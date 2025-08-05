La ex CEO de X, Linda Yaccarino, tiene un nuevo trabajo







La ex CEO de X, Linda Yaccarino, dijo el martes que ha asumido un nuevo papel liderando una plataforma de salud digital, menos de un mes después de anunciar su desviación de la plataforma de redes sociales de Elon Musk.

Yaccarino se une a EMED Population Health, que brinda apoyo a los pacientes con medicamentos GLP-1, como CEO.

“Nuestra misión es revolucionar cómo las personas reciben atención segura y efectiva para la gestión de condiciones crónicas a través de las terapias GLP-1, mientras construyen los programas y tecnologías necesarias para mantener los resultados de salud duraderos”, escribió en un Publicar en x.

“Este es realmente un momento transformador en la atención médica preventiva, y estoy energizado por la oportunidad de ayudar a liderar lo que podría convertirse en la iniciativa de salud más impactante de nuestro tiempo”, continuó.

Yaccarino pasó dos años como CEO de X después de la adquisición de la plataforma por parte de Musk, conocida como Twitter en 2022. Se unió a la compañía unos seis meses después de la adquisición del magnate de la tecnología, dejando su papel en NBCUniversal Media como presidenta de publicidad y asociaciones globales.

Su mandato en la plataforma de redes sociales estuvo marcada por la agitación y las crisis a medida que Musk alienaba repetidamente a los anunciantes e hizo numerosos cambios controvertidos, incluido el cambio de marca del sitio como X.

Ella anunció sus planes de abandonar la compañía a principios de julio, diciendo que estaba “inmensamente agradecida de [Musk] por confiarme la responsabilidad de proteger la libertad de expresión, cambiar la empresa y transformar X en la aplicación Everything ”.





