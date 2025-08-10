Sean Duffy está haciendo su gran trabajo en la NASA, pero podría no ser suficiente

Sean Duffy está haciendo su gran trabajo en la NASA, pero podría...







El nombramiento del Secretario de Transporte Sean DuffyComo administrador interino de la NASAFue tan sorpresa como la retirada del presidente Trump de su nominación a Jared Isaacman al mismo puesto.

Entonces, ¿cómo está Duffy, tratando de sacar a la agencia espacial de su verano de descontento?

Duffy ha pasado mucho tiempo impulsando el programa Artemis, diseñado para devolver a los astronautas a la luna y finalmente enviarlos a Marte.

En la plataforma de redes sociales X,Él publicóque “habló con los líderes inteligentes de nuestras direcciones de misión” y el consenso fue “Estados Unidos debe dominar el espacio y nuestra misión crítica de la luna,#Artemis¡Debe ser tan conocido y apoyado por Estados Unidos tal como lo era Apolo!

Terminó de decir que estaba “entusiasmado y listo para lanzarse”.

Duffy repitió su defensa del programa ArtemisEn el programa de noticias de Fox Hannity. Señaló que Artemisa procedería en tres fases: un regreso a la luna, estableciendo una base lunar o un puesto avanzado y expediciones tripuladas a Marte.

Considerando qué tan bien el programa ArtemiscentroDuffy está buscando una estrategia política sólida. El truco es que los pasos que estableció tienen que suceder en un horario sensato. Afortunadamente, Artemisa II, el viaje tripulado alrededor de la luna, está programado para ocurrir a principios de 2026.

Por otro lado, periodista científicoRobert Zimmerman le dio a Duffy el fondo de su manoPara declarar sobre Hannity que Artemis III, el próximo aterrizaje de la luna, sigue siendo una oportunidad para 2027. Teniendo en cuenta los problemas que ha tenido la nave espacial SpaceX, pocas personas creen que esa fecha es válida. Sin embargo, Gwynne Shotwell de SpaceXha asegurado a Duffy que es.Ya veremos.

Según PoliticoDuffy ha pedido que se despliegue un reactor nuclear de 100 kilovatios en la luna para 2030, para proporcionar energía para una base lunar.

También ha pedido la aceleración de las estaciones espaciales comerciales que reemplazarían la Estación Espacial Internacional cuando termine su vida operativa. El nuevo planpromete ser muy perjudicial.

Duffy también tuvo una reunión en el Centro Espacial Kennedy con su homólogo ruso.Joey Roulette de Reuter dijoLa reunión discutió “‘Cooperación en programas lunares’ y ‘Exploración conjunta del espacio profundo’, así como la cooperación de la ISS”, según Roscosmos.

La cooperación de la estación espacial internacional es un tema natural de conversación entre el jefe de la NASA y el jefe de Roscosmos.

Estados Unidos y Rusia han sido socios en la estación espacial desde el principio de la administración Clinton. La asociación existe en su propio pequeño universo, separado de las tensiones entre los dos países provocados por la invasión de Rusia de Ucrania.

ARS Technica informaque Bakanov planteó la posibilidad de usar el hardware ruso para desorbitar la ISS en 2030. Claramente, estaba tratando de aprovechar la disputa entre Trump y Elon Musk, cuyo SpaceX actualmente tiene el contrato. Roscosmos obtendría una infusión de efectivo muy necesaria si reemplazara a SpaceX.

Sin embargo, la mención de la cooperación en los programas lunares y la exploración conjunta del espacio profundo llama la atención. Rusia ha rechazado la participación en el programa Artemis, prefiriendo ser socio de China planificadaEstación Internacional de Investigación Lunar.

La participación rusa en Artemisa probablemente se colgó como un incentivo para que Putin haga las paces en Ucrania en términos de la conquista de todo el país. También serviría como una forma de separar a Rusia de China, algo que ha sido un centro de política exterior estadounidense desde la administración de Nixon.

Finalmente, Duffy tiene que lidiar con la guerra de gastos de la NASA que se ha desarrollado entre el Congreso y la Casa Blanca.

Un grupo de senadores demócratasle envió una cartaExpresando sus preocupaciones no solo sobre los recortes planificados para el próximo año fiscal, sino que planea rescindir algo de dinero asignado para el año fiscal actual. También les preocupa un programa de compra planeado que reduciría a 4.000 funcionarios de la NASA.

El Senado y la Cámara están preocupadosAcerca de los planes de la NASA para implementar los planes de gasto en el “gran y hermoso proyecto de ley”. Están exigiendo respuestas para el 1 de septiembre.

Duffy necesitará las habilidades diplomáticas de un Henry Kissinger para conciliar las posiciones de las dos ramas sobre el financiamiento de la NASA. Por capaz que sea, la situación grita por un administrador permanente de la NASA, alguien con el respeto del presidente Trump y el Congreso.

De lo contrario, el caos continuará, obstaculizando la capacidad de la agencia espacial para cumplir con su mandato de explorar el espacio, para el mejoramiento de los Estados Unidos y toda la humanidad.

Mark R. Whittington, quien escribe con frecuencia sobre la política espacial, ha publicado un estudio político de la exploración espacial titulado " ¿Por qué es tan difícil volver a la luna? " así como " La luna, Marte y más allá "Y, más recientemente," ¿América volverá a la luna? "Él bloguea en Corner Corner.





