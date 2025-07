Maga viene en defensa de Trump en Epstein después de la agitación de WSJ

By







Las cifras influyentes en el reino de MAGA que han presionado a la administración para publicar más documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein están llegando a la defensa del presidente Trump después de que el Wall Street Journal informó que el comandante en jefe supuestamente envió una carta elimno al financiero deshonrado y el delincuente de sexo condenado hace más de 20 años.

El diario reportado El jueves sobre una supuesta carta que el presidente envió a Epstein en 2003 para su 50 cumpleaños. Según los informes, la carta, una copia de la cual no apareció en la pieza, tiene un texto enmarcado por el contorno de una mujer desnuda y presenta la línea “Feliz cumpleaños, y todos los días sean otro secreto maravilloso”.

Trump ha negado haber escrito la carta. El presidente demandó a la revista al día siguiente en un tribunal federal, exigiendo miles de millones de dólares en daños.

“Esta demanda se presenta no solo en nombre de su presidente favorito, yo, sino también para continuar defendiendo a todos los estadounidenses que ya no tolerarán las irregularidades abusivas de los medios de comunicación falsos”, dijo el presidente en Truth Social.

El ex estratega jefe de Trump, Steve Bannon, quien la semana pasada pidió que un fiscal especial sea nombrado para revisar los archivos de Epstein, dijo en su programa de “sala de guerra” el viernes: “De hecho, hicimos las recomendaciones que son las mejores para el presidente Trump en este movimiento, que es el presidente Trump cuando es el ataque, ataque, ataque. Este es el estado profundo. Esta es la clase de la regulación en Estados Unidos. Están tratando de usar el presidente Trump.

En el podcast, Bannon le preguntó a Maga Podcaster e influyente Jack Posobiec: “¿Dónde estamos en todo esto, señor?”

“Estamos muy de vuelta. Mira. Todos están disparando todos los cilindros. El movimiento MAGA está completamente unido detrás de esta pelea en este momento”, Posobiec dicho.

Comentarista conservador y anfitrión Megyn Kelly, que tiene llamado Los partidarios de Trump que aplazaron a la postura de la administración sobre la controversia de Epstein, dicho El artículo del Journal el jueves fue la “pieza de intento más tonta que he leído”.

El multimillonario tecnológico Elon Musk, cuya relación con Trump se agrió en los últimos meses en medio de una consecuencia pública, dijo que la “carta suena falsa”.

Horas después de que se publicó el artículo de la revista, Trump ordenó a la Fiscal General Pam Bondi que publique un testimonio relevante del gran jurado en el caso de Epstein.

La orden de Trump fue bien recibida por MAGA, ya que partes de la base han expresado una profunda insatisfacción con la administración después de la liberación de una no identificada no identificada de un memo del DOJ y el FBI, afirmando que Epstein no mantuvo la llamada “lista de clientes” y que murió por suicidio en 2019.

Después de que Trump emitió la orden a Bondi el jueves por la noche, el fundador y activista conservador de los Estados Unidos Charlie Kirk escribió En la plataforma de redes sociales X, fue un “movimiento importante. ¡Vamos!”

El Departamento de Justicia siguió el viernes, presentando un par de mociones casi idénticas al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, solicitando desarraigar las transcripciones del gran jurado. El Departamento de Justicia dijo que protegería los nombres de las víctimas potenciales y la “información de identificación personal” antes de liberar la transcripción. El lanzamiento de las transcripciones del gran jurado es raro debido a la información confidencial, pero no imposible.

La activista de derecha Laura Loomer, una ferviente defensora de Trump, criticó al ex presidenta de News Corp Rupert Murdoch y argumentó que el presidente debería “cortarlo” para siempre. News Corp posee el diario.

“Rupert Murdoch nunca se le debería permitir tener acceso a Donald Trump nunca más. Es un balón de limo. Es un mentiroso y obviamente trató de armar su cuerpo de noticias, y su plataforma de medios, muy rica, una plataforma de medios multimillonaria, la plataforma de los medios de comunicación, sin embargo, la plataforma de la elección del presidente de Trump, sin embargo, el Frío de Bannon.

Trump atacó a los votantes republicanos a principios de esta semana por estar demasiado enfocado en el caso de Epstein y les dijo a sus partidarios que deberían pasar a otros temas. El presidente también se preguntó por qué los legisladores del Partido Demócrata no pidieron la liberación de los archivos de Epstein mientras controlaban la Casa Blanca y tenían la mayoría en el Senado.

“Si hubiera una ‘pistola de fumar’ en Epstein, ¿por qué los demócratas no controlaron los ‘archivos’ durante cuatro años y tuvieron [former Attorney General Merrick] Guirnalda y [ex-prosecutor Maureen] Comey a cargo, úsalo “, dijo Trump el viernes en Truth Social, y agregó” ¡porque no tenían nada! “

A pesar del impulso de la administración para liberar el testimonio del gran jurado, Trump dijo el sábado que probablemente no será suficiente complacer a los “alborotadores y lunáticos de izquierda radical”.





