Katie Miller, esposa de Stephen Miller, lanza podcast







Katie Miller, la esposa del mejor asistente de la Casa Blanca, Stephen Miller, está lanzando un podcast dirigido a mujeres conservadoras.

Miller, quien anteriormente trabajó para el multimillonario tecnológico Elon Musk y el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), le dijo a axios Lanzaría el “The Katie Miller Show”, con entrevistas invitadas y comentarios sobre eventos actuales y asuntos de política.

“Para el legado de Maga y el presidente Trump para crecer a largo plazo, debemos hablar con mujeres conservadoras”, dijo Miller a The Outlet.

Ella es la última de una gran cantidad de podcasters, personalidades de las redes sociales y creadores de contenido para usar el acceso a la administración del presidente Trump como una herramienta para obtener un seguimiento leal y promover el mensaje del presidente.

La Casa Blanca ha tratado de elevar estas voces de “nuevos medios”, mientras que Trump y sus aliados rutinariamente explotan los principales medios de comunicación y las redes de transmisión.

A lo largo de la prueba de campaña, Trump hizo un punto de estar sentado para entrevistas con creadores de contenido en línea y podcasters, en gran medida que se convierten en medios de comunicación tradicionales en el proceso.

Stephen Miller es uno de los aliados más cercanos de Trump en la Casa Blanca y es conocido públicamente por sus partidos de combate en noticias por cable con periodistas o críticos de las políticas del presidente.





Fuente