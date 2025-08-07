5 Contradas sobre la amenaza de Trump para federalizar a DC







El presidente Trump amenaza con federalizar al distrito de Columbia, y el catalizador es inusual.

En las primeras horas del domingo, un joven supuestamente fue golpeado en un intento de robo de autos en la capital de la nación.

El hombre en cuestión es Edward Coristine, quien tuvo un estallido de fama a principios de este año debido a la combinación de su papel en el Departamento de Eficiencia del Gobierno (Dugo) cuasi-oficiales de Elon Musk y su apodo: “Big Balls”.

Trump el martes por la tarde Publicado un mensaje En las redes sociales que incluían una foto de una coristina ensangrentada y los sentimientos del presidente de que el crimen en Washington estaba “totalmente fuera de control”.

Aunque Trump no llamó a Coristine ni hizo ninguna referencia a su papel de Duge, agregó que “si DC no actúa juntos, y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad y dirigir esta ciudad cómo debe ejecutarse”.

Cuando se le preguntó en un evento de la Casa Blanca con Tim Cook de Apple el miércoles por la tarde sobre revocar la regla de casa para DC, Trump respondió: “Vamos a ver eso. De hecho, los abogados ya lo están estudiando”.

Esos comentarios marcan una nueva fase en la tumultuosa relación de Trump con la ciudad.

Aquí están las principales comida para llevar.

¿Qué puede hacer Trump?

Trump lucharía por federal completamente a DC porque requeriría una derogación de la ley que le otorgue a Washington su medida actual de autogobierno: la Ley de la Regla del Interior de 1973.

La derogación necesitaría la aprobación de la Cámara y el Senado. Trump podría ser capaz de obtener tal medida en la cámara inferior, pero él lucharía poderosamente para superar la resistencia democrática en el Senado. Trump necesitaría una mayoría a prueba de filibusteros de 60 votos, y solo hay 53 republicanos.

Sin embargo, como han notado el Washington Post y otros, un presidente tiene otros poderes que pueden usarse a su discreción.

Uno permite a Trump tomar el control de la policía del distrito, el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), de manera temporal. Cuando se le preguntó sobre eso el miércoles por la tarde, Trump respondió: “Lo estamos considerando, sí”.

También podría llamar a la Guardia Nacional, que también sugirió que el miércoles por la tarde estaba bajo consideración.

En los estados completos, ese poder recae en el gobernador, aunque, por supuesto, eso no impidió que Trump llamara a la Guardia Nacional en California en junio, a pesar de la oposición del gobernador Gavin Newsom (D).

Trump también tiene todo tipo de otro apalancamiento para obtener lo que quiere en DC, debido a cuán de cerca las fortunas de la ciudad están vinculadas al gobierno federal.

Pero la federalización completa parece un gran tramo.

El crimen violento está en declive en Washington

La afirmación de Trump de que el crimen violento está “fuera de control” es un juicio subjetivo. Pero si su intención era sugerir que tal crimen está aumentando, eso es incorrecto.

Las últimas figuras Desde el MPD muestra un delito violento en general, en general, ha disminuido un 26 por ciento en relación con esta época el año pasado.

Las disminuciones se ven en todas las categorías: los robos han bajado un 29 por ciento; Los asaltos con un arma mortal han bajado un 20 por ciento; Y el abuso sexual, la categoría que incluye violación, ha bajado un 48 por ciento.

Los asesinatos han bajado un 12 por ciento.

Esas cifras son aún más impresionantes porque las cifras del crimen el año pasado fueron notablemente menos que el año anterior. Los homicidios cayeron un 32 por ciento en 2024 en general en relación con 2023.

Las figuras de 2024 fueron anunciados por El Departamento de Justicia a principios de enero, cuando el ex presidente Biden todavía estaba en la Casa Blanca, que representaba el nivel más bajo de delitos violentos en el distrito “en más de 30 años”.

Un delicado acto de equilibrio para el alcalde de DC

El alcalde del Distrito de Columbia, Muriel Bowser (D) fue un enemigo de Trump en su primer mandato.

Su postura estaba más claramente en exhibición en 2020 cuando iluminó verde el cambio de nombre de una calle a la vista de la Casa Blanca como “Black Lives Matter Plaza”, luego del asesinato policial de George Floyd en Minneapolis.

Pero Bowser ha sido más conciliatorio esta vez, como se ve cuando elogió los esfuerzos de un grupo de trabajo que Trump creó en una orden ejecutiva de marzo.

Gran parte de su tono cambiado tiene que ver con la economía. Durante la campaña electoral del año pasado, Trump se comprometió a trasladar hasta 100,000 empleos federales fuera de la región de DC, lo que sería fiscalmente desastroso para la ciudad. Sus cortes a las agencias ya están teniendo un efecto.

La posición de Bowser también es un reflejo de cuánto influye en el Congreso controlado por los republicanos sobre el distrito.

El presupuesto de DC obtuvo un hoyo de $ 1.1 mil millones en marzo, cuando un proyecto de ley de financiación del gobierno federal obligó a un retorno a los niveles de presupuesto de 2024.

Las palabras de Trump esta semana ponen en duda la estrategia de Bowser.

Su enfoque relativamente leve hacia Trump en su segundo mandato también tiene sus propios peligros políticos en una ciudad ferozmente democrática. El ex vicepresidente Kamala Harris recibió casi el 93 por ciento de los votos en el distrito en noviembre pasado.

DC ha sido durante mucho tiempo un objetivo republicano

Trump ha arremetido por Washington muchas veces antes, y no solo en términos de “drenar el pantano” supuestamente.

En 2023, se quejó de conducir por la ciudad y ver “la suciedad y la descomposición, y todos los edificios y muros rotos y los graffiti”.

Durante el mismo período, también juzgó al distrito como una “vergüenza sucia y de crimen para nuestra nación”.

Esta vez, Trump tiene aliados que desean empujar el antagonismo hacia el distrito aún más.

El senador Mike Lee (R-Utah) y el representante Andy Ogles (R-Tenn.) A principios de este año legislación introducida dirigido a derogar la Ley de la Regla del Interior.

Pero los enfrentamientos entre los republicanos y el distrito no son nada nuevo.

Para un comienzo, el Partido Republicano se opone firmemente a la campaña de larga duración para el Partido Republicano porque su éxito garantizaría a dos senadores demócratas adicionales.

En los días del alcalde más controvertido de DC, el fallecido Marion Barry (D), un Congreso liderado por el Partido Republicano retiró gran parte del control sobre las finanzas del distrito, los isquiotibiales de Barry en su cuarto y último período.

Separado de la política partidista per se, la historia de la relación de DC con el gobierno federal está profundamente entrelazada con la raza y el racismo.

La ciudad tenía una medida de autogobierno a principios del siglo XIX, hasta que el derecho al voto se extendió para incluir hombres negros, con lo cual el Congreso incautó el control en unos pocos años.

Entre entonces y la década de 1970, los nombrados presidenciales dirigieron la ciudad, un paternalismo cada vez más insostenible en una ciudad que era entonces negra mayoritaria. Los washingtones negros ya no son una mayoría directa, pero continúan representando una pluralidad de la población del distrito.

Una extraña coincidencia

El hecho de que el incidente precipitante de las últimas voleas de Trump en el distrito gire en torno a Coristine es una curiosa coincidencia.

También brindó alguna oportunidad para la travesura para los escritores principales. “Trump amenaza a DC Takeover to Avenge ‘Big Balls'” fue el encuadre de la historia de la revista New York de la historia.

No hay duda de que ocurrió un incidente.

Dos personas, ambas de 15 años, han sido cobrados con robo de autos desarmados en el asunto.

Tampoco hay evidencia de que el incidente haya tenido algo que ver con el papel de Coristine en el gobierno o su posición con Doge, que ha sido objeto de tremendos críticas en Washington, DC

Sin embargo, si algún otro joven de 19 años hubiera sido el objetivo de un supuesto robo de automóviles en la ciudad del Capitolio, no está claro que habría recibido la atención de este incidente.





Fuente