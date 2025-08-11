Más allá de la redistribución de distritos, los demócratas necesitan una nueva agenda. Aquí hay dónde empezar.

Más allá de la redistribución de distritos, los demócratas necesitan una nueva...







Con la última pelea sobre los esfuerzos de redistribución de distritos de Tit-for Tat, los demócratas continúan jugando directamente en las manos del presidente Trump y los republicanos, a expensas de su propia viabilidad.

Dicho de otra manera, los movimientos de California y Nueva York, así como potencialmente Illinois, son comprensibles en el contexto de los demócratas que intentan contrarrestar los esfuerzos de redistribución de distritos de los republicanos en Texas y preservar sus posibilidades de retomar la Cámara. Pero se están perdiendo el mayor problema.

De hecho, al priorizar esta pelea, los votantes aún no escuchan un mensaje de la carretera del Partido Demócrata que ofrece una alternativa al presidente Trump y los republicanos.

Como tal, mientras que los votantes escuchan a Trump y los republicanos que luchan por un gobierno más pequeño, menores impuestos y desregulación, no hay una alternativa democrática. Esto deja a los estadounidenses para seguir preguntándose por qué está luchando este Partido Demócrata.

Sin duda, el problema de los demócratas es hecho a sí mismo en lugar de debilidad ante un presidente abrumadoramente popular.

Según Wall Street Journal votaciónEl índice de aprobación de Trump es de 6 puntos bajo el agua (46 por ciento aprueba y el 52 por ciento de desaprobación). Además, los votantes desaprueban la legislación característica de Trump, su “gran y hermoso proyecto de ley”, con Kaiser Family Foundation votación Mostrar casi dos tercios (63 por ciento) tiene una vista desfavorable.

Y, sin embargo, durante el debate sobre este proyecto de ley, los demócratas del Congreso hicieron ruido en oposición a los recortes a gran escala a los programas sociales y de atención médica sin ofrecer una agenda o alternativa coherente.

Y aunque el índice de aprobación de Trump está bajo el agua, es mejor que los votantes récord de calificaciones que los votantes dan a los demócratas. La clasificación de favorabilidad neta del partido, menos de 30 puntos (33 por ciento a 63 por ciento) en la encuesta del Wall Street Journal, es solo el último ejemplo de las encuestas del partido en sus números más bajos en décadas, si no desde que las encuestas comenzaron a preguntar sobre la favorabilidad del partido.

Para tener alguna posibilidad de tomar al menos una Cámara del Congreso, los demócratas necesitan una nueva agenda, una que incluya nuevas posiciones audaces en temas clave: inmigración, economía, educación y política energética.

Primero, sobre la inmigración, posiblemente donde los demócratas más luchan, debe haber un enfoque de término medio.

El compromiso debe ser un programa que comience con una mayor seguridad fronteriza, evita que los delincuentes ingresen al país y, una vez que se implementan, crea un camino hacia la ciudadanía.

Los estadounidenses quieren una frontera segura, junto con la investigación de los que ingresan al país. Al mismo tiempo, los votantes también reconocen los beneficios de la inmigración legal y creen que debe existir un camino hacia la ciudadanía.

Hasta ese momento, los estadounidenses apoyan abrumadoramente (85 por ciento) permitiendo a los soñadores la oportunidad de convertirse en ciudadanos, mientras que un 78 por ciento similar también apoya permitir a los adultos indocumentados un camino hacia la ciudadanía, siempre que cumplan ciertos requisitos, según Gallup votación.

Simultáneamente, más de 6 de cada 10 (62 por ciento) desaprueban las tácticas pesadas de Trump de eliminar incluso a los inmigrantes indocumentados respetuosos de la ley, subrayando la apertura para que los demócratas presenten una alternativa creíble.

La siguiente prioridad debe ser la economía.

En pocas palabras, si los demócratas quieren volver a traer a los votantes de la clase trabajadora al redil, debe haber un nuevo enfoque para la política económica.

En las elecciones de 2024, la mayoría (53 por ciento) de los votantes confiaron en Trump en lugar de Kamala Harris (46 por ciento) para manejar la economía de acuerdo con la salida de CNN centroy esta brecha en la confianza ha empeorado.

Según la encuesta mencionada del Wall Street Journal, a pesar de que la mayoría (53 por ciento) desaprobó las políticas económicas de Trump, los votantes también confiaron en los republicanos sobre los demócratas en la economía en 12 puntos (39 por ciento a 27 por ciento).

Ese hallazgo sorprendente resalta la profundidad de los problemas de los demócratas, así como su necesidad de formular una nueva política económica.

Al hacerlo, los demócratas deberían tener cuidado de evitar la plataforma que Zohran Mamdani cabalgó a la victoria en las primarias democráticas de alcalde de la ciudad de Nueva York.

Como socialista democrático autoproclamado, las políticas de Mamdani están considerablemente fuera de contacto con las raíces capitalistas de Estados Unidos, e incluso lo que quieren los demócratas convencionales.

Sus promesas de folletos interminables respaldados por enormes aumentos de impuestos son más que una mala política económica, son políticamente tóxicos en una elección nacional.

En ese mismo sentido, en lugar de caminar impuestos para alimentar a un gobierno en constante expansión, los demócratas deberían presentar su propia versión del Departamento de Eficiencia del Gobierno.

Tanto los republicanos como los demócratas entienden que el gobierno federal está hinchado e ineficiente, y aunque Elon Musk lideró a Doge de manera casual, eso no debería impedir que los demócratas ofrezcan su propia versión de recortes de gastos.

Sin embargo, los demócratas pueden y deben desarrollar una agenda económica que proteja la red de seguridad social y los programas clave de la salud y la salud, pero lo hagan de manera fiscalmente prudente.

El tercer tema en el que los demócratas deben presentar una nueva agenda es su enfoque de la política energética y climática.

Reducir las emisiones de carbono es un objetivo digno, pero los demócratas deberían equilibrar las preocupaciones ambientales con el hecho muy real de que los estadounidenses, especialmente los votantes de la clase trabajadora, no quieren pagar precios altos por la energía.

Al reconocer la necesidad de una política energética totalmente en la realidad, el país todavía necesita combustibles fósiles y perforación nacional mientras invierte en tecnología de energía renovable, los demócratas pueden avanzar a los objetivos climáticos y mantener los precios bajos.

Finalmente, en la educación, esta nueva agenda democrática debería centrarse en dar a los padres la libertad de elegir a qué escuelas asisten sus hijos, incluidas las escuelas autónomas.

Durante años, la elección de la escuela ha sido anatema para los demócratas, pero el partido tendrá que encontrar una manera de promover la elección de la escuela sin robar recursos de las escuelas públicas.

Simplemente reduciendo el asalto a las escuelas, a menudoimpulsadoPor políticos de extrema izquierda como Mamdani, ayudarían a restaurar la confianza de los padres en el Partido Demócrata.

En última instancia, los demócratas se encuentran en una encrucijada: fuera del poder, fuera de favor de amplias franjas del electorado y capaces de montar solo protestas performativas contra Trump y el Partido Republicano.

La última vez que los demócratas estuvieron en esta posición en la década de 1980 y principios de la década de 1990, la agenda centrista y venerse presentada por el ex presidente Bill Clinton sacó al partido del desierto político.

Se necesitará una agenda similarmente intermedia para salvar a los demócratas hoy, y pueden comenzar con lo anterior.

Douglas E. Schoen y Carly Cooperman son encuestadores y socios de la compañía de opinión pública Schoen Cooperman Research con sede en Nueva York. Son coautores del libro, “América: une o muere”.





Fuente