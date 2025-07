Los demócratas deberían hacer de 2026 un referéndum sobre Trump y Epstein

By







Memo a los demócratas: si desea activar una ola de victorias en los exámenes intermedios del próximo año, exige audiencias en los archivos de Epstein.

Además, en cada conferencia de prensa sobre inflación, Ucrania o recortes a Medicaid, muestre una gran foto del presidente Trump posando con Jeffrey Epstein y las mujeres.

Cada cámara debe tener una visión clara de un póster con esta cita de Trump: “Conozco a Jeff desde hace quince años. Gonrificny Guy. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas como a mí, y muchas de ellas están en el lado más joven”. Credit New York Magazine’s Entrevista de 2002 con Trump.

El senador Jon Ossoff (D-Ga.) Es un modelo a seguir aquí. En su inicio de la campaña de reelección la semana pasada, Dijo claramente“¿Alguien realmente pensó que el presidente de depredador sexual que solía ir a la fiesta con Jeffrey Epstein iba a liberar los archivos de Epstein?”

El representante Ro Khanna (D-Cali) es otro modelo. Él exige la liberación de todos los archivos relacionados con el caso Epstein. Khanna Incluso intenté adjuntar Una resolución sobre la liberación de los archivos como una enmienda a una medida de criptomonedas, solo para que los republicanos de la Cámara lo bloqueen.

Un cínico podría preguntar: ¿Por qué los republicanos de la Cámara están sentados en los archivos? ¿A quién están protegiendo?

Muchos de los leales de Trump en la Conferencia del Partido Republicano de la Cámara de Representantes utilizaron poderes de supervisión del Congreso para impulsar las teorías de conspiración sobre el servidor de correo electrónico de Benghazi y Hillary Clinton. Los demócratas tienen mucha más evidencia de irregularidades y encubrimiento al perseguir los archivos de Epstein.

Trump ganó en 2016 sobre la fuerza de una teoría de la conspiración, la falsa afirmación de que el presidente Barack Obama no nació en los Estados Unidos, recuerde Trump diciendo ¿Sus investigadores privados “no podían creer lo que estaban encontrando”?

No hay necesidad de reclamos falsos que vinculen a Epstein a Trump. Puede Mira el video de Trump de fiesta con Epstein en Florida en 1992. También puedes Mira el video Donde Trump dice de Ghislaine Maxwell, la compañera de Epstein, “le deseo lo mejor”.

Maxwell está en la cárcel por los cargos de ayudar a Epstein al “facilitar y participar en el abuso sexual de los niños”, en las palabras de Damian Williams, el fiscal estadounidense que supervisó su juicio y condena en 2021.

Abra los hechos de este caso para que todos lo vean. Tenga en cuenta que la fiscal general de Trump, Pam Bondi, se desempeñó como fiscal general de Florida de 2011 a 2019. Recordan a los estadounidenses que Trump fue interrogado por los abogados para las víctimas de Epstein, de acuerdo a La reportera de investigación de Florida, Julie K. Brown, quien ayudó a abrir la historia de Epstein en 2018.

El primer Secretario de Trabajo de Trump, Alex Acosta, fue el Fiscal de los Estados Unidos en el sur de Florida que redujo a Epstein un acuerdo de amor. Cuando se le preguntó por qué el equipo de investigación de Trump, Acosta Según se informa, reclamado Le habían dicho que “retrocediera” porque Epstein estaba conectado con la “inteligencia”.

Eso no es especulación. Ni Acosta ni los funcionarios de la administración Trump que lo examinaron lo han negado, de acuerdo a El periodista que rompió la historia.

Un fiscal especial debe citar a Acosta, colocarlo bajo juramento y preguntar: “Sr. Acosta, ¿es cierto que alguien le dijo que fuera fácil con Epstein porque estaba conectado con la inteligencia? Si es así, ¿quién te dijo eso?”

The Wall Street Journal reportado La semana pasada, Trump envió un saludo de cumpleaños a Epstein en 2003 con un contorno dibujado a mano de una mujer desnuda.

Steve Bannon, ex estratega jefe de la Casa Blanca de Trump, está pidiendo un fiscal especial. Y no olvidemos que Elon Musk, el principal donante de campaña de Trump, dijo rotundamente que Trump estaba en los archivos de Epstein en un puesto X el mes pasado. ¿Por qué Trump no está demandando a Musk por difamación?

Llamar a Trump sobre su uso de teorías de conspiración está muy atrasado. Incluso en la Casa Blanca, ha afirmado falsamente que fue atacado por un liberal “Estado profundo.“A pesar de que se descubrió que Rusia apoyó su candidatura en 2016, con razón dijo que no había pruebas de” colusión “, pero luego afirmó que los demócratas habían creado un” engaño “de Rusia.

Cuando perdió las elecciones de 2020 ante Joe Biden, Trump giró otra teoría de la conspiración sobre las elecciones manejadas por demócratas en grandes ciudades. Eso llevó a un motín en el Capitolio el 6 de enero. Uno de los primeros actos de Trump al regresar al cargo fue para perdonar Las personas que intentaron un derrocamiento violento de las elecciones al servicio de esa teoría de la conspiración.

Durante años, Trump y sus partidarios en los medios de comunicación conservadores han empujado conspiraciones que lo presentan como un vengador de derecha que toca la verdad. Pero ninguno de esos cargos contra los demócratas, incluido el ex presidente Bill Clinton y el presidente Obama, ha sido más duraderos que las sospechas de una conspiración que involucra a Trump y un hombre condenado por cargos de prostituciónEpstein.

El antiguo financiero sombrío aparentemente se suicidó durante el primer mandato de Trump Antes de que pudiera enfrentar cargos adicionales por delitos sexuales. Su asociado Maxwell es actualmente cumple una sentencia de 20 años en una prisión federal en Florida por su papel en las actividades de Epstein.

Ahora, mientras la administración Trump se niega a cumplir con su promesa Para liberar todos los archivos en los crímenes de Epstein, los demócratas tienen la oportunidad de curar el daño causado por el uso del presidente de las redes sociales para crear una base política de personas que siguen sus falsas afirmaciones.

Los críticos de Trump han preguntado durante mucho tiempo: ¿cómo termina esto? ¿Qué se necesitará para que la base de Trump finalmente lo vea a través de él?

Irónicamente, la cámara de eco de los medios conservadores ahora puede llevar a su ruina.

Los demócratas tienen que hacer de 2026 un referéndum sobre el manejo de Epstein por el manejo de Trump.

Juan Williams es analista político senior de Fox News Channel y un premio historiador de derechos civiles. Él es el autor del nuevo libro “Nuevo premio para estos ojos: el segundo movimiento de derechos civiles de Rise of America. “





