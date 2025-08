Dos jóvenes de 15 años arrestados en relación con las ‘grandes bolas’ de Dege Stapering en DC

By







Dos adolescentes fueron arrestados en relación con el intento de robo de automóviles de un ex empleado del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) conocido como “grandes bolas”.

Las autoridades dijeron que los sospechosos de 15 años, que fueron acusados de robo de autos desarmados, se encontraban entre varios adolescentes que supuestamente se acercaron a la víctima, Edward Coristine, y una mujer que la policía se identificó como su pareja cerca de un automóvil a las 3 de la mañana del domingo en el vecindario de Logan Circle de Washington.

El grupo supuestamente hizo comentarios sobre cómo tomar el automóvil, antes de que Coristine empujara a su pareja al vehículo por seguridad y se preparara para enfrentar al grupo, según la policía.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que Coristine se volvió para enfrentar a los adolescentes, y varios de ellos lo atacaron hasta que la policía que patrulla el área intervino. El grupo huyó a pie cuando la policía se acercó, dijeron las autoridades.

Coristine, un ingeniero de software de 19 años, fue una de las figuras más visibles asociadas con el esfuerzo de dux el presidente Trump, destinado a reducir el gasto del gobierno y eliminar los desechos en la burocracia federal.

El multimillonario tecnológico Elon Musk, quien fue el principal asesor de Doge antes de que su período de empleado especial lapó en mayo pasado, confirmó el ataque en un puesto en la plataforma social X, que posee.

“Hace unos días, una pandilla de una docena de hombres jóvenes trató de asaltar a una mujer en su auto por la noche en DC”, Musk dijo en la publicación. “Un miembro del equipo de @Doge vio lo que estaba sucediendo, corrió para defenderla y fue muy golpeado hasta el punto de la conmoción cerebral, pero él la salvó”.

El ataque le ha dado un nuevo combustible al presidente, que con frecuencia ha amenazado con tomar el control de la capital de la nación a lo largo de su segundo mandato.

Trump pidió el martes al Distrito de Columbia que cambie sus leyes para permitir que los adolescentes de 14 años o más sean procesados como adultos y enfrenten largas penas de prisión.

Él Compartido en la verdad social Una imagen gráfica del ex empleado de Doge ensangrentado, pero no nombró a Coristine, e incluyó un largo mensaje que atacaba el crimen violento en Washington. Trump culpó al crimen de la ciudad a los “jóvenes” locales, quienes dijo que no temían las consecuencias.

“No tienen miedo a la policía porque saben que no les pasa nada, ¡pero ahora va a suceder!” El presidente escribió. “La ley en DC debe cambiarse para procesar a estos ‘menores’ como adultos, y encerrarlos durante mucho tiempo, a partir de los 14 años. La víctima más reciente fue golpeada sin piedad por los matones locales”.

“Washington, DC, debe ser seguro, limpio y hermoso para todos los estadounidenses y, lo que es más importante, para que el mundo lo vea”, agregó Trump. “Si DC no actúa juntos, y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad y dirigir esta ciudad cómo debe ejecutarse, y poner a los delincuentes en aviso de que ya no se saldrán con la suya”.

Crimen en DCestaba abajo35 por ciento en 2024 del año anterior, marcando un mínimo de 30 años.Datos del distritoShow Violent Crime también ha disminuido hasta ahora en 2025 en comparación con el año anterior.

