Los demócratas divididos por la inminente lucha del gobierno

Los demócratas están profundamente divididos sobre lo difícil que presionar su apalancamiento con el presidente Trump y sus aliados republicanos para obtener concesiones en un proyecto de ley para financiar el gobierno que necesita aprobar antes del 30 de septiembre para evitar un cierre.

Los demócratas del Senado celebraron una tensa reunión de almuerzo el martes para discutir su plan sobre cómo votar sobre el primer proyecto de ley de gastos para llegar al piso, el proyecto de ley de asignaciones de asuntos de veteranos de la construcción militar, así como su estrategia sobre cómo manejar la fecha límite de financiamiento del gobierno finales de septiembre.

Poco después de esa sesión, que se extendió a casi las 3 pm EDT el martes, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer (NY) se reunió con el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries (NY) para reconstruir una estrategia como progresistas los pidió que se hicieran una línea dura con los republicanos.

“Es difícil negociar un presupuesto con los republicanos en este momento porque han demostrado que reducirán un acuerdo y luego cambiarán y cambiarán el acuerdo únicamente para beneficiarse a sí mismos. Eso no es un acuerdo, eso es como reducir un acuerdo para comprar un automóvil, y luego mucho después de que se haya pagado el precio, los republicanos quieren venir y volver a asuntos de los neumáticos. No funciona de esa manera”, Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) Dicho).

“Mis puntos de vista sobre participar en negociaciones simuladas con republicanos que simplemente están en una toma de poder y harán lo que Donald Trump les diga que hagan [is that it] No tiene mucho sentido ”, dijo Warren.

Algunos progresistas descontentos prometen que no pueden repetir el error que cometieron en marzo, cuando 10 senadores demócratas, incluido Schumer, votaron por un paquete de financiamiento del gobierno partidista aprobado por la Cámara, que redujo las prioridades democráticas y no pudo poner las barandillas en Elon Musk o el Departamento de Eficiencia del Gobierno.

Los demócratas argumentan detrás de las puertas cerradas que necesitan hacer todo lo posible para insistir en que los republicanos acuerden la legislación bipartidista para financiar el gobierno. Si los republicanos se niegan, estos demócratas dicen que deberían culpar a Trump y sus aliados republicanos por cualquier cierre posterior.

Los legisladores demócratas dicen que Schumer tiene “miedo” de cómo un cierre se desarrollaría políticamente y quiere evitar tal escenario a casi todas las costas.

Al mismo tiempo, los demócratas advierten que si Schumer vuelve a votar por un paquete de financiación partidista que apenas chirea a través del Congreso con un apoyo democrático mínimo, es probable que haya una reacción fuerte de la base del partido.

El senador John Fetterman, un demócrata que representa al estado swing-estatal Pensilvania, argumenta que el Congreso debería hacer todo lo posible para evitar un cierre del gobierno que resultaría en que cientos de miles de empleados federales estén en suspenso.

“Fui el primero en decir que nunca votaré para cerrar al gobierno, y eso no ha cambiado y no va a cambiar”, dijo Fetterman a The Hill.

“Cerrando al gobierno, ¿cómo podrías hacer eso y sumergir a nuestro país en el caos?” Añadió.

Schumer reconoció su dilema el martes, diciéndole a los periodistas que quiere llegar a un acuerdo con los republicanos, pero quejándose de que los aliados de Trump no lo hacen fácil.

“Los demócratas queremos un acuerdo bipartidista. Estamos trabajando juntos para obtener uno, pero la conclusión es que los republicanos lo están haciendo mucho más difícil: las rescisiones, el conflicto, las rescisiones de bolsillo desabrochan directamente esto”, dijo, refiriéndose al paquete de rescisión que los republicanos aprobaron la semana pasada para defundir PBS, NPR y programas de ayuda global.

“No se puede decir que quieras un proceso bipartidista … y al mismo tiempo poner las rescisiones en el piso, que es la antítesis de bipartidista”, dijo.

Las encuestas recientes muestran que los demócratas tienen un índice de aprobación más bajo que los republicanos. Algunos senadores demócratas piensan que la pobre calificación del partido proviene de una percepción de que no están luchando con una lucha suficiente contra Trump y el Partido Republicano.

El senador Jeff Merkley (D-Ore.), El miembro de la clasificación del Comité de Presupuesto del Senado, ahora está presionando una enmienda para evitar que la Casa Blanca avance otro paquete de rescisión. Quiere que los republicanos lo acepten antes de avanzar en la legislación anual de asignaciones.

Algunos progresistas argumentan que sería una tontería acordar proyectos de ley de gastos bipartidistas para mantener al gobierno abierto solo para ver a los republicanos más tarde avanzar los paquetes de rescisión para reducir los fondos para las prioridades democráticas, como la atención de la salud de las mujeres, la educación y los programas ambientales.

Los demócratas también están jugando con la idea de insistir en que los republicanos aceptan extender los subsidios mejorados de seguros de atención médica bajo la Ley de Atención Asequible que expirarán al final del año.

Los republicanos decidieron no hacerlo como parte de los créditos fiscales extendidos en los impuestos y el gasto de Megabill, dejando a los demócratas advirtiendo que millones de estadounidenses perderán su seguro de salud.

“Tuvimos un almuerzo constructivo y tenemos algunos problemas muy importantes frente a nosotros”, dijo el senador Chris Coons (D-Del.), El miembro de clasificación del Subcomité de Asignaciones en defensa.

Coons dijo que él y su personal están trabajando bien con el senador Mitch McConnell (R-KY.), El presidente del subcomité, pero advirtió que hay una “tensión real” creada por la amenaza de que el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, enviará otro paquete de rescisión al Congreso.

“La próxima rescisión se predice que irá después de la educación”, dijo Coons. “Fue uno de los primeros objetivos de Doge [the Department of Government Efficiency]. Cuando comienzan a tratar de rescatar cosas como la administración de veteranos, la defensa, el Seguro Social, se pone directamente en el corazón de lo que afecta la vida de millones de estadounidenses.

Y advirtió que el “llamado ‘gran y hermoso proyecto de ley’ va a arrojar algo así como 17 millones de estadounidenses de la atención médica”.

Coons dijo que apoya la enmienda de Merkley para detener los futuros paquetes de rescisión.

“Tener un proceso mediante el cual pueden llegar a un acuerdo bipartidista con nosotros y luego deshacerlo con un proceso de rescisión partidista, a largo plazo, ese no es un proceso sostenible”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre el plan de juego de los demócratas para una pelea de cierre del gobierno, Coons dijo: “Se discutieron muchas cosas sobre el proceso de apropiaciones”.





