Bombshell WSJ Epstein Report rockea Trump World

¡Feliz viernes! Ha habido muchas noticias desde ayer (!), Pero hay una cosa en la que Internet parece estar de acuerdo: el escándalo de conciertos de Coldplay está fascinante. Si no sabes de qué estoy hablando, sigue desplazándote.

En el número de hoy:

El informe de WSJ Epstein rockea el mundo de Trump

Trump dirige al Departamento de Justicia que busque una liberación parcial

Qué saber sobre el diagnóstico de venas de POTUS

Reacción después de la ‘noche’ de Colbert Nixed

💥️ Jeffrey Epstein Saga

Todos en Washington están hablando de lo mismo:

The Wall Street Journal publicó un informe de Bombshell que detalla una supuesta carta enviada aJeffrey Epstein para su 50 cumpleaños en 2003 que aburre Presidente Trump‘S Nombre.

Ha desencadenado una tormenta de fuego en todo el mundo de Washington y Maga, y Trump ha arremetido.

➤ Primero, esto es lo que sabemos sobre la carta:

La carta supuestamente incluye varias líneas de texto “enmarcadas por el esquema de una mujer desnuda”, según el Journal. El periódico escribió que “la firma del futuro presidente es un ‘Donald’ ondulado debajo de su cintura, imitando el vello púbico”. La supuesta carta termina: “Feliz cumpleaños, y que todos los días sean otro secreto maravilloso”.

El mensaje que llevaba el nombre de Trump fue una conversación imaginaria entre Epstein y Trump, escrita en tercera persona, según el Journal. 🔎Lea la conversación imaginaria

El informe de la revista dice que la carta se utilizó en la investigación del Departamento de Justicia de Epstein, aunque no está claro si es parte de la reciente revisión de la administración Trump.

Lea el informe de la bomba WSJ: ‘Los amigos de Jeffrey Epstein le enviaron cartas obscenas para un álbum de 50 cumpleaños. Uno era de Donald Trump.

➤ ¿Cómo ha respondido Trump?:

La revista habló con Trump el martes por la noche, varios días antes de que se publicara la historia. Le dijo a la salida: “Este no soy yo. Esto es algo falso. Es una historia falsa del Wall Street Journal”. También dijo: “Nunca escribí una foto en mi vida”. Trump amenazó con demandar a la revista si publicaba un informe.

Arremetió después de que se publicó el informe: Disparó varias publicaciones sociales de la verdad, mencionando que personalmente le dijo al propietario de Wall Street Journal Rupert Murdoch para matar la historia. “El Sr. Murdoch afirma que se encargaría de ello pero, obviamente, no tenía el poder de hacerlo”. Trump dijo que demandará a Murdoch y al periódico “pronto”. 🔎 Lea la publicación completa de Trump

Luego dirigió el Fiscal GeneralPam Bondipara publicar un testimonio relevante del gran jurado en el caso de Epstein. Bondi dijo entoncesElla está “lista para mover la corte” hoypara hacerlo. Vale la pena señalar que el testimonio del gran jurado es una pequeña fracción del material que el gobierno tiene en el caso de Epstein.

Todavía es lo más importante para Trump esta mañana: Preguntó por qué los demócratas nunca lanzaron los archivos cuando controlaron la Cámara y el Senado. “¡Porque no tenían nada!” él argumentado en la verdad social.

➤ Los aliados de Trump se apresuraron a defenderlo:

Vicepresidente Vance llamado la historia “Bulls completos y absolutos —“. Incluso multimillonario tecnológico Elon almizcleque reavivó esta controversia el mes pasado, argumentar “La letra suena falsa”.

Activista conservador Charlie Kirk dijo que no lo cree. “Así no es como Trump habla en absoluto”, Publicado en x.

Activista de extrema derecha Laura Loomerque ha criticado públicamente el manejo de la administración Trump de los archivos de Epstein, saltó a la defensa de Trump. “Estoy llamando a Bullshit en esta ‘carta de cumpleaños’ de Trump a Epstein. Es totalmente falso”, escribió Loomer. Ella entonces razones listadas Ella no cree que sea real.

La controversia de Epstein se derramó a Capitol Hill:

La lucha por cómo la administración Trump ha manejado los archivos de Epstein ayer en los recortes del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE).

Eventualmente, el Comité de Reglas de la Cámara avanzó una resolución para pedir, pero no legalmente requerir, el Departamento de Justicia (DOJ) para divulgar más información relacionada con Jeffrey Epstein.

📹 Mira este partido de gritos anoche– whewww.

📸 Foto de la resolución– Que Punchbowl’s Jake Sherman El estrés no tiene “peso legal”.

Ahora que?: No está claro cuando el liderazgo planea celebrar un voto de piso sobre la medida de Epstein. Mi colega en la colina le preguntó al orador Mike Johnson (R-La.) Si se comprometiera a poner la medida en el piso. Johnson no se detuvo en decir sí o no y dijo que evaluaría la situación.

La colina Mychael schnell y Emily Brooks Estuvieron en Capitol Hill anoche cubriendo la saga. Lea sus informes

➤ BeTbit:

Axios’s Solucionador de Andrew Publicado una foto de un 📸 El barril está siendo llevado al Capitolio de los Estados Unidos Antes de la votación de medianoche.

🎤 En la Casa Blanca

Condición de la vena de Trump:

Presidente Trump ha sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición que es común para personas mayores de 70 años.

Secretario de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt Compartió que Trump se sometió a pruebas médicas de “hinchazón leve” en sus piernas y contusiones en su mano. Leavitt dijo que Trump tenía ultrasonidos y un “examen integral”. Leavitt también dijo que no había evidencia de trombosis venosa profunda (un tipo de coágulo de sangre) o enfermedad arterial.

Golosina: Las fotos han mostrado hematomas en la parte posterior de una de las manos del presidente. El médico de Trump dijo que es “consistente con el daño menor de los tejidos blandos por el apretón de manos frecuente” y con el uso regular de aspirina. 📸 El hematoma de la mano🎙️

¿Qué quiere decir esto?: Rep. Greg Murphy (RN.C.), el único médico en ejercicio en el Congreso, explicó el diagnóstico a Newsnation’s Blake Burman. 📹 Mira el segmento

🎙️ Otras noticias

CBS para cancelar ‘The Late Show’:

CBS News anunció que está cancelando “The Late Show con Stephen Colbert. ” Esta noticia sacudió el mundo de los medios.

¿Por qué?: CBS dijo que era “puramente una decisión financiera”.

📹 Mira el anuncio de Colbert

Momento: Esto se produjo solo semanas después de que la empresa matriz de CBS resolvió una demanda costosa presentada por Presidente Trump sobre su entrevista de “60 minutos” con la antigua Vicepresidenta Kamala Harris.

Trump está encantado con esta decisión: Él dice que “absolutamente [loves] Ese Colbert fue despedido. El entonces Sectado a otros anfitriones de los programas de entrevistas nocturnosincluido ABC’s Jimmy Kimmel. Colbert ha sido uno de los críticos más feroces de Trump. Trump lo ha atacado repetidamente como un “perdedor completo y total”.

Los demócratas tienen sus cejas levantadas: Sens. Elizabeth Warren (D-mass.) Y Adán Schiff (D-Calif.) Pidió transparencia sobre por qué fue despedido Colbert. Warren argumenta que el público “merece saber si su programa fue cancelado por razones políticas”. Schiff estuvo de acuerdo.

¿Cuándo emitirán los últimos episodios?: Mayo de 2026

➤ Leer relacionado:

El Atlántico David A. Graham escribe: “¿Es la expulsión de Colbert realmente una ‘decisión financiera’?“

Extracto: “[The] La red que una vez convirtió a Cronkite en el hombre más confiable de Estados Unidos ya no obtiene el beneficio de la duda. Los propietarios de CBS han tomado una serie de decisiones capituladas al presidente Donald Trump, y la elección sorpresa de permitir que Colbert, un crítico de Trump consistente y prominente, camine parece parte de ese patrón “.

Venir

La Cámara y el Senado están fuera. Presidente Trump está en Washington. (All Times EST)

1:30 pm: Trump jura en el Comisionado del Servicio de Impuestos Internos.

2:30 pm: Trump firma el proyecto de ley de criptomonedas en ley. Transmisión en vivo

7 pm: Trump recibe a los senadores republicanos para cenar en la Casa Blanca.

Lunes: El Senado regresa con su primera votación a las 5:30 p.m. 📆Agenda del lunes

🐝 Zumbido de Internet

🍭 Celebrar: Hoy es Día nacional de dulces agrios. Y para sus fines de planificación de fin de semana, el domingo es ¡Día nacional del helado!

💋 Ok, hablemos del incidente de Coldplay: “Kiss Cam” de Coldplay se acercó a una acogedora pareja en su concierto de Boston. Una vez que la pareja notó que estaban en la pantalla, parecían mortificados y agachados. Chris Martin Luego bromeó: “O están teniendo una aventura o son muy tímidas”. 📹 Mira el clip viralLas personas en Internet piensan que han identificado a la pareja. Leer los informes de la página Six

😎 ¿Podría ser?: Washingtonian’s Jessica Sidman escribe, “¿Georgetown ahora es realmente … genial?“El razonamiento de Sidman:” Algunas de las aperturas de restaurantes más emocionantes de DC llegan al vecindario “.

🥤 Fuera con el Pepsi, con el Coca-Cola: Los almacenes de Costco han comenzado a cambiar los productos Pepsi de sus patios de comida con productos Coca-Cola. ^ ¿Estás feliz o molesto por esto? Hagamos una encuesta: ¿eres una persona de Coca-Cola o una persona Pepsi? ¡Haga clic en el enlace correspondiente!

👋 Y finalmente …

Para tener su fin de semana con un comienzo fabuloso, mira este nuevo deporte olímpico: Golden Retrievers que intentan deslizar calcetines para bebés.









Fuente