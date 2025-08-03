El apoyo a la NASA que regresa a la luna e ir a Marte está surgiendo

El apoyo a la NASA que regresa a la luna e ir...







Un recienteencuesta Realizado por CBS News ofrece una mirada alentadora al apoyo público para el programa Artemis para devolver a los astronautas a la Luna y finalmente enviar a los humanos a Marte.

El sesenta y siete por ciento de los encuestados favorecen un regreso a la luna y solo el 33 por ciento se opone a uno. En Marte, el sesenta y cinco por ciento favorece el envío de astronautas al planeta rojo con un 35 por ciento en oposición.

Apoyo para enviar a los astronautas de regreso a la luna pistas favorablemente entre todos los grupos de edad, con el 71 por ciento de los 18 a 29 años a favor.

La visión favorable actual del programa Artemis contrasta con lo que la gente pensaba del programa Apollo para aterrizar a los hombres en la luna mientras estaba en curso. Como señaló el historiador del espacio Roger Launius, la mayoría de los estadounidenses, con la excepción de una encuesta realizada en julio de 1969, tuvieron una visión tenue de ir a la luna.

“Constantemente a lo largo de la década, el 45-60 por ciento de los estadounidenses creía que el gobierno estaba gastando demasiado en el espacio, indicativo de la falta de compromiso con la agenda de vuelos espaciales”, Launius “,escribió.

Por cierto, la encuesta de noticias de CBS muestra que ahora los estadounidenses creen que el programa Apolo valió la pena, del 77 al 23 por ciento. Los hallazgos fueron consistentes con los tomados en los 50 y 40 aniversarios del primer aterrizaje de la luna.

El hecho de que el apoyo para volver a la luna y a Marte es uniforme en todos los grupos de edad salta. En tiempos pasados, algunos han sugerido que los partidarios para enviar astronautas más allá de la órbita de la Tierra baja consistieron principalmente en nostálgicos de boomers por las glorias del programa Apollo.

Si ese fue el caso, ya no es más.

Laura Seward Forczyk, consultora de carrera espacial, video blogger y autora de “Aumento de los millennials de la edad espacial“, Probablemente habló para muchas personas más jóvenes en XCuando ella publicó“Espero vivir para ver a los humanos caminando en otro mundo nuevamente. Artemisa III no puede venir lo suficientemente pronto”.

Su sentimiento expresa un deseo de algo hermoso y glorioso en un mundo a menudo feo y desalentador. Ahora que lo pienso, ese fue el aterrizaje de la luna Apolo 11 en medio de la agitación de la década de 1960.

Muchos influenciadores espaciales famosos, como el ex administrador de la NASA, Jim Bridenstine, el multimillonario viajero espacial privado Jared Isaacman, la blogger de video Eliana Sheriff y el CEO de SpaceX, Elon Musk, no estaban vivos cuando los hombres caminaron por primera vez en la luna.

Se debe hacer una palabra de precaución sobre cómo los resultados de las encuestas a menudo pueden verse influenciados por las palabras de preguntas. En 2023, la organización Pew publicó una encuesta Sugerir que regresar a la Luna y a Marte era de menor prioridad que cosas como la detección de asteroides y la medición del cambio climático. Sin embargo, cuando se combina las respuestas de la exploración espacial de “prioridad” y “importante pero de menor prioridad”, todavía disfrutaba de un apoyo saludable, con un 57 por ciento favoreciendo un regreso a la Luna y el 56 por ciento fue a Marte.

La gente espera presenciar los primeros pasos en la luna en más de 50 años y el primero en Marte. Donald Trump fue el último presidente de los Estados Unidos en hacer esa promesa cuando comenzó el programa Artemis durante su primer mandato. Ahora tiene que entregar.

Desafortunadamente, el presidente Trump está en grave peligro de soplarlo. Más de seis meses después de su segunda administración, Estados Unidos todavía no tiene un administrador permanente de la NASA, gracias al último minuto caprichoso de Trump retiro de la nominación de Isaacman.

La Casa Blanca y el Congreso están luchando por los fondos de la ciencia de la NASA y cuánto tiempo debe retener la arquitectura del sistema de lanzamiento espacial Orion para regresar a la luna.

Trump necesita moverse rápidamente para nominar a un jefe permanente de la NASA. Podría cambiar de opinión nuevamente sobre Isaacman, aunque puede ser reacio a admitir que cometió un error.

La Casa Blanca también necesita restablecer el Consejo Espacial Nacional como un centro para la formulación de la política espacial. El consejo realizó un gran servicio durante la primera administración de Trump. Puede hacerlo de nuevo.

Finalmente, Trump y Musk deberían resolver su disputa. El hombre más poderoso del mundo y el hombre más rico del mundo trabajan mejor juntos que con fines cruzados.

Trump ha ganado algunas excelentes victorias de política nacional y exterior. Será una pena si su legado es uno de dejar que China vuelva a la luna antes que nosotros.

Mark R. Whittington, quien escribe con frecuencia sobre la política espacial, ha publicado un estudio político de la exploración espacial titulado “ ¿Por qué es tan difícil volver a la luna? ” así como “ La luna, Marte y más allá “Y, más recientemente,” ¿Por qué Estados Unidos volverá a la luna? “Él bloguea en Corner Corner.





