Sin pronosticadores meteorológicos, nuestros canarios en la tormenta esperan desastre

Antes de la pronóstico moderno, los huracanes eran eventos de víctimas masivas. El huracán Galveston 1900Mató a más de 8,000 personaslimpiando una ciudad entera con una marejada de 15 pies. Hace menos de un siglo, el huracán Okeechobeeasesinado a más de 2.500 floridanosen una tragedia de que hoy sería en gran medida prevenible.

Hemos recorrido un largo camino desde los días en que los huracanes atacaron sin previo aviso. Lo sé, porque ayudé a desarrollar los sistemas que salvan innumerables vidas y les dan tiempo a las comunidades para prepararse.

Ese fue mi trabajo hasta febrero, cuando fui terminado por el Departamento de Eficiencia del Gobierno del presidente Trump y Elon Musk junto con cientos de otros científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Desde entonces, he continuado mi trabajo en el pronóstico de huracanes a través de la investigación del Instituto Cooperativo; Sin embargo, los cortes dejaron agujeros profundos en los equipos de pronóstico de NOAA que no se han llenado. Esta purga no es “cortar el desperdicio”, está desmantelando los sistemas de monitoreo de huracanes de Estados Unidos.

En la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, trabajé en el sistema de análisis y pronóstico de huracanes de próxima generación. Este sistema permitió a los administradores de emergencias emitir órdenes de evacuación oportunas durante los huracanes que amenazan la vida como Helene y Milton, ayudando a prevenir miles de muertes potenciales.

Sin embargo, incluso con el pronóstico de vanguardia,Helene reveló nuevos desafíos urgentes.

En la última década, las inundaciones de agua dulce superaron la marejada tormenta como la principal causa de muertes relacionadas con los huracanes. Las víctimas de Helene eran residentes costeros y comunidades de montaña, atrapadas sin preparación por catastróficas inundación interior. Docenas más murieron: víctimas de cortes de energía, atención médica retrasada e infraestructura colapsada en los días posteriores a la tormenta.

Si nuestros sistemas de advertencia no evolucionan para mantener el ritmo de tormentas que cambian rápidamente, el daño de Helene puede parecer misericordioso en comparación con los desastres futuros.

Precisamente, cuando la adaptación es más urgente, las decisiones políticas han desmantelado sistemáticamente nuestra infraestructura protectora. Las vacantes clave permanecen en las oficinas de pronóstico locales de NOAA, operaciones satelitales y equipos de modelado, muchos de los cuales ya se estiran en esta temporada de huracanes.

Sin una inversión continua en modelado y vigilancia, la temporada de huracanes, que comenzó oficialmente el 1 de junio, se volverá aún más mortal y difícil de predecir.

La decimación de Doge de la fuerza laboral de pronóstico desentraña un siglo de progreso en las tasas de supervivencia de huracanes. Si bien el impacto total de estos recortes no se verá durante la noche, el daño agravará cuanto más tiempo estas posiciones no se llenen.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica no es solo una agencia de investigación; Es la primera línea de defensa de Estados Unidos contra los desastres naturales. El pronóstico es la base de todos los esfuerzos de respuesta. Si bien los científicos no llaman a las puertas con las órdenes de evacuación, somos los que nos dicen a los primeros en responder cuándo, si y de qué puertas deben llamar.

Cuando NOAA funciona a plena capacidad, los administradores de emergencias tienen las herramientas que necesitan para preparar sus comunidades.

Los científicos restantes de la NOAA y los pronosticadores del Servicio Meteorológico Nacional darán toda esta temporada de huracanes para ofrecer los pronósticos más precisos posibles, pero la dedicación no puede compensar un sistema que se haya ahorrado, y la arena solo puede mantener este sistema crítico durante tanto tiempo.

La privatización de estos servicios de pronóstico crea un modelo peligroso de “pago a juego” para información que salva vidas. Este enfoque no solo crearía barreras para las familias de bajos ingresos; Tendría auxiliares pequeños municipios y servicios de emergencia voluntarios que intentan proteger a sus comunidades.

El sector privado no puede llenar este vacío. ElServicio Meteorológico Nacionalprocesa más de 6 mil millones de observaciones diariamente y emite aproximadamente 1,5 millones de pronósticos y 50,000 advertencias anualmente. Ninguna entidad privada posee infraestructura que pueda igualar esta escala y confiabilidad.

Hay un mejor camino hacia adelante. Al comprometer a la ciencia pública y restaurar las posiciones de los pronosticadores, podemos construir sistemas que se adapten a las tormentas cambiantes, rastrean con precisión las zonas de inundación y los caminos de tormentas, y proporcionar a las comunidades interiores y costeras la advertencia avanzada que necesitan para mantenerse seguros.

Le debemos esto a cada familia que se enfrentará a la próxima Helene o Milton. El Congreso debe actuar con urgencia para restaurar la capacidad operativa completa de NOAA y rechazar todos los esfuerzos para privatizar estos servicios esenciales.

ElFY26 Presupuesto federalPropone un recorte de $ 1.3 mil millones a las operaciones centrales de NOAA, como programas satelitales esenciales para pronosticar, programas que apoyan el modelado climático e incluso la educación pública.

NOAA no puede emitir advertencias que salvan vidas si su flujo de datos se ha oscurecido. Y la investigación que impulsa mejoras en el modelado y el pronóstico se ve amenazada si algunas de las propuestas de presupuesto se fructan.

Ha habido algunos desarrollos positivos del Congreso. El lunes el lunes propone el lunes el lunes, el lunes propone un recorte de $ 387 millones de $ 387 millones, lo que lleva a $ 5.8 mil millones de $ 387 millones de $ 387 millones, lo que lleva a $ 5.8 mil millones. Si bien es una mejora modesta, todavía no cubre completamente las necesidades financieras de una agencia encargada de proteger a cientos de millones de estadounidenses.

El pronóstico de huracanes no debe tratarse como un lujo o un fútbol político. Es la infraestructura pública que es tan esencial como nuestras redes eléctricas o sistemas de agua. Las marejadas tormentas no verifican los registros de los votantes antes de inundar casas, y los huracanes no se detendrán en función de quién ocupa la Casa Blanca.

Sin una acción urgente en el presupuesto de este año, corremos el riesgo de convertir el peor escenario en realidad.

La pregunta no es si vienen las tormentas. Es si estaremos listos cuando lo hagan.

Andrew Hazelton es un ex especialista en modelado de huracán de NOAA a principios de este año por la administración Trump.





