ayuda financiera federal, y cómo la implementación completa del plan de Trump podría ser mucho peor. El gobierno no presentó evidencia en respuesta.

Ignorando el registro por completo y en una moción de emergencia presentada por la administración, la mayoría de la Corte Suprema revocó la orden judicial, entregando efectivamente a Trump una victoria, solo unas semanas antes del inicio del nuevo año escolar, sin siquiera molestarse en lidiar con la constitución, los hallazgos de la corte inferior o los impactos terribles en millones de niños de niños y adultos jóvenes que se basan en los programas del departamento en orden de obtener una educación.

Esto suena como una historia de ciencia ficción distópica que un grupo de escritores y productores de Hollywood soñó. Pero es real. Esta es la América de Trump, y de la Corte Suprema.

Kimberly Wehle es autora del libro “Perdón de poder: cómo funciona el sistema de perdón y por qué”.





