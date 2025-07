Una influencia y miedo que empuñando, Trump es el presidente más poderoso en décadas

By







El presidente Trump se ha convertido en el presidente más poderoso de cualquiera de los partidos en décadas, empuñando una enorme influencia dentro del Partido Republicano, especialmente en Capitol Hill, donde los republicanos han atravesado su agenda legislativa a pesar de las dudas sobre algunas de sus prioridades.

Seis meses después de su segundo mandato, Trump ha demostrado una capacidad única para inculcar el miedo entre los republicanos al blandir la amenaza de pedir desafíos primarios en la verdadera de la verdad.

Trump ha aprobado gran parte de su agenda legislativa nacional, abarrotada en su “gran y hermoso proyecto de ley”, más rápido que la mayoría de los legisladores en Capitol Hill creían posible.

El Senado ha confirmado 96 de los nominados civiles de Trump en poco tiempo, llenando el gabinete al ritmo más rápido en 20 años. El ritmo de confirmaciones durante los primeros 100 días de Trump excedió el establecido por tres de las últimas cuatro administración, incluido su primer mandato, según la Institución Brookings.

Empujó al orador en conflicto Mike Johnson (R-La.) Por encima en las elecciones de liderazgo de enero, presionando a los representantes Keith Self (R-Texas) y Ralph Norman (Rs.C.).

Y Trump logró muscular a través del primer paquete de rescisión que Congress ha aprobado desde 1992, algo que intentó y no pudo hacer durante su primer mandato en 2018.

Las acciones más controvertidas de Trump, como su guerra comercial global contra los aliados de toda la vida en Europa y Asia oriental, así como en México y Canadá, y su alianza con el Departamento de Eficiencia del Gobierno de Elon Musk a recortar, obtener y reorganizar a las agencias federales sin aportes del Congreso, recibió poco retroceso de los legisladores republicanos.

Un senador republicano que solicitó el anonimato para comentar sobre la cultura del miedo y la obediencia en Capitol Hill dijo que las prioridades del presidente se consideran sacrosancias, a pesar de que algunos senadores republicanos ven en privado algunos de ellos, como $ 40 millones para el “jardín de héroes”, como ridículos.

“Es repugnante cómo no desafiamos”, se quejó el legislador. “¿Jardín de héroes? No podemos tocar eso. Es una prioridad. Les dejamos que lo llamen todo”.

El legislador agregó que la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca está dictando las decisiones de gasto al Congreso y espera que los legisladores veteranos se suban a la tarea como los recados.

“No estamos obteniendo información básica. Se nos dice: ‘Esto es lo que queremos hacer y aquí está cuánto queremos por ella'”, dijo la fuente.

Mientras que el índice de aprobación de Trump se ha reducido en las recientes encuestas públicas, y está escuchando fuertes quejas de la base MAGA sobre el manejo de su administración de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el presidente no enfrenta una oposición real en Capitol Hill.

“Él quiere parecer dictando”, dijo Stephen S. Smith, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Washington en St. Louis, quien argumentó que Trump también está dispuesto a ofrecer concesiones cuando sea necesario para lograr sus objetivos.

Trump tiene una habilidad especial para ejercer amenazas a diferencia de cualquiera de sus predecesores recientes, observó Smith.

“Los miembros del Congreso recurren a oponerse a él porque prometen retribución y rara vez tenemos un presidente que promete retribución”, dijo.

“¿Es él el más poderoso de la última generación dentro de su grupo? Probablemente sea justo decir que sí. Y con su fiesta [having] Una mayoría delgada, eso significa mucho ”, dijo Smith.

Los legisladores republicanos que aparecen ocasionalmente para oponerse al presidente se encuentran inmediatamente aislados.

“No hay duda, desde que he estado votando, nunca he visto a nadie tener este tipo de influencia, lo cual es bueno”, dijo el senador Tommy Tuberville (R-ALA) a The Hill, argumentando que Trump tiene más influencia ahora que cualquier presidente que pueda recordar.

Tuberville entregó una advertencia contundente a los escépticos de Trump dentro de la Conferencia Republicana del Senado después de las elecciones del año pasado: ponerse en línea o estar preparado para enfrentar un desafío principal en 2026.

“Republicanos: si no estás en el equipo, sal del camino”, dijo Tuberville a Fox Business en noviembre.

“El presidente Trump y JD Vance van a dirigir el Senado”, advirtió. Si quieres interponerse en el camino, bien. Pero vamos a tratar de sacarte del Senado también si intentas hacer eso ”.

Ocho meses después, Tuberville dice que casi todos sus colegas escucharon ese mensaje alto y claro y han hecho la línea.

“La mayoría, no al 100 por ciento”, dijo, señalando la aprobación rápida de la Ley de un gran proyecto de ley de Trump antes de la fecha límite del 4 de julio que Trump estableció para el Congreso, una fecha límite que incluso el líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.D.) inicialmente no pensó que era posible, según los senadores del Partido Republicano.

“Nunca pensé que se haría hasta la caída, para ser honesto con usted”, dijo Tuberville sobre el logro legislativo característico de Trump, que los senadores republicanos celebraron en una cena con Trump en la Casa Blanca el viernes.

Un republicano que se atrevió a enfrentarse con Trump por el proyecto de ley, el senador Thom Tillis (RN.C.) pagó el precio político cuando Trump lo salvó en un puesto sobre Truth Social, acusando al senador de dos períodos de querer caminar impuestos y querer arrojar la industria del tabaco de Carolina del Norte “fuera de la ventana”.

Tillis, quien apoyó las disposiciones fiscales en la legislación pero tenía serias preocupaciones sobre los recortes profundos a Medicaid, anunció al día siguiente que no buscaría la reelección.

“Te muestra cuán poderoso es el presidente”, dijo Tuberville, quien dijo que Tillis “sabía” que si iba a ir en contra de Trump, “bien podría salir, escenario correctamente, porque será difícil para él ganar”.

Los republicanos en ambas cámaras se pusieron en línea rápidamente y aprobaron el paquete de rescisión de Trump la semana pasada después de que el presidente amenazó con retener su respaldo a los legisladores del Partido Republicano que lo desafiaron.

Ross K. Baker, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Rutgers que sirvió varios períodos como miembro del Senado, dijo que los historiadores pueden tener que volver a Franklin D. Roosevelt para encontrar un presidente que se dirigió tan abiertamente a los miembros de su partido que lo desafiaron.

“El miedo es una motivación poderosa”, dijo, explicando el poder de Trump. “Él ha eliminado a los intermediarios, los miembros del Congreso, y ejerce sus poderes a través de su control de las secciones de electorado y ha hecho que los miembros del Congreso teman a sus constituyentes, con particularmente temeroso de los constituyentes que están excitados cuando sienten que Trump está siendo desafiado o sus objetivos están siendo obstruidos.

“Eso permite a Trump usar el arma de un desafío principal con gran poder”, dijo Baker.

Excepto por el ex representante Matt Gaetz (R-Fla.), Quien sacó su nombre de la consideración para ser el fiscal general de Trump, el Senado confirmó rápidamente a los nominados al gabinete más controvertidos de Trump.

Los republicanos del Senado se mudaron rápidamente para aprobar a Pete Hegseth, Tulsi Gabbard y Robert F. Kennedy Jr., las elecciones del presidente para encabezar el Pentágono, la Comunidad Nacional de Inteligencia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, respectivamente, a pesar de las fuertes reservas privadas de varios senadores del PCE.

Dos senadores clave, Lindsey Graham (Rs.C.) y Joni Ernst (R-Iowa), enfrentaron una reacción inmediata de los aliados de MAGA de Trump después de que inicialmente plantearon preguntas sobre la confirmación de Hegseth.

Ernst se negó a comprometerse a apoyar a Hegseth a principios de diciembre, y Graham describió las acusaciones de mala conducta contra el nominado “muy inquietante”.

Pero ambos legisladores vinieron a respaldar a Hegseth con entusiasmo después de que Trump se quedó con su nominado en conflicto, lo acariciaba un “ganador” y envió a Vance para apuntalar el apoyo dentro de la conferencia republicana.

Tillis fue un senador republicano que vaciló por votar por Hegseth y finalmente lo apoyó bajo una inmensa presión de los activistas y aliados de MAGA.

El senador de Carolina del Norte sugirió a principios de este mes que probablemente no votaría por Hegseth ahora.

“Hoy, estoy empezando a preguntarme si tal vez [the] Servicios armados [Committee] fue un poco generoso con respecto a su evaluación de sus capacidades como gerente de la organización más grande, más compleja y, posiblemente consecuente, “, admitió en una entrevista con Jake Tapper de CNN.





