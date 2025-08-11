Por qué Teddy Roosevelt se ojo de lado a Donald Trump en Mount Rushmore

Por qué Teddy Roosevelt se ojo de lado a Donald Trump en...







Ocho días después de que el presidente Trump juró un segundo mandato, la representante Anna Paulina Luna (R-FLA). legislación introducida Para tallar su rostro en el Monte Rushmore.

Su legislación fue luego secundada por el representante Andy Ogles (R-Tenn.), Quien le dijo al Secretario del Interior Doug Burgum que agregar a Trump a las imágenes talladas de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt eran “.básico“Citando el” de Trump “logros en la restauración de la grandeza estadounidense. “

Trump ha aspirado a ser parte de Mount Rushmore. Durante su primer mandato, le dijo a Kristi Noem, luego un representante de Dakota del Sur y ahora el Secretario de Seguridad Nacional de Trump, que era su “”sueño“Estar en Mount Rushmore. Noem más tardele dio a TrumpUn modelo de Monte Rushmore con su rostro en él.

No sabemos qué podrían haber pensado George Washington, Thomas Jefferson o Abraham Lincoln en que Trump se uniera a su estimado grupo. Pero tenemos una muy buena idea de lo que habría dicho Theodore Roosevelt.

En 1910, Roosevelt dio un DIRECCIÓN en la Sorbona en París sobre la naturaleza y las responsabilidades de la ciudadanía. La cita más citada de ese discurso es la invocación de Roosevelt del “hombre en la arena … cuya cara está empañada por el polvo, el sudor y la sangre” y “se gasta en una causa digna”.

La Casa BlancaCuenta de InstagramRecientemente comparó a Trump con la cita “Man in the Arena” de Roosevelt, colocando el rostro triunfante de Trump en medio de las ruinas del Coliseo de Roma.

Es poco probable que Trump o cualquier otra persona en la Casa Blanca lea Roosevelt’sDiscurso de la sorbona. Si lo hubieran hecho, habrían aprendido que Roosevelt rechazó confiar en “Hombres de riqueza y posición hereditaria“Para puestos de liderazgo.

Roosevelt también habría sido horrorizado por los multimillonarios Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Tim Cook Compartiendo la plataforma inaugural Cuando Trump comenzó su segundo mandato.

En su discurso, Roosevelt despreció a aquellos que se negaron a usar su riqueza para avanzar en el bien común, señalando que no tenían derecho a la admiración pública y a quienes elogiaron tales elogios a ellos emanaron de aquellos “que son malos del alma. “

La explotación de Trump de la presidencia para avanzar en sus intereses personales y alinear su bolsillo también habría horrorizado a Roosevelt.

En solo sus primeros seis meses en el cargo, Trump ha celebrado una cena exclusiva para los principales vendedores de las monedas de Meme de $ Trump que trajeron$ 148 millonesen las arcas de su familia, propuesta emitir un“Tarjeta Trump”Lo que, por $ 5 millones, otorgaría visas a los extranjeros para ingresar a los Estados Unidos y Trump recibió un regalo de avión de $ 400 millones del Gobierno de Qatar.

Tales acciones, dijo Roosevelt, renderizaría a Trump “ya no es de servicio útil. “

Pero quizás lo que más habría ofendido a Roosevelt es el éxito de Trump en enfrentar a un grupo de estadounidenses contra otro. RooseveltprevenidoQue los nacidos de la riqueza y el poder que explotan a los menos afortunados son “en el corazón, lo mismo que el demagogo codicioso y violento que excita a aquellos que no tienen propiedad para saquear a los que tienen”. Trump califica en ambos cargos.

Demagogos,Roosevelt creyóeran particularmente peligrosos porque buscan separar la “clase de clase, ocupación de la ocupación, hombres de más riqueza de hombres de menos riqueza”.

En un artículo perspicaz en el Atlántico, Franklin Foerescrituraque Trump ha declarado la guerra a la “clase gerencial” de la nación, incluidos “abogados, administradores universitarios y profesores, pero también consultores, banqueros de inversión, científicos, periodistas y otros trabajadores de cuello blanco que han prosperado en la era de la información”.

Las acusaciones niveladas por Trump contra la clase gerencial incluyen su beneficio “a expensas de los estadounidenses reales” y sugiriendo oscuramente la existencia de un “estado profundo” dirigido por esas mismas élites.

Finalmente, Roosevelt habría desaprobado fuertemente el tratamiento de Trump hacia los grupos minoritarios. Éldicho“Probablemente la mejor prueba de amor verdadero por la libertad en cualquier país es la forma en que las minorías son tratadas en ese país”.

“No solo debería haber una libertad completa en asuntos de religión y opinión, sino una libertad completa para que cada hombre lidere su vida como lo desea, siempre que al hacerlo no se equivoque en sus vecinos”, continuó.

Las opiniones de Roosevelt sobre el tratamiento de las minorías eran bien conocidas. En 1901 élinvitadoBooker T. Washington para cenar con él en la Casa Blanca. Un periódico del sur se refirió a su comida compartida como “un error que es peor que un crimen. ” Otra cuentadescribió la cena comoEl evento de noticias más importante desde el asesinato de William McKinley un año antes.

Pero Trump ha establecido un estándar diferente, rompiendo pan Con el supremacista blanco Nick Fuentes y diciendo de él: “Me atrapa”.

Las afirmaciones de Trump de que los grupos minoritarios son “envenenando la sangre de nuestro país“Y son Genéticamente dispuesto Cometer crímenes seguramente habría enviado al jinete áspero a un ataque de ira.

En suDiscurso de la sorbonaRoosevelt no solo habló con los que tienen autoridad sino con todos los ciudadanos:

“A la larga, el éxito o el fracaso se condicionarán sobre la forma en que el hombre promedio, la mujer promedio, cumple su deber, primero en los asuntos cotidianos de la vida ordinarios y el siguiente en esas grandes crisis ocasionales que requieren virtudes heroicas”.

Está en actividades tan mundanas y nuestra respuesta a Gran crisis se encuentran “La principal fuente de poder nacional y grandeza nacional”, dijo.

Según la medida de Roosevelt, Trump no pertenece a ningún lado cerca del Monte Rushmore.

Pero el problema esencial que tenemos ante nosotros no es si Trump merece un monumento nacional, sino si nosotros, como ciudadanos, nos estamos adheriendo a los altos estándares establecidos.

John Kenneth White es profesor emérito en la Universidad Católica de América. Su último libro se titula “Grand Old Unveling: The Republican Party, Donald Trump, y el surgimiento del autoritarismo”.









