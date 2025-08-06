DOGE Stafper conocido como ‘Big Balls’ atacado en DC







Un ex empleado del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) fue derrotado en un intento de robo de automóviles en Washington, DC esta semana, lo que llevó al presidente Trump a renovar sus amenazas de tomar el control de la capital de la nación, según a múltiple noticias informes.

La víctima, Edward Coristine, un ingeniero de software de 19 años apodado “Big Balls”, fue agredida la madrugada del domingo por un grupo de adolescentes que intentaban empujarlo a él y a una mujer a la que la policía identificó como su pareja, según The Associated Press.

Dos niños de 15 años tienen sido arrestado En relación con el intento de robo de autos y golpes, informó el AP.

Elon Musk, quien dirigió los esfuerzos de Dogs mientras trabajaba en el gobierno, confirmó el ataque a un puesto en X.

“Hace unos días, una pandilla de una docena de jóvenes trató de asaltar a una mujer en su automóvil por la noche en DC”, dijo Musk en el puesto. “Un miembro del equipo de @Doge vio lo que estaba sucediendo, corrió para defenderla y fue muy golpeado hasta el punto de la conmoción cerebral, pero él la salvó”.

Trump pidió el martes al Distrito de Columbia que cambie sus leyes para permitir que los adolescentes de 14 años o más sean procesados como adultos y enfrenten largas penas de prisión.

TriunfoCompartido en la verdad social Una imagen gráfica del ex empleado de Doge ensangrentado, pero no nombró a Coristine, junto con un largo mensaje que critica el crimen violento en Washington, que ha disminuido en los últimos años. Trump culpó al crimen de la ciudad a los “jóvenes” locales, quienes dijo que no temían las consecuencias.

“No tienen miedo a la policía porque saben que no les pasa nada, ¡pero ahora va a suceder!” Trump publicó. “La ley en DC debe cambiarse para procesar a estos ‘menores’ como adultos, y encerrarlos durante mucho tiempo, a partir de los 14 años. La víctima más reciente fue golpeada sin piedad por los matones locales”.

“Washington, DC, debe ser seguro, limpio y hermoso para todos los estadounidenses y, lo que es más importante, para que el mundo lo vea”, agregó Trump. “Si DC no actúa juntos, y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad y dirigir esta ciudad cómo debe ejecutarse, y poner a los delincuentes en aviso de que ya no se saldrán con la suya”.

Crimen en DCestaba abajo 35 por ciento en 2024 del año anterior, marcando un mínimo de 30 años.Datos del distrito Muestra que el crimen violento también ha disminuido hasta ahora en 2025 en comparación con el año anterior.

Trump ha amenazado repetidamente con tomar el control de Washington durante su segundo mandato y ha hablado extensamente sobre su deseo de librar a la ciudad del crimen y la población sin hogar.

Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) En un martes Publicar en x Elogió a Coristine por “sacrificar su propia seguridad para defender a una mujer indefensa” y respaldó a Trump, alegando que la capital es “trágicamente una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos”.

“Apoyo al presidente Trump para hacerse cargo de la ciudad para establecer la ley y el orden”, dijo Greene.





