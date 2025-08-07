Los demócratas lanzan investigar a los empleados de DOGE integrados en todas las agencias







Una coalición de legisladores demócratas está lanzando una investigación sobre el “extensión alarmante” en la que los empleados del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) se han integrado en agencias de todo el gobierno.

“Aunque Elon Musk se ha ido, su influencia sigue siendo, ya que Dege y sus empleados intentan convertirse en una parte permanente del gobierno federal, dispersos en todas las agencias donde pueden continuar sabotando las funciones clave desde adentro”, escribieron los legisladores en una carta a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y la Oficina de Gestión de Personal (OPM).

“La conversión de los nombrados de Dogs a los roles de servicio federal de carrera, incluso como la mayoría de las agencias están bajo una congelación de contratación, podrían entrar en conflicto de leyes que prohíben explícitamente las consideraciones políticas y las pruebas de lealtad en las prácticas de contratación. Además, no está claro quién es el personal de Doge recientemente incorporado que sea responsable y si realmente sirven dentro de la cadena de la cadena de las agencias para las que trabajan”. “.”. “.”. “.”.

La investigación, encabezada por la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.), Se lanzó en relación con el senador Richard Blumenthal (D-Conn.) Y la supervisión de la Cámara de Representantes y el miembro del ranking del Comité de Reforma del Gobierno Robert García (D-Calif.).

OPM retrocedió, diciendo que cualquier empleado de Dogs que se haya mantenido en sus agencias asignadas lo hayan hecho después de ser contratado como nombrados políticos, no como empleados de carrera, mientras señaló el proceso para hacer la transición de uno a otro.

“La carta del senador Warren malinterpreta el proceso de contratación del Servicio Civil. Oficina de Mérito de Sistemas de Mérito de OPM Responsa y revisa todas las solicitudes para nombrar a los nombrados políticos actuales o recientes para los roles profesionales para el cumplimiento de los principios de los sistemas de mérito y las leyes de servicio civil”, dijo el director de OPM, Scott Kupor, en un comunicado.

“Además, todas las contrataciones federales se someten a verificaciones de antecedentes requeridas, revisiones de ética y exámenes de idoneidad. No hay individuos afiliados a dux que se han ‘excavado ilegalmente’ en los roles profesionales. Agradecemos la supervisión basada en los hechos”.

La carta cita un Investigación de NPR A partir de junio, eso encontró que varios roles dux se habían convertido en empleos permanentes dentro del gobierno. También señala que algún personal de Doge había hecho la transición de los roles como “empleados especiales del gobierno”, que se limitan en el tiempo, a los “trabajadores federales a tiempo completo”.

Los legisladores solicitan una serie de detalles sobre DOGE, incluido el número total de empleados de Dogs con un desglose por parte de la agencia, una lista de a quién informan y si alguno ha sido contratado para “puestos federales competitivos”. También pregunta si alguno fue revisado por posibles conflictos de intereses antes de ser contratados como empleados especiales del gobierno.





