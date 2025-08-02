La izquierda está tratando de usar la ‘ley’ internacional para cerrar almizcle y x







Elon Musk tuvo tres publicaciones recientes en X que vale la pena señalar si se opone a la censura y la cancelación.

La primera eran dos paneles de dibujos animados Con la pregunta, “¿Cómo dices quién dice la verdad?” El siguiente panel ofreció la respuesta: “Los que intentan silenciar a otras personas son las que minten”.

Justo antes de eso, almizcle había vuelto a publicar una publicación Eso dice: “El Departamento de Estado del Presidente Trump ha anunciado que está llegando a la defensa de la X de Elon Musk después de que Francia lo calificó como un grupo de delitos organizados y abrió una investigación criminal. El DLR del Departamento de Estado [the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor] Dicho: ‘Como parte de una investigación criminal, un fiscal activista francés solicita información sobre el algoritmo patentado de X y ha clasificado a X como un “grupo de delitos organizados”. Los gobiernos democráticos deberían permitir que se escuchen todas las voces, no el discurso de silencio que no les gusta. Estados Unidos defenderá la libertad de expresión de todos los estadounidenses contra los actos de censura extranjera “.

Y justo antes de eso, almizcle repostado Una publicación del activista conservador Mark Kern: “Hay un ataque completo en Internet por parte del Reino Unido y la UE, disfrazado de” para los niños “. El requisito de identificación está afectando incluso a los usuarios de Discord y a los usuarios de X. Debajo de eso hay un enlace a Un artículo de Telegraph con el titular “Escuadrón de la policía de élite para monitorear las publicaciones antimigrantes en las redes sociales”.

Múltiples personas con las que he hablado en los Estados Unidos, el Reino Unido y la UE creen que Musk y su plataforma X representan la mayor amenaza de la extrema izquierda y su objetivo de empujar sus narraciones sin comprender en todo el mundo. Una forma en que la izquierda ahora parece estar intentada de detener a Musk y X es imitar los diversos esquemas de “leyes” que se implementaron contra el entonces candidato Donald Trump antes de las elecciones de 2024, que muchos partidarios de Trump vieron como un intento poco ético para obligarlo a salir de la carrera.

Mientras que esa táctica de “ley” falló, gracias en gran parte a Trump que lo lleva de frente, día tras día, mientras la expone por lo que era: los activistas en Europa y en otros lugares creen que la estrategia puede refinarse y endurecerse para usarlos contra Musk y X en un intento de intimidarlos, censurarlos o silenciarlos. Para que no lo olvidemos, en 2023, la Unión Europea abrió una sonda en x por presunto “no contrarrestar el contenido ilegal y la desinformación”.

Ah. La acusación de atrapar con frecuencia utilizada por la intelectualidad a la izquierda: “desinformación”. ¿Recuerda que el Draconian Covid-19 dicta desde la izquierda promulgado para combatir la “desinformación”?

Aquí hay un enero titular De ABC News: “Los políticos de la UE advierten contra las incursiones de Elon Musk en la política europea”. Por supuesto, Musk podría replicar legítimamente que su “desinformación” e “incursiones” no solo eran la libertad de expresión protegida, sino simplemente formas de señalar que sean dobles y políticas dañinas que tenían un efecto adverso sobre la mayoría de los ciudadanos de esas naciones.

Escribí un artículo para este sitio hace un año titulado “¿Podría Elon Musk realmente ser arrestado y cancelado X? Destacé los llamados para que Musk fuera arrestado por declarar sus opiniones mientras anticipé que el ánimo personal dirigido contra él, X e Internet por ciertos individuos y grupos en Europa que abogan por la censura y la cancelación podría crecer ahora que estaba en lo correcto.

Todo lo cual plantea una pregunta obvia: ¿por qué tantos a la izquierda quieren evitar que las personas de todo el mundo recopilen tanta información como sea posible por su cuenta, y luego llega a sus propias conclusiones basadas en su propia investigación? ¿Temen a las personas que piensan por sí mismas? ¿Temen a sus propios componentes, clientes y vecinos?

Mentes abiertas abiertas puertas. Siempre he creído imperativo escuchar a aquellos con los que no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa si me equivoco y están en lo correcto? ¿Qué pasa si me muestran una verdad que me negué a creer por ignorancia, intolerancia o adoctrinamiento? ¿No soy yo el que recibe un regalo, uno que no podría recibir si sus voces fueran censuradas o canceladas?

Alardando, muchos a la izquierda en Europa, así como en los Estados Unidos, no parecen compartir mi creencia de que necesitamos escuchar a los que no estamos de acuerdo. Nota Este titular de abril del New York Times: “La UE prepara grandes sanciones contra la X de Elon Musk”. El párrafo inicial del artículo lo explica: “Los reguladores de la Unión Europea están preparando sanciones importantes contra la plataforma de redes sociales de Elon Musk, X, por infringir una ley histórica para combatir el contenido ilícito y la desinformación, dijeron cuatro personas con conocimiento de los planes”.

Una vez más, la izquierda implementa “contenido ilícito y desinformación” contra Musk, X e Internet. Por supuesto, millones en todo el mundo que están en contra de la censura y la cancelación y fuertemente a favor de la libertad de expresión podrían decir que este es un intento transparente de algunos de la izquierda para intimidar y censurar un sitio y voces que exponen sus fallas continuas a miles de millones de personas en todo el mundo.

La “desinformación” de una persona es la “verdad irrefutable” de otra. No te escondas detrás de la censura. Deje que la gente piense por sí misma.

Douglas Mackinnon es un ex funcionario de la Casa Blanca y el Pentágono.





Fuente