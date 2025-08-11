





La administración Trump enviará al FBI a las patrullas nocturnas en la capital de la nación en la estela del presidente Trump amenazando con federalizar el distrito de Columbia, según a múltiples informes.

El Washington Post tiene informó que el cierre A 120 agentes del FBI comienzan a desplegarse para turnos de noche para ayudar a la policía de DC a detener los robos de automóviles y el crimen violento con sede en Washington, dijeron dos fuentes con conocimiento de la situación a The Outlet.

Un portavoz para el El FBI le dijo al New York Times que había participación “en la mayor presencia federal de la policía en Washington” por sus agentes y apuntó la salida a la Casa Blanca.

La publicación informó por primera vez en los turnos nocturnos del FBI.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Kellie Meyer de Newsnation que alrededor de 450 oficiales federales estarían “en áreas de alto tráfico y otro punto de acceso conocido en Washington, DC”.

“Todos los que viven en la capital de nuestra nación saben que la falta de vivienda y el crimen están afectando a esta ciudad”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado obtenido por Meyer.

“Puede agradecer al presidente Trump por finalmente tomar medidas para limpiarlo. Según el liderazgo del presidente Trump, DC será seguro y hermoso nuevamente para sus residentes, legisladores y visitantes de todo el mundo”, agregó el secretario de prensa.

La semana pasada, un joven supuestamente fue golpeado a través de un intento de robo de autos en Washington. El hombre resultó ser Edward Coristine, quien ganó atención a principios de este año debido a la combinación de su posición en el Departamento de Eficiencia del Gobierno del multimillonario tecnológico Elon Musk y el apodo de “Big Balls”.

El martes, Trump publicó un mensaje en las redes sociales con una foto de una coristina ensangrentada, así como sus sentimientos de que el crimen en la capital de la nación estaba “totalmente fuera de control”. El presidente también dijo que “si DC no actúa juntos, y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad y dirigir esta ciudad cómo se debe ejecutar”.

La colina ha contactado al FBI para hacer comentarios.





