La política espacial de primer período de Trump fue excelente, pero ahora está dejando caer la pelota

La primera administración de Trump fue la mejor para la política espacial en décadas. De la creación del Fuerza espacial a acuerdos internacionales patrocinados como el Acuerdos de Artemis a protecciones más fuertes para Derechos de propiedad del espacio exteriorEstados Unidos se reafirmó como el principal poder espacial del mundo. Nada de esto hubiera sido posible sin un equipo de expertos en políticas espaciales y líderes políticos en roles clave.

Pero esta vez es diferente. Muchas posiciones importantes de política espacial y liderazgo permanecen vacantes. El personal calificado ha sido nominado, pero el Senado aún no ha actuado. Tampoco el presidente Trump ha elegido forzar el problema.

El personal es política, como dice el dicho, y existe el riesgo real de que una política de pasividad socave las ganancias que Estados Unidos ha logrado en el espacio.

Los atractivos en la NASA son un ejemplo. Jared Isaacman, el primer candidato del presidente para dirigir la agencia espacial, fue una elección prometedora. Pero Trump retirarse Su nominación en mayo por las preocupaciones políticas, a saber, los lazos de Isaacman con Elon Musk y el apoyo pasado a ciertos demócratas. Después de que Janet Petro, anteriormente la jefa del Centro Espacial Kennedy, se desempeñó como administradora interina durante seis meses, Trump, Trump nombrado Secretario de Transporte Sean Duffy como jefe interino. Duffy tiene talento, pero la NASA necesita un liderazgo dedicado para evitar errores estratégicos.

Otras vacantes innecesarias están deteniendo la Agenda Nacional Espacial. Matthew Andersonel nominado para el administrador adjunto de la NASA, y Greg AutryNominado para el Director Financiero de la NASA, son cifras importantes en la industria espacial. Ambos esperan la confirmación del Senado. La administración Trump estaría en sus derechos de dar a conocer su disgusto sobre estos retención. Pero parece que el presidente tiene otras prioridades.

Otras agencias con carteras de políticas espaciales también están sufriendo. El Oficina de Comercio Espacialdentro de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, carece de un designado político para hacerse cargo de importantes proyectos de gestión del tráfico y coordinación de políticas. Combinado con las reducciones del personal y los recortes de fondos, existe una incertidumbre generalizada dentro del gobierno sobre si la administración está comprometida a fortalecer las capacidades espaciales comerciales de Estados Unidos.

La lista continúa. Marc Berkowitzun notable Shaper of Space and Security Policy que fue nominado como Subsecretario de Defensa, no tiene una fecha programada para su audiencia de confirmación. El Departamento de Estado no tiene designado político responsable de la política espacial. A pesar de las garantías de la administración de que pronto regresará, el Consejo Espacial Nacional es en ningún lugar para ser visto. Esta es una oportunidad perdida.

El status quo en varias agencias federales a menudo es lo suficientemente segura como para que las iniciativas de política puedan sobrevivir e incluso prosperar durante las vacantes de liderazgo. Ese no es el caso con la política espacial. Generalizado incertidumbreinminente presupuesto y déficit del personal de carrera, y desarrollos en el extranjero, incluidos los que sean de Estados Unidos rivales de gran estrategiaRusia y China: podrían descarrilar los objetivos del espacio nacional a largo plazo si el presidente y sus asesores más cercanos no cambian de curso.

No tiene que ser así. Desde su primera administración, Trump es indudablemente consciente de lo importante que es obtener los nombrados políticos clave para garantizar la responsabilidad y armonizar la política con sus objetivos. El Partido Republicano ya tiene un agenda audaz para solidificar la posición de Estados Unidos en el terreno celestial. Las políticas espaciales creadas en la primera administración de Trump permanecer en su lugar. Lo que falta es un equipo para implementar fiel y enérgicamente esas políticas.

Con un esfuerzo dedicado de voluntad presidencial, Trump puede volver a colocar a las empresas espaciales de la nación.

Trump debería inmediatamente reactivar El Consejo Nacional del Espacio y se apoya en el Senado para confirmar sus nominados a la política espacial. También debe involucrar al vicepresidente JD Vance, cuyos compromisos con revitalización La fabricación estadounidense encaja con la necesidad estratégica de fortalecer la base industrial de defensa y la base industrial espacial en particular.

Todos los días que las posiciones clave permanecen sin llenar presenta a las naciones hostiles la oportunidad de socavar a los Estados Unidos y afirmar el control sobre el espacio.

El espacio ya no es un área de política periférica. Se proyecta que la economía espacial, que ya vale varios cientos de mil millones, crezca hasta asombroso $ 1.8 billones para 2035. Nuestra vida cotidiana, desde pronósticos meteorológicos hasta redes financieras, dependen de satélites y otra infraestructura para depender del espacio que debe protegerse. Estados Unidos enfrenta nuevas amenazas de China y Rusia que requieren defensas habilitadas para el espacio, como el Cúpula dorada sistema de misiles. Todo esto requiere llenar las posiciones de política de espacio crítico.

Las vacantes continuas amenazan nuestro bienestar económico y seguridad física. La administración Trump debe tomarse en serio el personal de la política espacial, al igual que fue la primera vez.

Alexander William Salter es el profesor asociado de economía de Georgie G. Snyder en el Rawls College of Business de la Universidad Tecnológica de Texas y miembro de la investigación en el Free Market Institute de TTU. Tiene becas con el Instituto Independiente en Oakland, California, y el Instituto Americano de Investigación Económica en Great Barrington, Massachusetts.





